AHMET ÇAKAR

Trabzon'daki maç berabere bitmiş, Galatasaray'ın eline büyük fırsat gelmişti... Ama başaramadılar. Aslında maça baktığımızda Beşiktaş'tan daha iyi oynadılar. Pozisyonları da buldular. Kazansalardı büyük avantaj yakalayacaklardı. Maçın geneli zevksiz. Bunda seyircinin olmaması da belli oranda etkili. Ama ikinci yarı Falcao'nun kafası hele hele sonlara doğru Feghouli'nin boş kaleye vurduğu top gol olsa Galatasaray çok güçlü bir şampiyonluk adayı olurdu.

Beşiktaş hiçbir şey oynamadı desek yeridir. İkinci yarıda N'Koudou ile çaprazdan bir pozisyon bulsalar da futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadılar. Hele son yarım saat sadece savundular, gelen topları dan dun vurdular. Galatasaray için söylenecek fazla bir şey yok. Seyirci coşkusuyla özellikle orta sahada seri pas yapıp çok çabuk pozisyona giriyorlardı. En önemli silahları Onyekuru'ya atılan toplar etkili olmadı. Bunda ıslak zeminin de etkisinin olduğunu söylemeliyiz. Son 20 dakika maçı koparabilirlerdi. Sağdan geldiler, soldan geldilar ama yüksek toplarda Beşiktaş defansı başarılı oldu.

Sonuçta lig devam ediyor. Bugün Sivas'ın maçı var. Sivas kazanırsa korkunç bir avantaj elde eder. Zira Fenerbahçe dışındaki bütün büyüklerle maçlarını bitirdiler.

Karşılaşmanın hakemi özellikle çok büyük maçlar için bilinen bir isim değildi. Ama öyle bir maç yönetti ki tek kelimeyle mükemmel. Ufak tefek yoruma açık fauller her maçta yaşanır. Genel olarak baktığımızda gurur duyulacak, objektif ve başarılı bir maç yönetti. Tebrikler Abdulkadir Bitigen.

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Alp intikam aldı!



Aslında Trabzonspor-Başakşehir maçı 6 puanlık değil 7 puanlıktı. Çünkü kazanan sadece 3 puanla lider olmayacak aynı zamanda ikili averajı da eline geçirecekti. Kaybetmek çok şey kaybetmek demekti, zaten bu anlayış ve taktik de sahaya yansıdı. İki takım da tedbiri elden bırakmadı. Kısır bir ilk yarı, hemen hemen hiç pozisyon yok. İkinci yarıda da pozisyonların biraz daha arttığı ve gollerin geldiği bir 45 dakika oldu. Özellikle Demba Ba sezonun ikinci yarısında fırtına gibi. Vuruş tekniği, şiddeti ve isabeti korkunç. Geçen hafta Göztepe'ye mükemmel bir gol attı, dün akşam da benzeri bir vuruşla Başakşehir'i öne geçirdi. Ama tabi Demba Ba'nın bu kadar boş kalması da Trabzonspor defansının zaafı. Bu golden sonra Skrtel'in kendi kalesine attığı bir gol var ki anlaşılır gibi değil. Kafa hakimiyeti iyi, zamanlaması kusursuz bir stoperin yüksekten gelen topu kendi kalesine atması çok tuhaf. Bir şey ima etmek istediğimden değil ama tablonun kendisi çok tuhaf. Sonuçta kazanan çıkmadı ama VAR'ın çağırmadığı bir pozisyon var. Bir yüksek topta Skrtel, kafa vurmak için yükselmiş Nwakaeme'yi formasından çekip düşürüyor. Karar penaltı olmalıydı ama VAR'dan tık çıkmadı, Fırat'tan da ses gelmedi. MHK Başkanı Zekeriya Alp denen şahıs hakemleri vasıtasıyla Trabzonspor'dan intikamını aldı!