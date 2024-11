"Yenidoğan Çetesi" için hesap zamanı! Davada 2.gün

01:08 19 Kasım 2024

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan "Yenidoğan Çetesi" için hesap zamanı. Çetenin kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Çetenin bebek ölümlerine ilişkin yazışmaları ortaya çıktı. A Haber'de ekrana gelen o konuşmalar kan dondurdu.

"FİŞİNİ ÇEKECEĞİM"

Fırat Sarı: Nasıl

BAHAR KANIK: sarıkayanın da fişini çekecem az kaldı

Fırat Sarı: haha dedemin fişi

BAHAR KANIK: haha çekicem fişi haha

Fırat Sarı: kız halimeyi boşver sarıkaya nasıl eli ayağı toparlıyor mu sabah toparlıyor dedi selin

BAHAR KANIK: kim toparlıyor ya

Fırat Sarı: sarıkayanın eli ayağı

BAHAR KANIK: ya toparlamıyor be bakmayın siz seline aman oda sizin gibi hemen güzel düşünüyor hemen

Fırat Sarı: pozitif canım o pembeleşmemiş mi orta parmağı pembeleşmiş dedi

BAHAR KANIK: ya valla ucunun böyle ucu böyle hafif böyle bir açılmaya başlamış

Fırat Sarı: ucundan açılacak zaten

BAHAR KANIK: ucundan açılıyor zaten hocam öyle yani güzel diyeceğimiz bir açılma değil o siz gelip göstericem şimdi size şey baktigıras falan sardık

Fırat Sarı: he iyi yaptın peki kreksana ne diyorsun kreksana yapsak mi ona

BAHAR KANIK: gelin ona da onu da yaparız

Fırat Sarı: He

BAHAR KANIK: tüh halimeyi de bugün besleyecektik bak

Fırat Sarı: hahah plana bak

BAHAR KANIK: hahaha kalk kız besleyecez seni

Fırat Sarı: aynen ya aynen bugün seni besleyecez seni kızcağıza

BAHAR KANIK: bugün seninle ilgilenecektik

Fırat Sarı: doğru dün ilgilenemiştik bugün ilgileniyoduk hahaha

BAHAR KANIK: hahaha hocam enerjim çok yerimde gelin valla geç gelirseniz buradan geç

çıkarsam

Fırat Sarı: tamam tamam gelicem kız seviyorum seni

BAHAR KANIK: hadi icetea de aldım kek de aldım sizi bekliyorum

Fırat Sarı: tamam sizi çok seviyorum görüşürüz

BAHAR KANIK: biz de görüşürüz