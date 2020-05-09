AHMET ÇAKAR

Karar kesinlikle doğrudur. Bu ülkede bankalar çalışıyor, AVM'lere girilebiliyor, resmi daireler belli ölçekte işlem yapabiliyorsa pek tabii ki futbol da oynanabilir. Yeter ki Sağlık Bakanlığı ya da Bilim Kurulu'nun talimatlarına harfiyen uyulsun. Futbolun oynanması bu ülke için asla sadece futbol değildir. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim üzere futbol, Türkiye'de bir sosyal olgudur, eğlence, vakit geçirme aracıdır. Üstelik restoranların, kafelerin kapalı olduğu bu dönemde genç nüfusumuzun futbolla stres de atacağına inanıyorum. Kaldı ki Bundesliga haftaya başlıyor. Almanlar bizden daha mı risk almayı seven bir millet!Bence öncelikle Süper Lig ve TFF 1. Lig'in başlaması ve bitirilmesi gerek.Muhtemelen bu bildirinin altında Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve özellikle Başkan Sayın Ali Koç'un imzası var.Üretim devam etmiyor mu? Mutlaka tıbbi koruma şartlarına riayet etseniz de işlerinizde bazı çalışanlarda Koronavirüs çıkarsa ve kalıcı hasar bırakırsa bunun tedbirini siz şirket olarak mı alacaksınız, yoksa 'Olan oldu, gitsin SGK hastanelerinde tedavisini yaptırsın' mı diyeceksiniz? Dolayısıyla liglerin başlaması kesinlikle doğrudur. Yanlış diyenler o zaman iş yerlerinin de kapatılmasını talep etmek durumundadır. Bu ülkede her gün yüz binlerce insan ulaşım vasıtalarıyla işlerine gidiyor ve dönüyor. Dolayısıyla özellikle kulüplere sesleniyorum,diyen sadece insan sağlığını değil, kulüp olarak kendi kurnazca menfaatini düşünenlerdir.Mustafa Cengiz'i hiç tanımadığım halde hep saygı ve sevgi duydum. Allah şifasını versin. Şayet başkanlığı bırakmak zorunda kalırsa Türk futbolu çok önemli bir beyefendi ve yöneticisini kaybetmiş olur.PEK tabii ki! Korkunun ecele faydası yok. Bu demek değil ki tedbirleri bırakalım, gezelim, herkesle sarılıp öpüşelim.