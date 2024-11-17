"Yenidoğan Çetesi" için hesap zamanı! Çete üyesi hemşireden kan donduran itiraf
Daha fazla para kazanabilmek için bebekleri yoğun bakımlara sevk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması başladı. En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken, duruşmaların beş gün süreceği öğrenildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, dava öncesi son gelişmeleri aktardı. Öte yandan ifade veren hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın ifadesi kan dondurdu. Fazla para almak için entübe yazıldığını söyleyen Taşçı "Hasta 5 günlük entübeyken 10 günlük gösterilmiş. Hasta 3 günlük entübe ise SGK daha fazla para öder. O yüzden SGK’dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk" dedi. İşte detaylar...
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlanmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlananan iddianame sonrası ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, SGK İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi ise şüpheli olarak dosyada yer almıştı.
USULSÜZ SEVKLERLE PARA KAZANMIŞLAR
Mahkeme Başkanı'nın "Sizden hastanelerin doldurulması mı talep ediliyordu?" sorusuna hemşire Taşçı "Yoğun bakım ne kadar doluysa hastane o kadar para kazanıyordu. Tabii ki bunu istiyorlardı." şeklinde cevap verdi. Tutuklu hemşire Taşçı Mahkeme Başkanı'nın nasıl doldurulduğunu sormasın üzerine ise "Usulsüz sevk ve fazladan yatış olarak" dedi.
Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı, şöyle konuştu: Ben ilaçları satıp sanık Hasan Basri'ye parasını verirdim. Fırat Sarı böyle talimat vermişti çünkü. Bu bebeklerin kullanması gereken bir ilaç. Sigortası varsa SGK karşılıyor. Bu ürün zaten zayi oluyordu, çöpe gidiyordu. İhtiyacı olan hastaya vermeme durumu söz konusu değil. Çok ufak da komisyon alıyorduk, 600 lira. Doktor yerinde olmadığında acil durumlarda bebeklere işlem yaptığım oluyordu.
Gıyasettin Mert ile çok tartışıyordum. Ben ambulans şoförü Gıyasettin Mert'i şikayet ettim zaten. Şafak Hastanesi'nde sürekli ihmali ölen hastalardan da bahsettim şikayetimde ama elimde çok fazla kanıt yoktu. Yoğun bakımlar ne kadar çok doluysa o kadar para kazanıyorlar. Bunun için de çaba sarf ediyorlar. Usulsüz sevkiyatlar yapıyorlar mesela. Hasta kabulü konusunda basit bir hastaysa Fırat Sarı'ya danışıp, kendimin kabul ettiği de oluyordu. Burada eksiklik doktorun olmamasından kaynaklanıyor. Doktor yoksa ve hastaya müdahale edilemeyecekse çocuk zaten ölecek. Ben buna göz yumamadığım için müdahale ediyordum.
KAN DONDURAN İTİRAF: PARA ALMAK İÇİN...
Hemşire olarak görev yapan Hakan Doğukan Taşçı savunma yapmaya başladı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Taşçı'nın ifadeleri adeta kan dondurdu. Hastanın 3 günlük entübe olduğu takdirde SGK'nın daha fazla para ödediğini belirten Taşçı, "O yüzden SGK'dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk." dedi.
EVRAK ÜSTÜNDE FAZLA PARA İÇİN OYNAMALAR YAPILIYOR
Taşçı savunmasında, "Doktor istemi olmadan ilaç istediğim yönündeki iddia doğru değil, talepleri de kabul etmiyorum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum ve 10 yıldır yenidoğan bebek ünitesinde çalışıyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Birinci Hastanesine başladım. 5-6 ay orada çalıştım sonra Florya Hastanesinde başladım sonra tutuklama oldu. Diğer sanıklardan, hepimiz sağlık sektöründe olduğumuz için çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Whatsapp grubu bile var sağlıkla ilgili. Can Polat Yıldırım'ı Reyap Hastanesinden tanıyorum. Ceylan Çetin'i tanımıyorum. Deniz Korkmaz’ı tanıyorum kendisi arkadaşım olur. Fırat Sarı'yı Reyap Hastanesinden tanıyorum. Evrak üzerinde daha fazla para alınmak için oynamalar yapılıyor. Her sene bu hastaneler denetleniyor. Benim bir kuruş fazla para kazandığım yoktur. Yoğun bakımda gece bilakis doktor durmuyor. Acil müdahale olması gerektiğinde biz müdahale ediyoruz. Etmediğimiz zaman da 'Sen nasıl müdahale etmezsin' diyerek suçlamalar var dosyada" ifadelerini kullandı.
"OLAY ÜZERİME KALMASIN, HASTANE YÖNETİMİ DUYMASIN"
Taşçı, "Her hastane sahibi para kazanmak ister. 20 hastadan bahsettikleri, daha fazla para kazanmak istedikleri için Fırat Sarı'dan bahsediyorlar. Sevkiyatı yapılan bebek, sevkiyatı doktor Sarı'nın yaptığını biliyorum. Yoğun bakımdan birimim gelene kadar kayıt açılmayacağını söyledim. Aileden fazla para alınma muhabbeti oldu." dedi ve "Fırat Sarı aileye, total fiyat 30 bin TL demiş hastaneye 20 bin lira ödüyor komisyonu Sarı, kendisine alıyor. Olay duyulduğunda Fırat Sarı, 'Olay üzerime kalmasın, hastane yönetimi duymasın' şeklinde talimat verdi. 'Ölürse başımıza sıkıntı olacak' mesajlaşmalarına karşı şunu söylemek isterim, gelen hasta bebek yabancı uyrukluydu ve doğuştan kalp rahatsızlığı vardı. Bu nedenle, hastanın sevk edilmezse öleceğini belirttim. Mesajlaşmada bu durumdan bahsediyordum. Denetim sırasında kimseden emir ve bir talimat almadım. Orada arkadaşımla sohbet ediyordum olay bu şekilde" şeklinde ifade verdi.
"PARA ALMAK İÇİN DAHA FAZLA ENTÜBE YAZIYORDUK"
Taşçı savunmasında "Buradan kafamıza göre bir hasta listesi belirledik, 'Bu çocuk nasıl birşey' mesajı üzerine, basamak listesi hasta şablonu ve kötü hasta şablonu var bizden yazılı istemiyorlardı bunlar gerçeğe aykırıydı. Biz sadece çarşaf liste yapıyorduk. SGK'ya bildirmiyorduk. Hasta 5 günlük entübeyken 10 günlük gösterilmiş. Hasta 3 günlük entübe ise SGK daha fazla para öder. O yüzden SGK’dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk. Bebeklerin kullandığı bir ilaç. Akciğer gelişimi sağlamak için kullanması gerekiyor. Bu ilaçların fazlalığı oluyordu. Bu ilaçları hastaya vermemek gibi birşey olmuyordu. Bu ilaçlar için SGK 9 bin 500 lira ödeme yapıyor. Toplu alınca daha fazla para kazanıyor hastane. Bu ilaçlar dolapta birikiyordu, hastaya verilmiyordu. İlaçların çöpe gideceğine satılması konusunda Fırat Sarı ile konuştuk. Hasan, hastaneden paraları topluyordu biz de satışları yapıyorduk. Reyap Hastanesi, TRG Hastanesinden alındığını söyleyebilirim ama özellikle şu kişiden alınıyordu diyemem. SGK’yı dolandırmak gibi bir amacım yok. Şablonlar varsa ben hemşireye sadece çarşaf listesi yazarım. Aile, doktor ya da muhatap bulamayınca, aileye kendimizi doktor olarak tanıtıyorduk bilgi veriyorduk." dedi.
"BORÇ ÖDENMEDİKÇE NAAŞI VERMEDİLER"
Mahkeme başkanının, "14 hastam var. Biraz hasta mı beklesek diye konuşmuşsun" sözü üzerine, Taşçı şu şekilde konuştu:
"Bekleyen kişi ben değilim. Birim sorumlusu olduğum için söylüyorum. Yoğun bakıma bir hasta geldiğinde, aileye doktor olmadan bilgi veriyordum. Aile de bana doktor diye hitap ediyordu. Ben de doktor değilim demiyordum. Türkmen hastaydı. 500 bin lira ameliyat parası vardı. Aile, para olmadığı için ameliyatı kabul etmedi. Bir hafta yaşardı, ama şans eseri 1 haftadan fazla yaşadı. Hastanın kullandığı ilaçlar ve hastane yönetimiyle Fırat Sarı, ‘Bu çocuk zaten ölecek, bu kadar ilaç kullanmaya ne gerek var?’ dedi. Ancak 44 gün yaşadı. Çocuk öldükten sonra, çocuğun babaannesi aradı, ‘Bebeğin naaşını vermediler’ dedi. İçeride ödeme olduğunu, ödenmedikçe naaşını vermeyeceklerini söylediler. Ben de şok oldum, hastane yönetimiyle konuştum ve onlara yardımcı oldum. Çocuğun naaşını verdiler."
"SUÇMALARI KABUL ETMİYORUM"
Hemşire Hakan Doğukan Taşçı savunmasında suçlamaları reddederek "Savunmamı yapacağım. Öncelikle tutuklandıktan sonra kendimi bizzat yaptığım bir iki işlemi söyledim kabul ettim. Soruşturmanın başından itibaren tüm dürüstlüğümle cevap verdim.Suçlamaları kabul etmiyorum, soruşturma aşamasında ifadelerimi verdim. Bazı konularda üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Özellikle ihmali davranışla kasten öldürme suçunu asla kabul etmiyorum. Sadece telefon tapelerinden hakkımda bilirkişi raporu düzenlenmiş." dedi. Öte yandan savunmaların alınmasına devam ediliyor.
DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI
Saat 12.00 sıralarında gecikmeli olarak başlayan duruşmaya savunmalar alınmaya başlamadan önce mahkeme başkanı tarafından ara verildi. Duruşma 45 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.
İLK CELSEYE 45 DAKİKA ARA
Duruşmaya Ses ve Görüntülü Sistemi (SEGBİS) sisteminde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle 45 dakika ara verildi.
KADEM’DEN A HABER’E AÇIKLAMA
KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Helin Görgül duruşmadaki izlenimlerini A Haber'de anlattı.
"TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ARA VERİLDİ"
Görgül, "Biraz yoğunluk nedeniyle geç başladı. Sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Katılma talepleri alındı ve aynı zamanda da müştekilerin kimlik tespiti yapılabildi bu saate kadar. Katılma talebimiz kabul edilsin ya da edilmesin her koşulda gözlemci olarak sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz. Çok sayıda tutuklu sanık var. Çoğunluğu erkek. Kadınlar da var. Bir teknik arıza nedeniyle ara verildi. Duruşma geç saatlere kadar devam edecek. Sadece bugünle sınırlı değil. Henüz sanıkların ifadesi alınmadı." ifadelerini kullandı.
BAŞKA ŞİKAYETÇİLERİN DE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Duruşmada mağdur olduğunu belirterek dilekçe sunan başka vatandaşların olduğu da belirtildi. Gelen yeni dilekçelerin savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi. Duruşma dosyaya gelen evrakların okunması ile devam ediyor.
İŞTE FIRAT SARI'NIN AYLIK GELİRİ
Çete elebaşısı Sarı, kimlik tespitinde bekar ve 2 çocuk babası olduğunu söyledi. Klinik doktoru olduğunu söyleyen Sarı aylık kazancının ise 400 bin lira olduğunu bildirdi.
DURUŞMA BAŞLADI
Bebek katili yenidoğan çetesinin yargılanması Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
SANIKLAR DURUŞMA SALONUNA GETİRİLDİ
19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Diğer yandan basın mensupları ve mağdur aileler duruşmanın görüleceği salonun dışındaki bekleyişini sürdürüyor. Aileler zaman zaman "Aileler içeri" sloganları atıyor. Savunma avukatları da salona girmek için beklemeye devam ediyor. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 20 sanık daha duruşma salonuna getirildi.
MAHKEMEDE KAVGA ÇIKTI
İstanbul Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanının müştekiler için ayrılan yerde bulunmasının ardından mahkeme başkanı seyirci kısmında yer alması gerektiğini söyledi. Buna itiraz eden İstanbul Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı nedeniyle salonda sözlü tartışma çıktı. Milletvekillerinin de olaya dahil olması nedeniyle henüz duruşma başlamadı. Mahkeme 15 dakika ara verdi. Aranın ardından heyet duruşma salonuna geldi. Hakim İstanbul Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanının zapta geçilerek söz hakkı verileceğini söyledi.
450 KİŞİLİK SALON KOMPLE DOLDU
A Haber duruşmayı anlık olarak takip ederken, adliye önünde bulunan İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır son bilgileri aktardı. Almaçayır, "A Haber ekibinden İslim İstanbullu duruşma salonundan takip etmeye çalışacak. Anlık bilgiler geliyor. 450 kişilik bir salonda duruşma görülecek. Salonun dolduğunu söylüyorlar. 450’den daha fazla bir katılımcı var bu yüzden basın mensuplarının hala içeriye giremediğini belirtelim. Ajansların duruşmaya alındığı bilgisi söyleniyor." dedi.
A Haber canlı yayınında bulunan Avukat Tarkan Erdal ise "Bugün duruşma zaten bitmeyecektir. Perşembe cumayı bulur bu duruşmaların hepsinin bitmesi. Bugün de uzun sürer. 47 sanık var. Bugün uzun sürer ama herhangi bir sonuç olarak ya da ara karara bağlanacak bir karar çıkmayacağını şimdiden söyleyelim." ifadelerini kullandı.
DURUŞMA ÖNCESİ ŞOK İDDİA! KENDİLERİNİ NASIL SAVUNACAKLAR?
A Haber davayı yakından takip ederken; A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır duruşmanın yapılacağı adliyenin önünde detayları aktardı. Almaçayır, "Bugün buradaki şüphelilerin tamamının cinayetle yargılanacağı bir dava dosyası mahkeme heyetinin önünde olacak diyebiliriz. Daha önceki günlerde ortaya bir iddia çıktı. Umarım iddia tarzında kalır bu. Buradaki sanıklarla ilgili savunmada hekim hatası doktor hatası tarzında bir savunmaya geçebilecekleri de iddia edilmişti. Yani bu ölümlerle ilgili olarak bir kabullenme tamam ancak hekim hatası tarzında böylesine bir vahşetten bu gerekçeyle kendilerine bir savunma mekanizması kurabileceği de "Yenidoğan Çetesi"nin kirli oyunu şeklinde bir iddia gündeme gelmişti. Ancak böyle bir savunma çok basit bir şekilde çürütülebilir.
BUGÜN KARAR ÇIKMAYACAK
Bugün bir karar çıkmasını beklemiyoruz. 47 şüphelisi olan 22'si tutuklu bir dosya mevcut. İfade alma işlemleri başlayacaktır. Muhtemelen akşam saat 17 gibi bitmeyecektir muhtemelen mesai uzayacak. Bu vahşetin savunması nasıl olacak hep birlikte buradan takip ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.
DURUŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Almaçayır, saat 10.00'da başlaması planlanan duruşmanın 1 saat ertelendiğini belirterek; "11.00 itibariyle duruşmanın başlaması bekleniyor. Hem salonda yoğunluk var hem de dışarıda oldukça kalabalık var." dedi.
YENİDOĞAN ÇETESİ HESAP VERECEK
589 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "ihmali davranışla kasten öldürme", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
Dosyada bulunan diğer sanıklar için de benzer suçlardan hapis cezaları talep edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN TALEBİ
İddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine 'dolandırıcılık' suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp, mal varlıklarına el konulması talep edilmişti.
BEBEK SAĞLIĞINI PARA İÇİN HİÇE SAYDILAR
1399 sayfalık iddianamede Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi olan örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ile örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen'in birlikte hareket ederek, hastane koşullarını hiçe sayarak bebek hastaların hayatı pahasına anlaşmalı olduğu hastanelere usulsüz yöntemlerle sevk ettirdikleri tespiti yapılmıştı.
Çetenin bebek hastaların uzun süreli yatış işlemi üzerinden SGK'dan milyonlarca lira gelir ettikleri belirlenmiş ve yabancı uyruklu bebek hasta yakınlarının mağduriyetinden faydalanarak örgüt üyesi hemşireler aracılığı ile hasta yakınlarından piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp, kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülmüştü.
Solunum tedavisinde kullanılan bazı ilaçları bebekler üzerinde kullanışmış şekilde göstererek ilaçları üçüncü kişilere sattıkları belirlenmişti.
5 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK
İddianamenin kabul edilmesinin ardından çoğu sağlık çalışanı olan 47 sanık bugün Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 5 gün sürecek duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunması alınacak. Soruşturma kapsamında, çetenin anlaşmalı olduğu birçok hastanenin faaliyeti durdurulmuş ve tabelaları sökülmüştü.
"YENİDOĞAN ÇETESİ" NELER YAPTI?
İddianamede sanıkların daha fazla para kazanabilmek için kurdukları ve en az on bebeğin ölümü ile sonuçlanan sistem şu şekilde anlatılmıştı:
Dr. Fırat Sarı, anlaşmalı olduğu hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin işletmesini alarak, buralara devlet hastaneleri ve özel hastanelerden bebek hastaların sevklerini yapıp, sürekli dolu olmalarını sağladı. Bu şekilde SGK'dan yüksek miktarda ödemeler alınarak, hastanelerin gelirini artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Bunun karşılığında da 'hak ediş' adı altında ödemeler aldı.
Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, İstanbul içerisinde 112 acil hastane sevk işlemlerini yapan örgüt üyesi Renas Kılıç ve Fehmi Alperen, il dışında hastane sevk işlemelerini yapan örgüt üyesi Serdar Yüksel, devlet ya da özel hastanelere sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek, örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen'e haber verdiler. Anlaşmalı oldukları hastanelere sevk etmek istedikleri yönünde talimat aldılar. O hastaneye gerekli sevki yapabilmek için kurallara aykırı olacak şekilde hareket ederek, bebek hastanın ailesini ikna ettikten sonra bebek hasta için tedavi ret denilen işlemi yaptılar.
Daha sonra örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden provizyon numarası almadan sanki hasta hiç başka hastaneye gitmemiş gibi göstererek, örgütün anlaşmalı olduğu hastanelerin birine acilden giriş yapılmasını sağlayıp maddi menfaat temin ettiler.
Çete, olayı soruşturan savcıyı da tehdit ederken bebek ölümlerine ilişkin vicdansız telefon konuşmaları da iddianameye girdi.
TELEFON MESAJLARI KAN DONDURDU
İddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporu da yer almıştı. Raporda bir bebeğin yeterli beslenmediği için öldüğü, kalbi duran bir bebek için ise hemşirenin telefonla arayıp çağırdığı doktorun, "Canlandırmaya gerek yok" dediği anlatılmıştı. Raporun genel kanaat kısmında ise, "Teorikte çocuk hekiminin, pratikte ise hemşirenin izlemine bırakılan yüzde 90 yenidoğan bebeğin hayat hakları ellerinden alınmıştır. Değişiklik yapılmadan bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatindeyiz." denilmişti.
Devlet hastanesinde doğan Ayaz K. isimli bebeğin, kalp yetmezliği nedeniyle özel hastaneye sevk edildiği ancak yoğun bakımın yetersiz olması nedeniyle burada hayatını kaybettiği belirtilmişti. Hasta yönetimini doktor yerine hemşireye bıraktığı ve solunum cihazını temin etmediği için özel hastanenin yöneticilerinin de bebeğin ölümünden sorumlu olduklarını öne sürülmüştü.
Yine erken doğan Kaya bebeğin ise öldüğü gece hastanede yeni doğan hemşiresi bile olmadığı, sadece bir hemşire yardımcısının olduğuna dikkat çekilmişti.
Doğduktan 4 gün sonra hayatını kaybeden Havvanur bebeğin ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı, aslında yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü kayıtlara geçmişti.
Rapora göre Kerem bebeğin ise yoğun bakımda kalbi durdu. Uygun şekil ve sürede canlandırma yapılmadı. Hemşirenin telefonda konuştuğu doktor İlker (Hastane dışında) hastaya canlandırma uygulamasına gerek olmadığını, dosyada 20 dakika canlandırma uygulanmış gibi gösterilmesinin yeterli olacağını ifade etti. Sahte dosya düzenlenmesini istedi. Hastaya pasif ötanazi uygulanmış oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yastıklardaki sarı lekeleri anında yok edecek yöntem! Tek ürün yeterli
- Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL'den satışta
- Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, uzatıldı mı? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?
- Bakanlık duyurdu: KYK 2 aylık burs ve kredi ödeme tarihleri 2024-2025 | KYK burs/kredi ödemeleri ne kadar, zamlandı mı?
- Benzine indirim! Araç sahiplerini sevindirecek haber: Gece yarısı itibarıyla değişecek
- Kamu personel ilanlarını peş peşe duyurdu! Kontenjanlar ve şartlar belli oldu: Beden işçisi, öğretim görevlisi…
- Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87'lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak'ta...
- HAC ek kontenjan kayıtları ne zaman? 2025 HAC 2. kayıt takvimi | DİYANET HAC ücreti ne kadar, kaç TL?
- Zeka testi: Kitap okuyan çocuk görselindeki 3 farkı 15 saniyede bulabilir misin?
- Kan şekerinizi anında dize getirecek! İbn-i Sina reçetesi: Kahvaltıdan önce…
- Korelilerin vazgeçemediği yöntemi duyunca şaşıracaksınız! Ayakkabılarınıza bir adet koymanız yeterli
- Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur'luya 4'lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu