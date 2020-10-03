03 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ahmet Çakar Utanmazlar, ARSIZLAR
AHMET ÇAKAR
Utanmazlar, ARSIZLAR

Utanmazlar, ARSIZLAR

03.10.2020, Cumartesi
Hakemler Trabzonspor'dan intikamını alıyor. Bu işin arkasında kim var bilmiyorum. Federasyon mu MHK mi yoksa bu MHK'yi göreve getirmiş belli güçler mi? Bunun adı utanmazlıktır, arsızlıktır.. Bir kulübü boğmaktır. O kulüp kim! Tabi ki Trabzonspor.. Şimdi utanmazlara sesleniyorum.. İki hafta önce son dakikada sağ bek Serkan'ı boynundan çekip düşürüyorlar VAR'dan tık yok. VAR suyun altına girmiş sessiz duruyor.. Gaziantepli oyuncu kendini yere atıyor bu sefer ne hikmetse VAR devreye girip Fırat'ı kenara çağırıyor.. Ya Fırat sen bizi öküz mü eşek mi zannediyorsun.. Bunun nesi penaltı.. İki oyuncu da hamle yapıyor. Ayaklar çarpışıyor. Bir penaltı uyduruyorsun.. Ardından Trabzonsporlu oyuncuyu ikinci sarı ile atıyorsun. Ama daha kenara giderken penaltı vermeyi kafana koymuş olmalısın ki Sumudica'yı da garnitür niyetine oyundan atıyorsun. Şurası çok açık.. Türk hakemleri Türk futbolunun dibine dinamit koymak için var gücüyle çalışıyorlar. Yazık günah değil mi? Her şey bir tarafa VAR protokolü çok açık.. Bırakın zaten penaltı değil.. Öylesine flu pozisyonlar için VAR'ın davet etme yetkisi yok. Tekrar söylüyorum; Türk futbolundaki utanmazlık, arsızlık var gücüyle devam ediyor.

Aydınus, penaltı kararı öncesi kendisini uyaran Sumudica'ya kırmızı kart gösterdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hakem Palabıyık başarılı yönetti 28.09.2020 Pazartesi
Burada bir yanlış VAR 27.09.2020 Pazar
Penaltıyı bilinçaltındaki şeytan verdi 12.09.2020 Cumartesi
Arda tutturamazsa arkasına teneke bağlarlar 09.08.2020 Pazar
Sonunda başardılar 30.07.2020 Perşembe
Hakem hatası görmeden... 20.07.2020 Pazartesi
Artık şampiyonluğu vermez 14.07.2020 Salı
Palabıyık kusursuzdu! 13.07.2020 Pazartesi
Bu futbolla şampiyon olunmaz 09.07.2020 Perşembe
Başakşehir sabırlı bir takım! 08.07.2020 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA