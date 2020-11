AHMET ÇAKAR

Sadece 45 dakika!

Beşiktaş, çok büyük bir sürprizle hayata döndü. Özellikle ilk yarıdaki futbol muhteşem... Başakşehir'i sahadan sildiler. Her alanda bastılar. Aboubakar'dan başlayıp defansa kadar müthiş bir takım savunması ve devre biterken buldukları güzel goller... Gerçekten ilk 45 dakikadaki Beşiktaş son yılların en iyisiydi. İkinci yarı ilk 20 dakika çok bunaldılar. Manchester fatihi Başakşehir ilk yarıda tel tel dökülürken, ikinci yarının başından itibaren Beşiktaş'ı ablukaya aldı. Demba Ba kaçırdı, daha doğrusu genç Utku güzel kurtardı, Başakşehir'in golü ha geldi ha gelecek derken Beşiktaş penaltı ile 3. golü buldu. Mehmet Topal da oyundan atılınca, zaten maç orada bitti diyecektik ki aslında bitmemiş. 10 kişi kalan Başakşehir iki gol buldu. 3-5 dakika daha vakti olsa belki de beraberliği yakalayacaktı.

Hakem Ümit Öztürk ilk yarıda çok önemli bir avantajı kesmesi dışında başarılı yönetti. Verdiği penaltı doğru. Penaltıda kaleye doğru çekilen şutta, elle oynamalarda sarı kart gösterilmesi mecburiyeti olduğundan Topal'ı haklı bir ikinci sarı kartla oyundan attı.



Penaltısı da haklı

Fenerbahçe yine çok önemli bir galibiyetle evine dönüyor. Üstelik müthiş goller, yıldızlaşan oyuncular... Sezon başından beri takıma çok önemli katkı sağlayan alışılmış kanat beklerinden de yoksun oynadılar ama bu sefer yıldızlar çok şeyi değiştirdi. Perotti, Sosa, Pelkas... Bunlar önemli oyuncular. Zaten Gustavo ve Ozan'ı saymıyorum bile. Takımın yedekleri bile diğer takımlarda direkt oynayabilecek oyuncular. Mert Hakan oynamıyordu, çok güzel bir golle açılışı yaptı. Perotti golünü attı, penaltısını aldı ve her an penaltı yaptıracak çok çabuk vuruş tekniği iyi bir oyuncu. "Acaba puan kaybı olur mu?" denilen haftayı Fenerbahçe farklı geçirdi. G.Birliği, bu kadrosuyla düşmeye aday. Attıkları gol dışında (o da duran toptan geldi) pozisyonları yok. Fenerbahçe lehine verilen penaltı çok tartışılır ama bence karar doğru. Son anda tam aut çizgisi üzerinde Perotti'nin ayağına bir darbe var. F.Bahçe'nin attığı ikinci gol öncesi top taca çıktı mı çıkmadı mı belli değil. Niye belli değil, çünkü beIN Sports'un kameraları topun tamamıyla çizgiyi geçip geçmediğini tam gösteremiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın