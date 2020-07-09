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AHMET ÇAKAR
Bu futbolla şampiyon olunmaz

Bu futbolla şampiyon olunmaz

09.07.2020, Perşembe
Bir şehir yıllardır şampiyonluğu bekliyor, yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişken şampiyonluğu kendi ellerinle kaybediyorsun. İki hafta önce Ankaragücü, dün akşam da Antalyaspor kayıpları bence Trabzonspor'u şampiyonluktan koparttı.
90 dakikaya bakıyoruz, oyunun hiçbir anında sahada Trabzonspor diye bir takım yok. İki gol attılar ama tek gol pozisyonu yok. 2-2'den sonra Antalya biraz şanslı olsa maçı alır giderdi de... Bunu formsuzluk ya da başka bir şeyle açıklamak mümkün değil. Daha 3 gün öncesine bakıyoruz, Galatasaray'ı yenmişsin ama dün Antalyaspor son vuruşlarda becerikli olsa maçı 5 yapardı. Sörloth yok, aslında istediği topları da alamadı. Ekuban yok, Ndiaye yok, Abdülkadir Ömür eskisi gibi değil, defans rezil. Yedikleri ikinci gol Trabzonspor'un amatör takımının yemeyeceği bir gol. Böyle oynarsanız zaten söylenecek bir şey yok.
Üstelik Antalyaspor 'çok eksik' dediler, doğru. Çok eksik ama o yerli, gencecik oyuncular Antalyaspor adına 90 dakika şov yaptılar. Maçın tüm kontrolü, pas yüzdesi, ikili mücadele üstünlüğü hep Antalyaspor'daydı.
Gelelim Hüseyin Çimşir'e... Sevgili kardeşim, maç kilitlenmiş, 2-1 öndesin ama Antalyaspor ha attı ha atacak. Alsana önlemini. Ama yok! Maalesef görünen o ki Trabzonspor bu sene de kaybetti. Üstelik dün gece sahada Trabzonspor'u hiç üzmeyecek bir hakem ve özellikle de VAR hakemi vardı. Antalyaspor lehine verilen penaltı yüzde 100, tartışmasız. Trabzon'a verilen ikinci penaltı da penaltı zira Ekuban'ın ayağının arkasına basıyorlar. Ama kornerden gelen topta verilen penaltı bana göre doğru değil. Mesafe çok yakın, Veysel'in koluna istemeden vuruyor. Diğer koluna vursa tamam ama bence bu penaltı ağır ve VAR hakeminin asla çağırmaması gereken bir pozisyon.
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