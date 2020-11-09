AHMET ÇAKAR

2. penaltıyı vermeye cesaret edemediler

En önemli rakip Fenerbahçe puan kaybetmişti. Beşiktaş da öyle. Hatta Trabzonspor bile. Sivas deplasmanları hep zordur ve Galatasaray 70 dakikasını çok iyi oynadığı bir maçtan galip ayrıldı. İlk 45 dakika sonucunda Galatasaray'ın bu sezon oynadığı en iyi maçlardan birini izledik. Bu arada Emre Kılınç, Feghouli ve Belhanda ortaklığı ile Galatasaray öne de geçti. Bütün kontrol sarı-kırmızılı takımdaydı. Taa ki, devrenin sonunda yapılan hataya kadar. Tacı çok çabuk kullanan Sivas, Galatasaray defansını dengesiz yakalayıp, penaltıyı kazandı. Fakat penaltı kaçınca Galatasaray yine morallendi. Arda Turan ile ikinci golü bulup, rahatladılar ama Sivasspor'un ilk golü gelene kadar. Kaleci Okan maç boyu yediği gol dışında mükemmel oynadı. Belki şanssızlık, golü bacak arasından yedi. Bu dakikadan sonra Galatasaray için acı veren, sıkıntılı dakikalar başladı. Hele hele Sivasspor'un kaçırdığı bir pozisyon var ki, Galatasaray ve Okan'ın şansı idi. Fatih Terim oyuncu üzerine oyuncu değiştiriyor, maçı tutmaya çalışıyordu. Yenebilecek bir gol hem puan kaybı hem de 2-0'dan beraberliğe gelmiş bir maç olarak ağır bir prestij sorunu yaşatacaktı. Ama olmadı. Galatasaray direndi ve hayati derecede 3 puan alıp, sahadan mutlu bir şekilde ayrıldı.

VAR kararları tuhaf. Sivas'ın kazandığı penaltı penaltı ama pozisyon gri. Ayrıca kaçan penaltıdan hemen sonra bir penaltı daha yapıldı. Ama ne Bitigen ne de VAR hakemi bu penaltıyı vermeye ve verdirmeye cesaret edemediler. Sonuç olarak Bitigen'i çok ciddi hata yapmasa da eski performanslarından uzak buldum.

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