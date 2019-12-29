AHMET ÇAKAR

Mükemmel yönetti

Galatasaray, önemli sorunlarla uğraşırken rakipleri galibiyetler alıyor ve başta Fatih Terim olmak üzere tüm kadro tartışılıyordu. Terim hedef olarak sürekli Ocak'ı yani devre arasını gösterdi. Ve dün geceki 5 gollü galibiyet takımın hem puantaja tutunmasını sağladı hem de sezonun ikinci yarısına ciddi moral ve umut aşıladı. İlk yarıda mükemmel bir Galatasaray izledik. Bazı oyuncular en iyi maçlarını oynadılar. Örneğin; Mariano... Falcao gollerini attı. Koşmayan, işini yapmayan hiçbir oyuncu yoktu. Pek tabii ki devreye 3 gollü bir galibiyetle girdiler. Bu yarıda Feghouli'nin kaçırdıklarına bakarsak 45 dakika 5-6 farklı bir galibiyet de gelebilirdi. Galatasaray ikinci yarı belli dönemler durdu. Asıl rahatsızlık veren olay bu dakikalarda kalesinde verdiği pozisyonlar. Antalyaspor öyle beceriksiz ve öyle yetersiz bir takımki bu pozisyonları cömertçe harcadılar bile diyemiyorum çünkü ne yaptıkları belli olmadı. Dün gecenin kazananı Taylan Antalyalı... Genç oyuncu golleriyle geldi. Falcao, fizik olarak hazır olmasa da ceza alanı içinde tek vuruşu en iyi yapan oyunculardan biri. Yanlış anlaşılmasın Türkiye'nin değil belki de Avrupa'nın en iyilerinden biri. Sonuçta Galatasaray için sezonun ilk yarısı kötü geçti ama son maçta birçok şey toparlandı. Bazı oyuncular kazanıldı, bazı oyuncular kıpırdamaya başladı. Özellikle Falcao, sezonun ikinci yarısında hazır olursa Galatasaray yine çok iddialı hale gelir.

Antalyaspor'un hali içler acısı... Takviye yapmadıklarında işleri çok zor.

Hakem için kolay maçtı. Fazlaca tartışılan pozisyon yoktu. Abdulkadir Bitigen de bana göre mükemmele yakın bir maç yönetti.

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