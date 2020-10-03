AHMET ÇAKAR

Trabzonspor'dan intikamını alıyor. Bu işin arkasında kim var bilmiyorum. Federasyon mu MHK mi yoksa bu MHK'yi göreve getirmiş belli güçler mi?Bir kulübü boğmaktır. O kulüp kim! Tabi ki Trabzonspor.. Şimdi utanmazlara sesleniyorum.. İki hafta önce son dakikada sağ bek Serkan'ı boynundan çekip düşürüyorlar VAR'dan tık yok. VAR suyun altına girmiş sessiz duruyor.. Gaziantepli oyuncu kendini yere atıyor bu sefer ne hikmetse VAR devreye girip Fırat'ı kenara çağırıyor..Bunun nesi penaltı.. İki oyuncu da hamle yapıyor. Ayaklar çarpışıyor. Bir penaltı uyduruyorsun.. Ardından Trabzonsporlu oyuncuyu ikinci sarı ile atıyorsun.Şurası çok açık.. Türk hakemleri Türk futbolunun dibine dinamit koymak için var gücüyle çalışıyorlar. Yazık günah değil mi? Her şey bir tarafa VAR protokolü çok açık.. Bırakın zaten penaltı değil.. Öylesine flu pozisyonlar için VAR'ın davet etme yetkisi yok. Tekrar söylüyorum;Aydınus, penaltı kararı öncesi kendisini uyaran Sumudica'ya kırmızı kart gösterdi.