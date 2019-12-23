AHMET ÇAKAR

Penaltıyı vermedi!

İki takım için de çok kritik bir dönemeçti ve bu kritik dönemeci Emre gibi çok önemli bir silahı eksik olmasına rağmen Fenerbahçe dönmeyi bildi. Kesinlikle F.Bahçe maçı hak etti. Her yönüyle Beşiktaş'tan üstün oynadı. Temposu, orta saha direnci ve bulduğu pozisyonlarla özellikle ilk yarıda Beşiktaş'ı sahadan sildiler. Aslında ilk gole kadar oyun kilitlenmiş gibi görünse de Kruse'nin penaltısından sonra Fenerbahçe üstünlüğünü ortaya koydu. Daha sonra da sahanın en iyilerinden biri olan Ozan'ın klasik driplinglerin sonucu gelen muhteşem vuruşunu izledik.

İlk yarıda Beşiktaş yoktu. İki pas yapamadılar, rakip kaleye gidemediler ama ne olduysa ilk yarının uzatma dakikalarında oldu. Atiba'nın golüyle Beşiktaş umutlandı ve devre geldi. 2. yarı çok şeyin farklı olacağını düşünüyorduk ama değişen bir şey olmadı. Kırılma anı, Burak'ın kaçırdığı gol. Jailson'un ayağı kaydı, Burak karşı karşıya kaçırdı, daha doğrusu Altay kurtardı, dönen topta da Isla'nın getirip Vedat'a attırdığı golle hem maç bitti hem de F.Bahçe belki de tekrar hayata döndü.

F.Bahçe kaybetseydi Yanal problem yaşayacaktı. Bu dakikadan sonra Avcı bu problemi yaşar mı bilemiyorum ama Beşiktaş'ta çok şeyin eskisi gibi olmayacağı açık. Hakemlik çok pozisyon var.

Rebocho'nun sahada pek az kimsenin gördüğü ve hakemin göremediği penaltı VAR yardımıyla Cüneyt Çakır tarafından verildi. Karar doğruydu.

F.Bahçe'nin 2. golünden önce Beşiktaş'ın faul itirazı var ama faul yoktu.

İki kritik pozisyon var. İlki kornerde Serdar'ın Vida'yı alenen itmesi. Bence penaltıydı. Ayrıca 2. yarıda N'Koudou ceza alanı içinde çekiliyor, forması yarım metre uzuyor ama ne Cüneyt'ten ne de VAR'dan çıt çıkmıyor. Tuhaf olan şu, hiçbir Beşiktaşlı'nın da gıkı çıkmıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın