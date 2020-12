AHMET ÇAKAR

Ali Palabıyık tehlikeli adam!

Maçın özeti kötü niyetli, skandal bir hakem ve hayatının maçını oynamış mükemmel bir kaleci. Biri Ali Palabıyık, diğeri de F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay. Biri her şeyi kolladı, uydurma penaltılar verdi, diğeri ise hem penaltıyı kurtardı hem de sayısız gollük şutu çıkardı. İlk yarı maçın kontrolü oyunu domine eden Fenerbahçe'deydi. İyi oynadılar, art arda da goller buldular. İlk gol Ferdi'nin müthiş becerisinden geldi. Uzun topta kafasıyla önüne alıp, rakibi ekarte etti, geriden gelen Cisse'ye al da at dedi. Fenerbahçe duran toplardan en fazla gol bulan ekiplerin başında. Yine Caner, Gökhan klasiği izledik. Korneri Caner ortaladı, Gökhan da ön direkte o kısacık boyuyla kafayı vurup golü attı. Aslında böyle golleri daha önce de atmıştı. İkinci yarı Fenerbahçe için tam bir kâbusa dönüştü, eksik kaldılar, mahkum oynadılar, fazla pozisyon verdiler ama kalede dev bir Altay vardı. Her şeyi kurtardı ve sonuçta da Fenerbahçe'yi ipten aldı. Ali Palabıyık havalanmış, kötü niyetli. İddia ediyorum tam bir kötü niyet resitali verdi. Verdiği ilk penaltı kesinlikle hatalı. Top Denizli'li santrforun kafasından, Serdar'ın üst kol-omzuna çarpıyor. Kol açık olabilir. Çünkü Serdar kafaya yükselmiş, mesafe yarım metre, penaltı asla kabul edilemez. Hele hele bu penaltıda verilecek sarı kart hiç kabul edilemez. Üstelik VAR kontrolüne giderken, Serdar'a sarı kart göstermesi hakemlik kafasızlığı. Belli ki VAR'da bir şeyler oldu. Serdar da işin içinde. Böyle hata yaparsan, adamı da atmak zorunda kalır ve rezil olursun. İkinci rezilliği olmayan penaltıyı verdi, gitti VAR'dan düzeltti. Anladığım bir şey var: Ali Palabıyık artık Türk futbolu için tehlikenin ta kendisidir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın