AHMET ÇAKAR

Ersun Yanal derdi ki, "F.Bahçe defans yapmaz, yaptırır. Biz rakipten korkacağımıza, rakipler bizden korksun." Ama dün gördük ki gerek ilk 11, gerekse taktik anlayış tam bir korkaklık ürünüydü. Eğer Fenerbahçe'de Muriqi ve Mevlüt sakatsa Rodrigues yedekte olup da Alper ilk 11'de başlıyorsa bunun başka açıklaması olamaz.Bol miktarda defansif orta saha oyuncularıyla rakibi durdurmayı, açık vermemeyi düşündüler.İddia ediyorum, Türk futbolunda en büyük operasyon VAR hakemlerince yapılıyor. Hakemi ne zaman davet edip ne zaman davet etmeyeceklerini planlıyorlar, skora ve takımın büyüklüğüne göre yapıyorlar.İlk yarıda Malatya'nın attığı bir gol var. Kaleci Altay, kale sahasını terk edip topa kafayla vuracak oyuncuya hamle yapıyor ve oyuncu topa kafayla da dokunuyor. Ama hakem golü iptal ediyor. Dünyada bir kişi buna faul desin, ben bir şey bilmiyorum. Ama VAR'dan tık yok.Gelelim penaltıya... Bence penaltı değil. Kitabi olarak bakarsanız penaltı ama günümüz futbolunun doğal akışında penaltı değil.Bırakın bu pozisyonun penaltı olmasını FIFA protokolüne göre bu tür pozisyonlarda VAR daveti asla ama asla kabul edilemez ve istenmez.