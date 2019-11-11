AHMET ÇAKAR

Yankaya kırmızıyı atladı

Beşiktaş daha 3 hafta önce ağır şekilde tartışılıyordu.

Abdullah Avcı, 'tutmadı, bugün mü gidecek, yarın mı gidecek' denirken Beşiktaş art arda 3 maç kazanıp zirve ortaklarından biri oldu. Aslında Beşiktaş'a baktığımız vakit kadro kalitesi asla diğer takımlardan aşağı değil.

Dün gece de çıkan 11'e baktığımızda iyi bir kadroydu.

Çok mu iyi oynadılar, hayır. Ama coşku, istek ve kendine güven geri gelmiş.

Maç boyu Denizlispor iyi savunma yaptı. Pozisyon bulmakta, araya oynamakta zorlanan Beşiktaş, bazı şanslar yakalasa da özellikle Burak'ı iyi kullanamadı.

İlk 11'e baktığımızda yılların sol beki Caner sağ önde ve yine yılların oyun kurucusu Ljajic de solda başladı. Tabii maç içinde pozisyonlar değişti. Ama bazı oyuncular takıma alıştığında Beşiktaş daha da iyi olacak. Örneğin Diaby, iyi oyuncu. Örneğin Elneny... Zaten Arsenal'den gelerek kalitesini ispat etti. Üstelik bence bireysel kalitede en başarılı defans da Beşiktaş'ta.

İlk yarıda bazı pozisyonlar var ama sıkışıklık devam etti. İkinci yarı Denizlispor daha kendine güvenli geldi aslında Rodallega'nın ilk yarıda vurduğu frikik gol olsa sonuç çok farklı olurdu.

N'Koudou gerçekten kaliteli bir oyuncu. Kalitesini de attığı golde gösterdi. Çapraz, sıkışık bir yerden iyi bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçiriverdi. Ve son dakikadaki pozisyonda Denizlisporlu oyuncu eliyle almasa belki de maç berabere bitmişti.

Ligde zirve çok karıştı. Tam 8 takım 3 puan içinde sıkışıverdiler.

Bu da beraberinde heyecan, gerilim ve zorluklar getirir.

Gelelim hakem Özgür Yankaya'ya... Kapasitesi belli. Uzun zamandır ilk defa böyle bir maç yönetiyor. Sackey'nin Diaby'ye yaptığı hareket kırmızı kart.

Çünkü düşüncede top yok ve geriden gelip savunmasız Diaby'nin bileğine çok sert şekilde atlıyor.

Mutlak kırmızı olmalıydı.

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