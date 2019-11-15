AHMET ÇAKAR

Artık pırıl pırıl gençler var

Çok uzun yıllar sonra işi son maça bırakmadan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hak ettik. Tabii ki bu gurur tüm Türkiye'nin... Ama futbolu yöneten federasyondan tutun da Şenol Hoca'ya tüm oyuncularımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz.

Dün gece şöyle oynadık, böyle oynadık, şunu kaçırdık bunu kaçırdık diye hayıflanmaya hiç gerek yok. Kazansak grup birincisi olma şansımız yüzde 90'ların üstündeydi ama şimdi büyük bir ihtimalle ikinci olacağız. Yepyeni gencecik bir kadromuz var. Oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu Avrupa'nın önemli takımlarında oynuyor. Bu takımın en büyük özelliği tekrar Türk Milli Takımı özelliğine bürünmüş olması. Prim peşinde koşan, sürekli hiziplerin yaşandığı oyuncuların yerini pırıl pırıl futbolcularımız aldı. Üstelik genç olmalarına rağmen içlerinde liderlik vasfına sahip olanla da var; örneğin Merih... Juventus'ta pek forma bulmasa da liderlik açısından çok önemli oyuncu. Üstelik Almanya'da başarılı bir performans gösteren Ozan Kabak bile bu takımda yedek. Cengiz'i, Zeki'si, Yusuf Yazıcı'sıyla Türk Milleti'nin güvendiği milli takım Avrupa Şampiyonası'nda da önemli işlere imza atacak güçte.

Dün geceye bakıyoruz, kazanabilirdik ama buna mukabil rakibimiz İzlanda'nın da birkaç önemli pozisyonu var. Hele hele son dakikalarda 5'e 1 yakaladığımız pozisyonda Zeki golü yapsa belki de lider olarak bileti alacaktık. Sonuç olarak; bizi çok mutlu ettiniz çocuklar EURO 2020'de de Allah yardımcınız olsun.

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