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Haberler Ahmet Çakar Genç hakemi beğendim
AHMET ÇAKAR
Genç hakemi beğendim

Genç hakemi beğendim

23.11.2020, Pazartesi
Trabzonspor dün gece sadece ve sadece aldığı 3 puana sevinebilir. Onları sevindirecek futbol adına hiçbir şey yok. Takımları tanımasak, oyuncuları bilmesek hangisi daha kaliteli takım, hangisi ev sahibi anlayamayız. 90 dakika boyunca kontrol Erzurumspor'daydı. Pozisyonları var, büyük baskı kurdular, Trabzonspor'un her iki kanadında yol geçen hanı gibi gittiler geldiler ama kaybettiler. Trabzonspor için söylenecek en iyi şey; dua etsinler Ekuban gibi çok zeki ve vuruş tekniği çok yüksek bir oyuncusu var. Attığı gol de bunun en önemli örneği. Kontrol eder etmez bir halı saha golü atıyor. Boş köşeyi görüyor, bırakıveriyor. Yine ilk devrenin sonlarına doğru Afobe'ye attığı müthiş bir ara pası var. Zaten dün gece Trabzon'un ürettiği futbol adına en güzel şeyler bunlar. Orta sahayı Erzurumspor basketbolda geçer gibi geçti. Sağda Pereira solda Marlon zaman zaman yardım gelmediği için çok zorlandılar. Vitor Hugo iyi direndi. Uğurcan da öyle. Köşeden çıkardığı bir frikik var ki o gol olsa belki de haftalar önceki Kasımpaşa maçının bir benzeri yaşanırdı. Sonuçta Abdullah Avcı bazı şeyleri değiştirmek için geldi. Trabzon'un takım savunması zayıf. Oyunu tutamıyorlar. Orta saha dirençleri yok. Erzurumspor'u beğendim. Maçı kaybetmek mutlaka onları üzmüştür çünkü hak etmediler. Genç hakem Erkan Özdamar'ı çok beğendim. Bir iki ufak tefek hata dışında çok başarılı bir maç yönetti.
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