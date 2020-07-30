AHMET ÇAKAR

Sonunda başardılar

Trabzonspor hazin bir lig sonunun ardından hak ettiği bir kupayı aldı. Hak etti diyoruz çünkü maça baktığımızda bir Sörloth işi bitirdi. Ama Trabzonspor lig boyunca pek beceremediği, belki de bu yüzden şampiyonluğu kaybettiği kötü bir huyunu dün gece sergilemedi.

Lig maratonunda mütevazi takımlara karşı öne geçip puan kaybettikleri nice maçlar var. Dün gece de öne geçtiler. Sörloth, sadece büyük bir golcü değil çok da zeki bir oyuncu. Attırdığı ilk gole bakalım; Abdülkadir Ömür'ün hareketlendiğini görüp öyle bir noktaya topu yolladı ki bunu kolay kolay her futbolcu yapamaz. Tamam, A.Ömür'ün çabukluğu ve son vuruşu kusursuz yapması önemli ama belki ondan daha önemlisi Sörloth'un pası.

İlk devre oyun rölantide. İkinci yarı Alanya acaba beraberliği bulabilir mi diyorduk, çünkü sezon boyu çok iyi maçlar çıkarttılar. Ama o Alanya gitmiş yerine bambaşka, etkisiz, temposu düşük bir Alanya gelmiş.

İkinci yarı baskı kurmaları normal ama çok ciddi de gol pozisyonları yakaladıklarını söyleyemeyiz.1-2 şut var ama Uğurcan Çakır için fazla etkili değil.

Fakat dikkatimi çeken Trabzonspor'un kenardaki adamı. İngiltere'de futbol oynamış ve yardımcı hocalık yapmış Newton'ın duruşu, oyuna müdahalesi, oyuncularla ilişkisi çok keyif verdi. Çok doğru zamanda, doğru oyuncular değiştirdi. Sonuçta Trabzonspor pandemi sonrası üzüldüğü dönemi haklı bir kupa ile bitiriverdi.

Hakem Ali Palabıyık… Ufak tefek bir iki hata dışında saygı duyulacak, mükemmel bir mücadele yönetti. Pek fazla kritik pozisyon olmadı ama oyun kontrolü, tespit ve objektifliği kusursuzdu.

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