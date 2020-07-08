AHMET ÇAKAR

Başakşehir sabırlı bir takım!

Başakşehir çok disiplinli bir takım... En büyük özellikleri sabır... Şartlar ne olursa olsun, bildikleri şablondan asla ayrılmıyorlar. Birinci dakikadan, attıkları gole kadar neredeyse yakaladıkları ciddi bir pozisyon yok aslında... Ama kendi kalelerinde gördükleri de fazla önemli bir pozisyon yoktu. 'Maç berabere bitebilir mi?' diye düşündüğümüz dakikalarda rakibin bir hatasını bulup, golü yapıveriyorlar... Ayağa bol oynayan, şut, orta, duran top her türlü alternatifi deneyen Başakşehir, bitime yarım saat kala duran toptan golü buldu. Başka bir takım olsa 'Ya kazanamazsak' stresiyle panik yapacakken, Başakşehir sürekli soğukkanlı davranıyor. Kornerden gelen topta da bir anlık yerleşim ve markaj hatası sonrası Crivelli ile golü yapıyorlar. Aslında Denizlispor biraz konsantrasyonunu kaybetmese o yerleşim hatasını yapmasa belki de puan alabilirdi. Bu tür maçlarda ilk gol çok önemli. Daha sonra da Mustafa Yumlu'nun hatası geldi. Durup dururken ortalanan topa elini uzattı. Bu el suratı koruma eli değil... Hakem eli verdi sonradan da VAR'ın pozisyonun içeride olduğu tespitiyle penaltıya döndü. Sanıyorum dün gece Trabzonspor çok üzülmüştür. Çünkü dakikalar ilerledikçe şartlar Başakşehir'in puan kaybedeceğini gösterirken sistem ve disiplin takımı Başakşehir ne yaptı etti, ilk golü buldu, tıpkı Antalya'daki gibi... Orada kişisel beceri ile Demba Ba atmıştı, dün gece de Crivelli. Hakem Abdulkadir Bitigen'i beğendim. Oyun genelinde çok iyiydi. Penaltı pozisyonunda da içeride mi dışarıda mı olduğunu tespit edemedi, VAR'ın yardımı ile verdi. Dün gece kimse hakem için bir şey söyleyemez.

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