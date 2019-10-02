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AHMET ÇAKAR
Laubali Babel

Laubali Babel

02.10.2019, Çarşamba

ASLINDA Galatasaray pekala bir puan alabilirdi... Ne olursa olsun her türlü eksiğine rağmen rakip Paris Saint- Germain. Çok önemli oyuncuları var. Oyunun başında Galatasaray biraz zorlandı. Ama sonra aslında PSG gibi bir takıma nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı.

İlk bölümdeki rakip tehlikeleri bertaraf edildikten sonra oyunda yine kontrol Paris temsilcisinde olmasına rağmen Galatasaray, istediğini yapmaya başladı. Devre bittiğinde aslında tüm oyuncular 'neden olmasın' dediler. Özellikle Nzonzi, pas trafiğini iyi ayarlamaya çalıştı. Bu sezon ilk defa 3'lü defans oynayan Galatasaray'da Donk katkısı önemliydi.

İkinci yarı işler tam Galatasaray'ın istediği gibi başlamıştı ki önce Luyindama'nın büyük hatası geldi. Di Maria'yı arkasına kaçırdı, Muslera ile karşı karşıya kaldı ama Muslera başarılıydı. Aslında bu büyük hata ya da kaçan bu gol birkaç dakika sonra gelen golün habercisi gibiydi. Galatasaray kötü gol yedi. Adamı kaçırdılar, arka direkte de Icardi golü yaptı. Galatasaray'ın bence maç boyunca yakaladığı en önemli pozisyon Babel'in laubalilikle harcadığı pozisyon. Falcao'dan pası aldı, arkası dönük Belhanda'ya çıkarsa belki gol vuruşu olacak ama zorladı ve pozisyon gitti.
Son birkaç maçtır Babel ve Belhanda iyi değiller. Kanatlar çalışmıyor, öyle olunca da Falcao etkisiz kalıyor. Ama sıkıntı şu, Falcao bu maçlar için alındı. 3 gün önceki Fenerbahçe için alındı. Ama gerçekten tam anlamıyla gizli forvet. Sahada yok gibi... Tabii ki bu tamamen onun suçu değil ama adım adım hayal kırıklığına doğru ilerliyor.

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