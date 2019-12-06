AHMET ÇAKAR

VAR sistemi özellikleülkelerin lig maçlarındasınıfta kaldı. Birgolün ofsayt olupolmadığı ya da topundışarıdan ortalanıportalanmadığı konusundafazla bir sıkıntıyok. Zira topun dışarıdangelip gelmediğineya da gol çizgisini geçipgeçmediğine ya da ofsayt varmı, yok mu ya büyük oranda bir insan değil,bilgisayar yazılımı karar veriyor.Çünkü ceza sahasında basitbir çekmede bir VAR hakemi, sahada olanhakemi davet edip penaltıyı verdirirken birdiğeri ise hakemi davet etmiyor. Bir VAR hakemibir penaltı vuruşunda kalecinin bir adımönde olmasını değerlendirip penaltıyı tekrarettirdiği halde bir diğerinin gıkı çıkmıyor.Bence çözüm farklı olmalı. Tenis maçlarındaşahin gözü sistemi vardır. Aynı mantalitefutbolda da olmalı. Ofsayt çizgiyi geçipgeçmeme gibi pozisyonlarda problem yok,bilgisayar karar versin, VAR hakemi de ortahakeme iletsin. Ama verilen ya da verilmeyenpenaltı ya da verilen ya da verilemeyenbir kırmızı kartta inisiyatif var hakemindeolmamalı. Mağdur olduğunu düşünen teknikdirektör pozisyon yaşandıktan hemensonra dördüncü hakem üzerinden olayıntekrar incelenmesini talep etmeli.Zira pozisyonuevde izleyen teknik adamın yakınıcep telefonuna mesajla itiraz edipetmemesini bildirebilir. Örnek mi?Meselamaçı:Sörloth golü atmadan önce Marcao'yuitiyor. Bu durumda Fatih Terim derhal4. hakeme "Pozisyonu yeniden inceleyin"dediğinde belki de gol iptal edilecek. Ya daErsun Yanal Malatyaspor-Fenerbahçe maçındaEmre penaltıyı kaçırdığında derhal amaderhal dördüncü hakeme resmi tekrar inceletitirazını yapacak.Mesela bu sayı az veya çokolabilir ama bir teknikdirektörün bir maçtaiki itiraz hakkıolsun. Ama haklıçıkarsa da itirazhak sayısında azalmaolmasın tıpkıtenis gibi. Aslındabelki de dünyadaolan VAR sistemiburaya gidiyor.Falcao'yuG.Saray'a kakaladılar.Falcao olayında menajer,belki bazı G.Saraylıyöneticiler ve Falcaotuhaf tutumlar içerisinde.3 yıllık garantikontratı var, bununbedeli milyonlarcaEuro.Bütün bunlarınsorumlusu FatihTerim'dir. Başarılardaİmparator olurkenbaşarısızlıkta da tümsorumluluk ondadır.HAKEMLER para cezası alabilir ama bu kararı MHK'ya bırakmak manasız. Çünkü MHK ve TFF'nin maaşlı adamı Uilenberg hakemleri kollamak ve haklı çıkarmak için bin bir takla atıyor. Düşünebiliyor musunuz; Uilenberg efendi ne demiş: Yok efendim Malatya'da Emre'nin penaltısında Malatya'nın kalecisi 60 santim çıkmış ama F.Bahçe-Göztepe maçında kaleci Altay 120 santim çıkmış, daha belirginmiş. Bu nedenle de hakem haklıymış. Düşünebiliyor musunuz fırıldağı. Kural çok açık: Vuruştan önce ayaklar çizgiye basmıyorsa ve kaleci penaltıyı kurtarmışsa atış tekrar olur. Bu zihniyetteki MHK ile ve bu zihniyetteki MHK'nın dayısı Uilenberg ile bu hatalar düzelmez, hiçbir şey olmaz.ciddi sorunlara yol açıyor. Örneğin ben ofsayt için 1 veya 2 santimin yeterli olduğunu düşünmüyorum. IFAB'a değişlik önereceğiz.10-20 santim pozisyonlarda tolerans kullanmalıyız. Sistemden memnun değilim ama geri de alamayız.