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Haberler Ahmet Çakar Bu genç hakemi çok beğendim
AHMET ÇAKAR
Bu genç hakemi çok beğendim

Bu genç hakemi çok beğendim

06.12.2020, Pazar
Galatasaray ardı ardına kazanmaya devam ediyor. Eksik oyuncu, genç oyuncu fark etmiyor. Zaman zamana çok iyi oynamasa da dün gece maçın kontrolü büyük oranda Galatasaray'daydı. En önemlisi Taylan kazanıldı. Emre Akbaba, Emre Kılınç sakat ve cezalılar nedeniyle daha fazla süre alıp, çok iyi oynamaya çalışıyorlar. En önemlisi ise Diagne... Duygusal bir oyuncu. Gol attıkça kendisine geliyor. Dün gece de tam anlamıyla mükemmel ve birinci sınıf gol attı. Sağdan gelen ortayı ofsayda düşmeden göğüyle alıp, zor açıdan sol ayağıyla vurmak, tam bir golcü becerisi ister. Aslında kimse Diagne'den böyle komplike bir gol beklemiyordu. Basitleri atamadı, çok daha zorunu atıverdi. Feghouli, Taylan'ın yanında özellikle organizasyonda görev aldı. Aslında yorulana kadar da fena oynamadı. Son 10 dakikaya bakıyoruz. Çoluk çocuk sahada, aslında bu güzel bir ifade. Ali Yavuz, Kerem bunlar sokağa çıksa kimsenin tanımayacağı oyuncular ama Kerem de golünü atıverdi... Gündüz seansında Alanya kaybedince, artık ligin tepesi iyice karışmış durumda. Galatasaray da eksiklerine rağmen 'Ben de varım' diyor. Ve özellikle maç boyu top kapma ve ikili mücadele üstünlüğü yönünden rakibi, Hatay'ı ezmiş bir Galatasaray var. Hatay için fazla bir şey söyleyemeyiz. Yeni geldiler, maçın başında da 1-2 pozisyon buldular. Hepsi bu... Sahada gerçekten mükemmel bir hakem vardı. Çok beğendim. 1-2 ufak hata yaptı ama böylesi genç bir hakemin, bu kadar iyi performans göstermesi çok sevindirici.
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