AHMET ÇAKAR

Hakemin alnından öpüyorum

Terim'in Aslanları maalesef kedi olmaya devam ediyor. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar hiçbir zaman oyuna üstünlüklerini koyamadılar. Pozisyon bulmuş olabilirler ama bazı oyuncular hazır olmadığı halde sırf Feghouli ve Belhanda'nın burunlarını sürtmek uğruna oynadılar. Terim'in de ciddi hataları vardı. Emre Akbaba ile başlamanın hangi mantığı olabilir? Zaten ilk 45 dakika Emre Akbaba ve Falcao sadece seyirci konumundalardı.

Falcao'ya da fazla kızamıyorum. Ne top alabiliyor ne de araya oynuyorlar. İlk yarıda Babel biraz istekliydi, hepsi bu. Galatasaray kötü oynarken penaltı kazandı. Falcao ile öne geçtiler ama ardından Marcao'nun elini kolunu kullanmasıyla gelen bir frikik ve frikikten bu seviyedeki bir kalecinin yememesi gereken bir gol.

Alanyasporlu Babacar çok mu sert vurdu, hayır. Pekala kurtarılabilecek bir frikikti. Devre biterken beraberlik geldi, üstüne üstlük Etebo da oyundan atıldı.

Kardeşim profesyonel futbolcusunuz, sarı kartla oynuyorsun, yaptığın hareket o kadar açık bir sarı karttır ki kimsenin söyleyecek hiçbir şeyi yok.

Alanya gibi bir takıma 10 kişi oynamak kolay değil. Nitekim de öyle oldu. Galatasaray rakip kaleye gidemedi. Belhanda ile attıkları ama sayılmayan bir gol var fakat ikinci 45 dakika sahanın mutlak hakimi Alanyaspor. Peki Alanyaspor çok mu iyi oynadı, hayır... İkinci yarı tempoyu yükselteceklerine yavaşlattılar. Ama son saniyede de belli oranda şans golü diyebileceğimiz bir golle müthiş bir 3 puan aldılar.

Gelelim hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na... Alnından öpüyorum, fevkalade iyi bir maç yönetti. Verdiği her karar doğru. Saracchi'nin eline çarpan topta 'devam' dedi, karar doğru. Zira sağ kol açık ama top sol ve kapalı olan koluna çarpıyor. Ayrıca Belhanda'nın golü öncesinde de VAR'ın yardımıyla Babel'in oynayışını tespit ettiler. Çok sakin, çok güzel bir vücut dili var.

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