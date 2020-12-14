AHMET ÇAKAR

Yüzde yüz penaltı

Beşiktaş maçın büyük bir çoğunluğunda tel tel döküldü. Son haftaların flaş takımıydı Beşiktaş. Üstelik rakip Alanyaspor'da da çok ciddi eksikler vardı. Ama maç bir başladı ki o da ne... Alanya, Beşiktaş'ı sahadan siliyor. Çok çabuk top kapıyorlar, çok hızlı oynuyorlar ve orta sahada özellikle bazı oyuncular kafayı kaldıramıyor. Larin, Atiba ve Dorukhan ilk yarı yoklar. Böyle olunca da ne hücum organizasyonu var ne de rakipten top kapma. Üstelik Beşiktaş, ilk devreyi haklı bir penaltıyla da geride kapattı.

İkinci yarı Beşiktaş, Mensah ve N'Koudou'nun girmesiyle biraz hareketlendi. Özellikle sol kulvarı iyi kullanmaya başladı ama son paslar çok kötüydü. Baskı kurmuşken golü yediler. Montero'nun öyle bir pozisyonda kalecisinin önünde ne işi var? Utku'nun görüş açısını kapatmasa belki de gol olmayacak.

Sonuçta son dakikalarda golü bulsalar da yetmedi ve Alanyaspor bütün eksiklerine rağmen hak ettiği bir galibiyet aldı.

Sözümüz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a... Çok ciddi disiplinsizlik emareleri gösteriyorsun. Oyun sahası içinde daha top oyundan çıkmamışken topa müdahale ediyorsun. Maç bitmiş hakemlerin yanına gidiyorsun, itiraz ediyorsun, arkanı dönüp giderken de hiç hoş olmayan şeyler söylüyorsun. Beşiktaş hocası böyle olmaz. Üstelik dün geceki hakeme bunların hiçbirisi yapılmaz. Atilla Karaoğlan verdiği iki penaltıda da yüzde 100 haklı. Sergen Yalçın dua etsin, Rosier'i de 2. sarı karttan atabilirdi. Ama oyunu kusursuza yakın yönettiğini söyleyebilirim.

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