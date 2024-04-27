Terör örgütü PKK artık kendisini besleyen Avrupa'yı da tehdit ediyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin PKK ve FETÖ'ye yıllardır sığınak sağlaması, Türkiye'nin tepkisini çekiyordu.

Her ortamda bu rahatsızlığını muhataplarına bildiren Türkiye, terör örgütleri üzerindeki "Avrupa şemsiyesi" ile karşılaşmaktaydı.

Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine destek veren Avrupa ülkelerini "Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir" sözleriyle defalarca uyarmıştı.

Terör örgütü üyelerinin Avrupa'da yaptığı huzur bozucu eylemler ülkelerin gündemine oturdu.

Terör örgütü PKK'nın tehlikeli hal aldığının farkına varan Avrupa hareket geçmeye başladı. Belçika ve Fransa'daki son operasyonlar, örgütün Avrupa'daki yapılanmasına karşı yeni bir tavır aldığını gösteriyor. Fransa'nın terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal ve terör örgütü sempatizanı Firaz Korkmaz'ı sınır dışı etmesi ayrıca Belçika Polisinin terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan TV kanallarına yönelik operasyon düzenlemesi örnekler arasında gösterilebilir.

Peki aynı zamanda Avrupa birliği ülkelerinin de terör örgütü saydığı PKK batıda nasıl alan buldu?

Özellikle Türkiye ve Türk vatandaşlarına karşı silahlı, silahsız eylemler yapan örgüt yıllardır Avrupa tarafından korunup kollanıyordu. Avrupa'da ülkelerin hukuki boşluklarından ve destek politikalarından faydalanan terör örgütü, kendisine siyasal bir alan elde etti. Lojistik, finansman ve kadro temini batı ülkeleri üzerinden yaptı.

Avrupa da örgütün bu yapısının oluşmasında sessiz kaldı hatta birçok alanda destek verdi.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı başarılı operasyonlar nedeni ile örgüte eleman katamayan elebaşları, çareyi Avrupa'da eleman devşirmede buldu.

Avrupa'daki gençler üzerinde baskı yapan PKK, Kürt gençleri militarize ediyor. Çeşitli suçlara karışan ve hapis cezası riski altındaki Kürt gençlerini örgüte sığınabileceği vaadiyle kandırıyor.

Avrupa'daki PKK/KCK kaynaklı şiddet eylemlerine katılan örgüt mensubu sayıları, Almanya ve Fransa'nın başı çektiği bir tabloyu gözler önüne seriyor. İşte bu ülkelerdeki örgüt mensubu sayıları:

- Almanya: 2.000

- Fransa: 2.000

- İsviçre: 1.200

- Hollanda: 1.000

- Belçika: 1.000

- Avusturya: 800

Ancak terör örgütünün sempatizan sayılarına baktığımızda, daha vahim bir durumla karşılaşıyoruz. Almanya ve Fransa gibi ülkelerdeki yüksek sempatizan sayıları, terör örgütlerinin Avrupa'da ne kadar geniş bir desteğe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. İşte bu ülkelerdeki örgüt sempatizanı sayıları:

- Almanya: 20.000

- Fransa: 20.000

- İsviçre: 15.000

- Hollanda: 10.000

- Belçika: 8.000

- Avusturya: 6.000

Bu rakamlar, terör örgütlerinin Avrupa'da ne kadar yaygın olduğunu ve bölgedeki güvenlik tehdidinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Avrupa'nın bu sorunla etkin bir şekilde mücadele etmesi şart. Umarım akıllarını başlarına alırlar.

Aslında Avrupa bu iki yüzlü tutumunu terör örgütü FETÖ'ye karşı da sergiliyor. Birçok örgüt üyesi Avrupa'da yuvalanmış durumda.

Tabi terör örgütü DEAŞ'ı da unutmamak gerekiyor. Irak ve Suriye'de terör eylemlerine katılan yüzlerce örgüt mensubu çeşitli yollarla Avrupa'ya döndü. Hücre yapılanmasına girdi. Eğer Avrupa'daki o hücreler uyanır ve namluyu Avrupa'ya çevirirse hiç şaşırmayın...