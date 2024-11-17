"Yenidoğan Çetesi" davasının üçüncü gün! Yeni itiraf: Fırat Sarı ile 3 yıldır sevgiliyiz
Daha fazla para kazanabilmek için bebekleri yoğun bakımlara sevk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması üçüncü gününde de devam ediyor. En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken duruşmanın üçüncü gününde yeni itiraflar geldi. Yoğun bakım hemşiresi Cansu Akyıldırım yaptığı savunmada çetebaşı Fırat Sarı ile 3 yıldır sevgili olduğunu vurgularken “Fırat bey bana aylık olarak toplu para atardı ben de bu parayı motivasyon amaçlı ekibe dağıtırdım” dedi.
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından mahkemede 3.gün başladı.
"FIRAT SARI İLE 3 YILDIR SEVGİLİYİZ"
MAHKEME BAŞKANI: “DOKTORLARIN HİÇ KONUŞMASI YOK HEP HEMŞİRELER KARAR VERİYOR”
Cansu Akyıldırım’a yaptığı bir telefon konuşmasında yoğun bakıma gelen bebeklerin hangi basamakta olacağına dair soruları da soruldu. Ancak Akyıldırım telefon konuşmasını hatırlamadığını yoğun bakım basamaklarına doktorların karar verdiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Yoğun bakım basamaklarına hep doktorların karar verdiğini söylüyorsunuz. Ama tapelere bakıyoruz hep hemşireler konuşuyor hangi basamak yazalım nasıl yazalım diye hiç doktorların basamak konuşması yok” dedi. Akyıldırım yine, “Konuşmayı hatırlamıyorum” dedi.
“BU DOSYADA ADIMIN GEÇTİĞİ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM”
7 aydır tutuklu olduğunu ve artık bir şeylerin sonuçlanmasını istediğini söyleyen Akyıldırım, “Dosya medya tarafından çok dallandı budaklandı. Böyle bir dosyada adımın geçtiği için çok üzgünüm” dedi. Fırat Sarı ile nasıl bir ilişkisi olduğu sorulan Akyıldırım, “Yaklaşık 3 sene sevgiliydik” dedi.
“FIRAT SARI İYİ BİR DOKTORDUR”
Örgüt lideri Fırat Sarı’nın avukatı sanığa, “Fırat Sarı nasıl bir doktordur?” diye sordu. Sanık Cansu Akyıldırım da, “İyi bir doktordur. Her zaman hastalarıyla ilgilenir. Hafta sonu bile hastaneye gelip hastalarına bakar. Hasta yakınlarını bizzat kendisi bilgilendirir. Gece acil bir durumda aradığımızda da hemen gelirdi” dedi
"BEN BIRAKTIM ÖLÜRSE ÖLSÜN"
Cansu Akyıldırım’ın ardından hemşire Cansu Durmuş savunmasını yaptı. Herhangi bir örgüt olduğunu düşünmediğini söyleyen Durmuş, “Varsa da ben üye değilim” dedi. Hiçbir hastaya karşı ihmali davranışta bulunmadığını söyleyen Durmuş, “Bir hastanın ölümüne neden olacak bir davranışım olmadı. Ben normalde hastane maaşıyla geçinen bir insanım” dedi.
‘BEN BIRAKTIM ÖLÜRSE ÖLSÜN’ SAVUNMASI, “DÜŞÜNMEYİ BIRAKTIM BEBEĞİ DEĞİL”
İddianamede yer alan telefon konuşmasında bir bebek için, “Ben bıraktım ölürse ölsün” dediği okunan Cansu Yıldırım bu kayda karşı, “Aslında orada bıraktım derken, düşünmeyi bırakmak anlamında söyledim. Hastayı bırakmak değil” dedi.
“HESABIMA GELEN PARALAR MOTİVASYON İÇİNDİ”
Bugün yapılan celsede ilk olarak tutuklu sanık yenidoğan yoğun bakım hemşiresi Cansu Akyıldırım savunma yaptı. Üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyleyen Akyıldırım, “Maddi çıkarım olmadığı için dolandırıcılık suçunu kabul etmiyorum. Ben maaşlı çalışanım. Ailemden de maddi yardım olmuştur. Örgüt olduğuna inanmadığım için bu suçu da kabul ediyorum” dedi.
Fırat Sarı’nın şirketinden hastanesinin tıbbi danışmanlık aldığını söyleyen Cansu Akyıldırım’a iddianamede yer alan hesap hareketleri soruldu. Fırat Sarı’dan kendisine gelen paraların motivasyon amaçlı olduğunu söyleyen Akyıldırım, “Fırat bey bana aylık olarak toplu para atardı ben de bu parayı motivasyon amaçlı ekibe dağıtırdım” dedi.
“BEBEK GELDİĞİNDE MOSMORDU”
Hayatını kaybeden bir bebekle ilgili yapılan konuşması sorulan Cansu Akyıldırım, “Yabancı uyruklu bir bebekti. Başka bir hastaneden bize geldi. Geldiğinde mosmordu. Hemen oksijen verdim. Doktor Dursun beyi aradım ama ulaşamadım. Doktor İlker beyi arayıp ulaşmasını istedim. 5 dakika kadar sonra Dursun bey geldi. Bebeğin akciğer filminin çekilmesi için kucağıma aldığımda arka sağ tarafında şişlik farkettim. Dursun beye de söyledim. Akciğer filmi çekilirken bebeğin kalbi durdu. Yaklaşık 45 dakika müdahale ettik. Ancak bebek hayatını kaybetti” dedi.
“İLAÇ SATTIKLARINI O GÜN ORADA ÖĞRENDİM”
Mahkeme başkanı sanığa, Fırat Sarı ile yaptığı bir telefon konuşmasında, “Hasan Basri Gök ile iletişimini kes” dediğini hatırlatarak nedenini sordu. Sanık Cansu Akyıldırım ise, “Fırat Sarı beni arayarak Hasan seni evden alacak bir şey konuşmamız lazım dedi. Beni aldılar ve evimin yakınında bir yerde oturduk. Fırat Sarı Hasan’a, ‘Yaptın mı gerçekten’ dedi. Ben olayı bilmediğim için bir şey diyemedim. Sonrasında da, ‘Paraya ihtiyacın varsa söyleseydin hallederdik’ dedi. Hasan da paraya ihtiyacı olduğu için yaptığını söyledi. Ben ilaç sattıklarını o gün orada öğrendim” dedi.
DURUŞMA BAŞLADI
Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. Saat 10.30'da başlayan duruşmada Fırat Sarı ve İlker Gönenin de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım'ın savunmasıyla başladı.
"PARAVAN ŞİRKETLER SUÇUN GÖSTERGESİ"
Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşmasında bugün 3. gün başladı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktarırken avukat Zafer İşeri canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Zafer İşeri’nin öne çıkan sözleri:
"Mahkeme sanıkları dinlemeye devam ediyor. Soruşturma süreci çok iyi hazırlandığı için mahkeme süreci de o kadar iyi ve rahat gidiyor. Bu yargılamada her şey çok net şekilde ortada. Aralarında ses kayıtları ve konuşmalar hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bu sanıkların örgüt olarak beraber hareket ettiğini ve ekonomik menfaat sağlamak için bebeklerin canlarını hiçe saydığını gösteriyor.
Bebekleri ya sağlıklıyken hasta konumuna sokup olabildiğince fazla süre yoğun bakımda tutmak istediklerini ya da hastalar ise iyileşmelerini engelleyerek ekonomik kazanç sağlamak istediklerini görüyoruz. Sanıklara tapeler ve konuşmalar sorulduğunda da itiraf etmekten başka çare bulamıyorlar. Yargılama oldukça iyi şekilde seyrediyor."
PARAVAN ŞİRKETLER SUÇUN GÖSTERGESİ
"Çok iyi hazırlanmış bir iddianame ve buradaki deliller ışığında somut olarak sanıklara savunmaları sorulduğunda da inkara yönelik söylem görmüyoruz. Örgüt lideri Fırat Sarı en son dinlenecek. O zamana kadar her şey ortaya çıkmış olacak ve ona çok fazla söyleyecek söz kalmayacak.
Haksız yoldan kazanç elde eden örgütler şüphesiz ki sağladıkları geliri aklamak istiyorlar. İşte bunun için de paravan şirketler kurmuş. Bu paravan şirketleri de örgüt üyesi olan isimlerin üzerine yapmışlar. İşte bu nedenle Fırat Sarı diğer üyeler üzerine şirket yapmış. Bu da zaten işlenen büyük suçun göstergelerinden biri."
DAVADA 3.GÜN BAŞLADI
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve bebeklerin ölümüne neden olmak iddiasıyla 47 sanığın yargılandığı davada 3.gün başladı.
DAVAYA YARIN DEVAM EDİLECEK
Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.
"SEVK İŞLEMİ İÇİN DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fehmi Alperen, "Ben İBB’ye bağlı ambulans şoförü olarak çalışıyorum. 17 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyorum. Hasta sevki yapıyoruz. Bir şirketim de vardır aynı zamanda. Biz yeni doğan hasta nakli yapmıyorduk. 112 sisteminin bertaraf edilerek hastanelere sevk yapıldığı iddiasına katılmıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bahsi geçen hiçbir hastaneye nakil yapmadım. Birçok sevki sanık Hasan Basri Gök yürütmektedir. Hatta sevk işlemi için bazen doktor olduğunu söylemiştir kendisi. Benim hakkımda iddianamenin hiçbir sayfasında sevk ile alakalı bir şey yoktur. Sanıklardan Hakan Doğukan Taşçı’yı tanıyorum. Taşçı bana hasta bebeklerin basamak değerleri ile oynandığını da söyledi. Benim Fırat Sarı ile bir menfaat ilişkim yoktur. Sarı’nın hesabından bana yıllardır gelen 1 TL bile yoktur. Burada bir örgüt olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Buradaki herkes sağlık çalışanı” dedi.
Fehmi Alperen’in avukatı ise savunmasında, “Benim müvekkilim mağdurdur. Burada suçlanan kişiler aynı zamanda da mağdurdur. Uzun süredir tutuklu olan müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum” dedi. Sanık avukatının savunmasının ardından duruşmanın 3. oturumunun yarın saat 09.30’da devam etmesine karar verildi.
“CİMER ŞİKAYETİNİ BEN YAPTIM TUTUKLANAN DA BEN OLDUM”
Hasan Basri Gök’ün çapraz sorgusunun ardından bebek yoğun bakım hemşiresi olan tutuklu sanık Deniz Korkmaz savunma yaptı.
"KURTLAR VADİSİ REPLİĞİNİ KULLANDIM"
Verilen 45 dakikalık aranın ardından sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Saat 15.00 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanık hemşire Deniz Korkmaz, savunma yapmaya başladı. Korkmaz savunmasında, "Hastanede bebek yoğun bakımda çalıştım. Hemşireyim. Hakkımda yapılan suçlama somut delillere dayanmıyor. İşin komik tarafı bu davanın CİMER şikayetini ben yapmıştım. e-Devlet'te de kaydı var; ama burada tutuklu olan benim" dedi. Mahkeme başkanının, 'Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir' sözünü sorması üzerine ise Korkmaz, "Kurtlar vadisinde bir replik vardı. Onu kullandım" yanıtını verdi.
"ÇÖPE ATILMASI GEREKEN İLACI SATTIM"
Korkmaz ilaç satışıyla ilgili sorulan bir soruya ise, "Fırat Sarı beni arayıp, evimde kaç tane olduğunu sordu ama benim evimde yoktu. Zaten ben o gün evde değil hastanedeydim. Hastanede kaç tane olduğunu bildirdim. Hakan Doğukan Taşçı ile ilaç hakkındaki konuşmamız ise çöpe atılması gereken ilaçlar vardı. Ben de bunları atmak yerine Hakan Doğukan Taşçı'ya sattım. Benden elimdeki şişeleri istemişti. Başka hiçbir eylemde bulunmadım. Anlattığım ve duyduğum herşeyi anlattım. Epikriz yazmak hekimin işidir. GMZ şirket, sağlık ve turizim üzerineydi. Fırat Sarı, şirketi benim üzerime yapacağını söyledi. 'Sen de şirket sahibi olursun' dedi. Ben de maalesef kabul ettim. Şirketi Sümeyye Nur Arslan yönetiyordu. Genelde para işleriyle Sümeyye ilgileniyordu.Şirket için Hasan Basri Gök’e velayet verildiğini biliyorum. Bir hemşireye 5 hasta düşüyordu. Çok fazla yoğunluk vardı. Hastayı eşya gibi görülüyordu. Avcılar Hospital'de sıkıntı çıktığında Fırat Sarı giderdi. Duyumlarım var gördüğüm şeyler yok" şeklinde konuştu.
SAVCI: SAĞLIKLI BEBEKLERE İLAÇ VERİP ENTÜBE Mİ ETTİNİZ?
Mahkeme başkanının sorularının ardından duruşma savcısı da sanık Hasan Basri Gök’e soru sordu. Savcı, “Bir doktorun bebekleri yenidoğana yatırmadığından şikayet ediyorsunuz ve sen karşı tarafa diyorsun ki, ‘sana bir … isimli bir ilaç getireceğim. Onu azar azar bebeklere ver’ benim bildiğim kadarıyla bu ilaç bebeklere verildiğinde bebeklerin entübe edilmesine yol açıyor. Sağlıklı bebekleri entübe ettiniz mi hiç? diye sordu. Sanık Gök ise, “Saçma bir muhabbet” demekle yetindi.
Cevabın üzerine savcı, “Vermeyeceğin ilacı neden götürüyorsun. İlaç adını söylüyorsun. Nasıl yapacağını söylüyorsun. Çok da saçma sohbet gibi gelmedi bana. Siz sağlıklı bebeklere ilaç verip entübe mi ediyordunuz?” dedi. Sanık ise, “Hayır onu bizde kimse yapmaz” dedi.
DAVAYA ARA VERİLDİ
Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine mahkeme tarafından 45 dakikalık ara verildi.
Aranın ardından duruşmada sanık savunmalarının devam edeceği öğrenildi.
NE KADAR CEZA ALACAKLAR?
Hukukçu Avukat Zafer İşeri, A Haber canlı yayınında Yenidoğan Çetesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşeri, "Burada bir örgütten bahsediyoruz. Örgüt bir suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş hiyerarşik açıdan birbirlerine bağlı, lideri olan, yöneticisi olan, kasası olan bir organizasyon. Bu örgütü kurmak ve yönetmek ve buna üye olmaktan kendileri ayrı ayrı ceza alacaklar. Bu cezalar 10 yıla varan suçlar. Bunun haricinde sonuca baktığımızda ne yazık ki 10 tane bebeğimizin yargıya yansıyan bilinen kısmıyla öldürülmesi hadisesi söz konusu. Burada iddianame ölüme sebebiyet verme suçundan düzenlendi. Kasten öldürme suçu ki çocuklar için işlenirse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyor. İhmalen bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek maksimum 20 yıllık bir hapis cezası öngörüyor. Burada kasten çocuk öldürmek suçundan başka bir şey düşünülemez. Bir ihmalden bahsedilemez." ifadelerini kullandı.
"112 DEVREYE GİRMEDEN BEBEKLERİ ALIYORDU"
Duruşma saat 10.00'da başladı. Duruşmada ilk olarak sanık müdafilerin isimleri okundu. Duruşma hemşire olarak görev yapan tutuklu sanık Hasan Basri Gök'ün savunmasının alınmasıyla başladı.
"FIRAT SARI'NIN HEMŞİRESİYDİM"
Tutuklu sanık Hasan Basri Gök mahkeme başkanının 'Hakkında sahtecilik ve örgüt üyesi olmak suçlarından dava açıldı Savunmanı yapacak mısın?' sorusuna karşılık, "Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç örgütüne üye olma suçundan açılan dava hakkında, savcılık ve emniyette anlattım. Tekrar anlatmaya gerek yok gözümle gördüğüm bildiğim şeyler. Epikriz değiştirme olayı, hastanın bir egzersiz sistemi vardı, bebeklerin değerlerini girerdik, karşıdaki görevlinin verdiği bilgileri girerdik. Bu sistem savcılıkta var. Reyap, Silivri, Duygu hastanesinde çalıştım. 2019-2021 Reyap Hastanesinde çalıştım. Fırat Sarı’nın bir sene kadar normal hemşiresiydim. Son 6 ayda epikrize yardım ettim son zamanlarda da şöförlüğünü yaptım. Özel Reyap hastaneleri tam işletme gibi değildi. Avcılar, Doğa, Birinci, Silivri Kolon Hastanesi, Bağcılar Şafak, TRG Hastanesi gibi hastaneler. Bebek sevklerini Fırat Sarı ve 3 kişi daha yapıyordu. Esenyurt'ta Tıp merkezinde doğan bebek, araya 112 girmeden Fırat Sarı hastaneye sevkini yaptırıyordu.Aileye ise yakında bu hastane var oraya sevkini yapıyoruz diyorlardı."dedi.
‘FIRAT KOMİSYONUNU ALDI, BANA YEMEK PARASI VERDİ’
Gök, "Sevkler 112 bilgilendirmeden yapılıyordu bu durumda doktorlar üzerinden yapılıyordu. Bu durumdan para Kazanıyorlardı, ama gözümle gördüğüm birşey yok. Serdar, il dışı sevklerden 5 bin lira kazanıyordu. İlker ve Fırat zaten yöneticiydi.Mehtap ile görüşmem konusunda ise denetimlerde Fırat Sarı’nın talimatı üzerine hareket ettik. Hasta üzerinden kullanılmış gibi gösterilen gaz ve ilaçlar vardı, onlarla ilgiliydi. Serdarova bebeğin ailesinden para istediğimiz konusunda ise Fırat Sarı aradı, sevk vardı ancak ailenin parası yoktu. Toplamda yaklaşık 40 bin lira para toplandı. Hastaneye parasını verdik, Fırat Sarı kendi komisyon ücretini aldı. Bana da yemek parası verdi. Amaç ise SGK’dan daha fazla para almaktı." dedi. Mahkeme başkanının Mehtap ile 'Çocuğu öldür' mesajlaşmasını sorması üzerine Gök,"Bebeğin nabzı belli bir seviyede tutuluyor bu da bebeğin sürekli kalbinin durup geri gelmesine sebep oluyor. Bebeği görmediğim için ya da bilgi sahibi olmadığım için birşey söyleyemem." cümleleriyle yanıtladı.Gök, Fehmi Alperen ile 'Benim bölgeme girmiyorsun değil mi?' mesajlaşmasını ise, 'İstanbul’u bölgelere bölmeden ziyade semt olarak tanıdığı kişiler, doktorlar sayesinde bebekleri alıyorlardı. Zuhal ile mesajlaşmasını da Ocak ayında kapanan dosyanın tam tekbir olmasını istiyordu onunla ilgili konuşmamız" şeklinde açıkladı.
"İLAÇ SATIŞINDAN 40 BİN LİRA KAZANDIK"
Gök, "20 yatışa uygun epikriz raporu yazılmasını hatırlamıyorum. Fırat Sarı düşük ücretler ödüyordu. Fırat Sarı, tüm sorumlulara para ödüyordu. Herşeyin bir ücreti vardı; doktora yardım etmek, epikriz raporu yazılması gibi işler. Basamak hastaneler doğru değildi. SGK’dan buna göre para alınıyordu. Önümüzdeki basamakları değiştiriyorduk. Hastanedeki ilaçları da Doğukan ile birlikte satıyorduk. İlaç satışından 40 bin lira para kazandık. Hemşirelerden ilaç aldık. Fırat Sarı’nın bilgisi dahilinde aldım. Denetim var diye bir seferinde 24 kutu ilaç verdiler. İlaçları alırken hastanenin haberi vardı. Bu raporu zaten hastane başhekimi ve sahibi görüyor. Bunlar fark edilmeyecek ilaçlar değil; sistemden düştüğünde herkesin haberi olur. Sonuçta hastanenin birdenbire cirosu artıyordu" dedi.
"HİÇBİR DETAY KAÇIRILMAK İSTENMİYOR"
Avukat Hadi Dündar, A Haber canlı yayınında davanın ikinci gününde değerlendirmelerde bulundu.
Dündar, "Duruşma günü 5 gün olarak belirlendi. Mahkeme hiçbir detayı kaçırmak istemiyor. Hiçbir hataya yer vermeyecek şekilde organize olmuş bir örgütle karşı karşıyayız. Dosya içerisindeki en önemli delil şu anda tape kayıtlarıdır. Ve şahısların verecekleri ifadeler sonucunda suçu ortaya çıkartabiliyoruz. Tape kayıtlarına baktığınız okuyamıyorsunuz bazen o kadar kötü o kadar vicdansız konuşmalar geçiyor ki okuyamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"BEYAZIN HİÇBİR TONU ÖRTEMEYECEK"
Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ise "Fırat Sarı beyaz ceket ile geldi. Beyazın hiçbir tonu üzerine düşen lekeleri örtemeyecek. Gerçekten mesleğin yüz karası olma noktasında adını tarihe yazacak gibi gözüküyor. Gördüğümüz kadarıyla sanık vekilleri olabildiğince mahkeme heyeti ile bir polemiğe girerek oradan bir mağduriyet çıkartmaya çalışıyorlar. Hem mahkemenin normal gidişatını bozarak süreci biraz kilitlemek süreci uzatmak bu yönüyle dikkatleri farklı yerlere dağıtmak gibi bir stratejileri var." dedi.
DAVA BUGÜN SÜRECEK
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılanmasına bugün devam edilecek.
KAN DONDURAN YAZIŞMALAR A HABER'DE!
İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan "Yenidoğan Çetesi" için hesap zamanı. Çetenin kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Çetenin bebek ölümlerine ilişkin yazışmaları ortaya çıktı. A Haber'de ekrana gelen o konuşmalar kan dondurdu.
"FİŞİNİ ÇEKECEĞİM"
Fırat Sarı: Nasıl
BAHAR KANIK: sarıkayanın da fişini çekecem az kaldı
Fırat Sarı: haha dedemin fişi
BAHAR KANIK: haha çekicem fişi haha
Fırat Sarı: kız halimeyi boşver sarıkaya nasıl eli ayağı toparlıyor mu sabah toparlıyor dedi selin
BAHAR KANIK: kim toparlıyor ya
Fırat Sarı: sarıkayanın eli ayağı
BAHAR KANIK: ya toparlamıyor be bakmayın siz seline aman oda sizin gibi hemen güzel düşünüyor hemen
Fırat Sarı: pozitif canım o pembeleşmemiş mi orta parmağı pembeleşmiş dedi
BAHAR KANIK: ya valla ucunun böyle ucu böyle hafif böyle bir açılmaya başlamış
Fırat Sarı: ucundan açılacak zaten
BAHAR KANIK: ucundan açılıyor zaten hocam öyle yani güzel diyeceğimiz bir açılma değil o siz gelip göstericem şimdi size şey baktigıras falan sardık
Fırat Sarı: he iyi yaptın peki kreksana ne diyorsun kreksana yapsak mi ona
BAHAR KANIK: gelin ona da onu da yaparız
Fırat Sarı: He
BAHAR KANIK: tüh halimeyi de bugün besleyecektik bak
Fırat Sarı: hahah plana bak
BAHAR KANIK: hahaha kalk kız besleyecez seni
Fırat Sarı: aynen ya aynen bugün seni besleyecez seni kızcağıza
BAHAR KANIK: bugün seninle ilgilenecektik
Fırat Sarı: doğru dün ilgilenemiştik bugün ilgileniyoduk hahaha
BAHAR KANIK: hahaha hocam enerjim çok yerimde gelin valla geç gelirseniz buradan geç
çıkarsam
Fırat Sarı: tamam tamam gelicem kız seviyorum seni
BAHAR KANIK: hadi icetea de aldım kek de aldım sizi bekliyorum
Fırat Sarı: tamam sizi çok seviyorum görüşürüz
BAHAR KANIK: biz de görüşürüz
DAVA YARIN DEVAM EDECEK
Yenidoğan çetesine yönelik davada, Hakan Doğukan Taşçı’nın ve avukatının savunmasının ardından mahkeme, duruşmanın ilk celsesinin ikinci oturumunun yarın devam etmesine karar verdi. Duruşma yarın saat 10.00’da devam edecek.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda görülen duruşmada savunma yapan hemşire olan tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı, “27 yaşımdayım, 10 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Hiçbir şekilde bir çocuğun zarar görmesini isteyecek şekilde hareket etmedim. Çok ufak miktarlarda komisyonlar alıyordum. Ben hiçbir örgüte üye değilim, bir örgüte yardım etme kastıyla hareket etmedim. Bu olayla ilgili gerekli yerlere şikayetlerimi de yaptım. Bir çocuk öldüğünde kendim bizzat şikayet ettim ama gereklilikler yerine getirilmedi. Bu durumdan şikayetçiyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bebekleri iyileştirmek için uğraşmışken birçok suçtan tutuklanıyorum. Bu nasıl olabiliyor? Benim ismim bebek katiline çıkıyor, psikolojim bozuldu. Bu mahkeme salonundaki çoğu kişi bebekler ölsün istemez, bu durumdan kazanç sağlamaz” dedi.
USULSÜZ SEVKLERLE PARA KAZANMIŞLAR
Mahkeme Başkanı'nın "Sizden hastanelerin doldurulması mı talep ediliyordu?" sorusuna hemşire Taşçı "Yoğun bakım ne kadar doluysa hastane o kadar para kazanıyordu. Tabii ki bunu istiyorlardı." şeklinde cevap verdi. Tutuklu hemşire Taşçı Mahkeme Başkanı'nın nasıl doldurulduğunu sormasın üzerine ise "Usulsüz sevk ve fazladan yatış olarak" dedi.
Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı, şöyle konuştu: Ben ilaçları satıp sanık Hasan Basri'ye parasını verirdim. Fırat Sarı böyle talimat vermişti çünkü. Bu bebeklerin kullanması gereken bir ilaç. Sigortası varsa SGK karşılıyor. Bu ürün zaten zayi oluyordu, çöpe gidiyordu. İhtiyacı olan hastaya vermeme durumu söz konusu değil. Çok ufak da komisyon alıyorduk, 600 lira. Doktor yerinde olmadığında acil durumlarda bebeklere işlem yaptığım oluyordu.
Gıyasettin Mert ile çok tartışıyordum. Ben ambulans şoförü Gıyasettin Mert'i şikayet ettim zaten. Şafak Hastanesi'nde sürekli ihmali ölen hastalardan da bahsettim şikayetimde ama elimde çok fazla kanıt yoktu. Yoğun bakımlar ne kadar çok doluysa o kadar para kazanıyorlar. Bunun için de çaba sarf ediyorlar. Usulsüz sevkiyatlar yapıyorlar mesela. Hasta kabulü konusunda basit bir hastaysa Fırat Sarı'ya danışıp, kendimin kabul ettiği de oluyordu. Burada eksiklik doktorun olmamasından kaynaklanıyor. Doktor yoksa ve hastaya müdahale edilemeyecekse çocuk zaten ölecek. Ben buna göz yumamadığım için müdahale ediyordum.
KAN DONDURAN İTİRAF: PARA ALMAK İÇİN...
Hemşire olarak görev yapan Hakan Doğukan Taşçı savunma yapmaya başladı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Taşçı'nın ifadeleri adeta kan dondurdu. Hastanın 3 günlük entübe olduğu takdirde SGK'nın daha fazla para ödediğini belirten Taşçı, "O yüzden SGK'dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk." dedi.
EVRAK ÜSTÜNDE FAZLA PARA İÇİN OYNAMALAR YAPILIYOR
Taşçı savunmasında, "Doktor istemi olmadan ilaç istediğim yönündeki iddia doğru değil, talepleri de kabul etmiyorum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum ve 10 yıldır yenidoğan bebek ünitesinde çalışıyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Birinci Hastanesine başladım. 5-6 ay orada çalıştım sonra Florya Hastanesinde başladım sonra tutuklama oldu. Diğer sanıklardan, hepimiz sağlık sektöründe olduğumuz için çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Whatsapp grubu bile var sağlıkla ilgili. Can Polat Yıldırım'ı Reyap Hastanesinden tanıyorum. Ceylan Çetin'i tanımıyorum. Deniz Korkmaz’ı tanıyorum kendisi arkadaşım olur. Fırat Sarı'yı Reyap Hastanesinden tanıyorum. Evrak üzerinde daha fazla para alınmak için oynamalar yapılıyor. Her sene bu hastaneler denetleniyor. Benim bir kuruş fazla para kazandığım yoktur. Yoğun bakımda gece bilakis doktor durmuyor. Acil müdahale olması gerektiğinde biz müdahale ediyoruz. Etmediğimiz zaman da 'Sen nasıl müdahale etmezsin' diyerek suçlamalar var dosyada" ifadelerini kullandı.
"OLAY ÜZERİME KALMASIN, HASTANE YÖNETİMİ DUYMASIN"
Taşçı, "Her hastane sahibi para kazanmak ister. 20 hastadan bahsettikleri, daha fazla para kazanmak istedikleri için Fırat Sarı'dan bahsediyorlar. Sevkiyatı yapılan bebek, sevkiyatı doktor Sarı'nın yaptığını biliyorum. Yoğun bakımdan birimim gelene kadar kayıt açılmayacağını söyledim. Aileden fazla para alınma muhabbeti oldu." dedi ve "Fırat Sarı aileye, total fiyat 30 bin TL demiş hastaneye 20 bin lira ödüyor komisyonu Sarı, kendisine alıyor. Olay duyulduğunda Fırat Sarı, 'Olay üzerime kalmasın, hastane yönetimi duymasın' şeklinde talimat verdi. 'Ölürse başımıza sıkıntı olacak' mesajlaşmalarına karşı şunu söylemek isterim, gelen hasta bebek yabancı uyrukluydu ve doğuştan kalp rahatsızlığı vardı. Bu nedenle, hastanın sevk edilmezse öleceğini belirttim. Mesajlaşmada bu durumdan bahsediyordum. Denetim sırasında kimseden emir ve bir talimat almadım. Orada arkadaşımla sohbet ediyordum olay bu şekilde" şeklinde ifade verdi.
"PARA ALMAK İÇİN DAHA FAZLA ENTÜBE YAZIYORDUK"
Taşçı savunmasında "Buradan kafamıza göre bir hasta listesi belirledik, 'Bu çocuk nasıl birşey' mesajı üzerine, basamak listesi hasta şablonu ve kötü hasta şablonu var bizden yazılı istemiyorlardı bunlar gerçeğe aykırıydı. Biz sadece çarşaf liste yapıyorduk. SGK'ya bildirmiyorduk. Hasta 5 günlük entübeyken 10 günlük gösterilmiş. Hasta 3 günlük entübe ise SGK daha fazla para öder. O yüzden SGK’dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk. Bebeklerin kullandığı bir ilaç. Akciğer gelişimi sağlamak için kullanması gerekiyor. Bu ilaçların fazlalığı oluyordu. Bu ilaçları hastaya vermemek gibi birşey olmuyordu. Bu ilaçlar için SGK 9 bin 500 lira ödeme yapıyor. Toplu alınca daha fazla para kazanıyor hastane. Bu ilaçlar dolapta birikiyordu, hastaya verilmiyordu. İlaçların çöpe gideceğine satılması konusunda Fırat Sarı ile konuştuk. Hasan, hastaneden paraları topluyordu biz de satışları yapıyorduk. Reyap Hastanesi, TRG Hastanesinden alındığını söyleyebilirim ama özellikle şu kişiden alınıyordu diyemem. SGK’yı dolandırmak gibi bir amacım yok. Şablonlar varsa ben hemşireye sadece çarşaf listesi yazarım. Aile, doktor ya da muhatap bulamayınca, aileye kendimizi doktor olarak tanıtıyorduk bilgi veriyorduk." dedi.
"BORÇ ÖDENMEDİKÇE NAAŞI VERMEDİLER"
Mahkeme başkanının, "14 hastam var. Biraz hasta mı beklesek diye konuşmuşsun" sözü üzerine, Taşçı şu şekilde konuştu:
"Bekleyen kişi ben değilim. Birim sorumlusu olduğum için söylüyorum. Yoğun bakıma bir hasta geldiğinde, aileye doktor olmadan bilgi veriyordum. Aile de bana doktor diye hitap ediyordu. Ben de doktor değilim demiyordum. Türkmen hastaydı. 500 bin lira ameliyat parası vardı. Aile, para olmadığı için ameliyatı kabul etmedi. Bir hafta yaşardı, ama şans eseri 1 haftadan fazla yaşadı. Hastanın kullandığı ilaçlar ve hastane yönetimiyle Fırat Sarı, ‘Bu çocuk zaten ölecek, bu kadar ilaç kullanmaya ne gerek var?’ dedi. Ancak 44 gün yaşadı. Çocuk öldükten sonra, çocuğun babaannesi aradı, ‘Bebeğin naaşını vermediler’ dedi. İçeride ödeme olduğunu, ödenmedikçe naaşını vermeyeceklerini söylediler. Ben de şok oldum, hastane yönetimiyle konuştum ve onlara yardımcı oldum. Çocuğun naaşını verdiler."
"SUÇMALARI KABUL ETMİYORUM"
Hemşire Hakan Doğukan Taşçı savunmasında suçlamaları reddederek "Savunmamı yapacağım. Öncelikle tutuklandıktan sonra kendimi bizzat yaptığım bir iki işlemi söyledim kabul ettim. Soruşturmanın başından itibaren tüm dürüstlüğümle cevap verdim.Suçlamaları kabul etmiyorum, soruşturma aşamasında ifadelerimi verdim. Bazı konularda üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Özellikle ihmali davranışla kasten öldürme suçunu asla kabul etmiyorum. Sadece telefon tapelerinden hakkımda bilirkişi raporu düzenlenmiş." dedi. Öte yandan savunmaların alınmasına devam ediliyor.
DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI
Saat 12.00 sıralarında gecikmeli olarak başlayan duruşmaya savunmalar alınmaya başlamadan önce mahkeme başkanı tarafından ara verildi. Duruşma 45 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.
İLK CELSEYE 45 DAKİKA ARA
Duruşmaya Ses ve Görüntülü Sistemi (SEGBİS) sisteminde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle 45 dakika ara verildi.
KADEM’DEN A HABER’E AÇIKLAMA
KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Helin Görgül duruşmadaki izlenimlerini A Haber'de anlattı.
"TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ARA VERİLDİ"
Görgül, "Biraz yoğunluk nedeniyle geç başladı. Sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Katılma talepleri alındı ve aynı zamanda da müştekilerin kimlik tespiti yapılabildi bu saate kadar. Katılma talebimiz kabul edilsin ya da edilmesin her koşulda gözlemci olarak sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz. Çok sayıda tutuklu sanık var. Çoğunluğu erkek. Kadınlar da var. Bir teknik arıza nedeniyle ara verildi. Duruşma geç saatlere kadar devam edecek. Sadece bugünle sınırlı değil. Henüz sanıkların ifadesi alınmadı." ifadelerini kullandı.
BAŞKA ŞİKAYETÇİLERİN DE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Duruşmada mağdur olduğunu belirterek dilekçe sunan başka vatandaşların olduğu da belirtildi. Gelen yeni dilekçelerin savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi. Duruşma dosyaya gelen evrakların okunması ile devam ediyor.
İŞTE FIRAT SARI'NIN AYLIK GELİRİ
Çete elebaşısı Sarı, kimlik tespitinde bekar ve 2 çocuk babası olduğunu söyledi. Klinik doktoru olduğunu söyleyen Sarı aylık kazancının ise 400 bin lira olduğunu bildirdi.
DURUŞMA BAŞLADI
Bebek katili yenidoğan çetesinin yargılanması Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
SANIKLAR DURUŞMA SALONUNA GETİRİLDİ
19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Diğer yandan basın mensupları ve mağdur aileler duruşmanın görüleceği salonun dışındaki bekleyişini sürdürüyor. Aileler zaman zaman "Aileler içeri" sloganları atıyor. Savunma avukatları da salona girmek için beklemeye devam ediyor. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 20 sanık daha duruşma salonuna getirildi.
MAHKEMEDE KAVGA ÇIKTI
İstanbul Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanının müştekiler için ayrılan yerde bulunmasının ardından mahkeme başkanı seyirci kısmında yer alması gerektiğini söyledi. Buna itiraz eden İstanbul Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı nedeniyle salonda sözlü tartışma çıktı. Milletvekillerinin de olaya dahil olması nedeniyle henüz duruşma başlamadı. Mahkeme 15 dakika ara verdi. Aranın ardından heyet duruşma salonuna geldi. Hakim İstanbul Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanının zapta geçilerek söz hakkı verileceğini söyledi.
450 KİŞİLİK SALON KOMPLE DOLDU
A Haber duruşmayı anlık olarak takip ederken, adliye önünde bulunan İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır son bilgileri aktardı. Almaçayır, "A Haber ekibinden İslim İstanbullu duruşma salonundan takip etmeye çalışacak. Anlık bilgiler geliyor. 450 kişilik bir salonda duruşma görülecek. Salonun dolduğunu söylüyorlar. 450’den daha fazla bir katılımcı var bu yüzden basın mensuplarının hala içeriye giremediğini belirtelim. Ajansların duruşmaya alındığı bilgisi söyleniyor." dedi.
A Haber canlı yayınında bulunan Avukat Tarkan Erdal ise "Bugün duruşma zaten bitmeyecektir. Perşembe cumayı bulur bu duruşmaların hepsinin bitmesi. Bugün de uzun sürer. 47 sanık var. Bugün uzun sürer ama herhangi bir sonuç olarak ya da ara karara bağlanacak bir karar çıkmayacağını şimdiden söyleyelim." ifadelerini kullandı.
DURUŞMA ÖNCESİ ŞOK İDDİA! KENDİLERİNİ NASIL SAVUNACAKLAR?
A Haber davayı yakından takip ederken; A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır duruşmanın yapılacağı adliyenin önünde detayları aktardı. Almaçayır, "Bugün buradaki şüphelilerin tamamının cinayetle yargılanacağı bir dava dosyası mahkeme heyetinin önünde olacak diyebiliriz. Daha önceki günlerde ortaya bir iddia çıktı. Umarım iddia tarzında kalır bu. Buradaki sanıklarla ilgili savunmada hekim hatası doktor hatası tarzında bir savunmaya geçebilecekleri de iddia edilmişti. Yani bu ölümlerle ilgili olarak bir kabullenme tamam ancak hekim hatası tarzında böylesine bir vahşetten bu gerekçeyle kendilerine bir savunma mekanizması kurabileceği de "Yenidoğan Çetesi"nin kirli oyunu şeklinde bir iddia gündeme gelmişti. Ancak böyle bir savunma çok basit bir şekilde çürütülebilir.
BUGÜN KARAR ÇIKMAYACAK
Bugün bir karar çıkmasını beklemiyoruz. 47 şüphelisi olan 22'si tutuklu bir dosya mevcut. İfade alma işlemleri başlayacaktır. Muhtemelen akşam saat 17 gibi bitmeyecektir muhtemelen mesai uzayacak. Bu vahşetin savunması nasıl olacak hep birlikte buradan takip ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.
DURUŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Almaçayır, saat 10.00'da başlaması planlanan duruşmanın 1 saat ertelendiğini belirterek; "11.00 itibariyle duruşmanın başlaması bekleniyor. Hem salonda yoğunluk var hem de dışarıda oldukça kalabalık var." dedi.
YENİDOĞAN ÇETESİ HESAP VERECEK
589 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "ihmali davranışla kasten öldürme", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
Dosyada bulunan diğer sanıklar için de benzer suçlardan hapis cezaları talep edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN TALEBİ
İddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine 'dolandırıcılık' suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp, mal varlıklarına el konulması talep edilmişti.
BEBEK SAĞLIĞINI PARA İÇİN HİÇE SAYDILAR
1399 sayfalık iddianamede Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi olan örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ile örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen'in birlikte hareket ederek, hastane koşullarını hiçe sayarak bebek hastaların hayatı pahasına anlaşmalı olduğu hastanelere usulsüz yöntemlerle sevk ettirdikleri tespiti yapılmıştı.
Çetenin bebek hastaların uzun süreli yatış işlemi üzerinden SGK'dan milyonlarca lira gelir ettikleri belirlenmiş ve yabancı uyruklu bebek hasta yakınlarının mağduriyetinden faydalanarak örgüt üyesi hemşireler aracılığı ile hasta yakınlarından piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp, kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülmüştü.
Solunum tedavisinde kullanılan bazı ilaçları bebekler üzerinde kullanışmış şekilde göstererek ilaçları üçüncü kişilere sattıkları belirlenmişti.
5 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK
İddianamenin kabul edilmesinin ardından çoğu sağlık çalışanı olan 47 sanık bugün Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 5 gün sürecek duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunması alınacak. Soruşturma kapsamında, çetenin anlaşmalı olduğu birçok hastanenin faaliyeti durdurulmuş ve tabelaları sökülmüştü.
"YENİDOĞAN ÇETESİ" NELER YAPTI?
İddianamede sanıkların daha fazla para kazanabilmek için kurdukları ve en az on bebeğin ölümü ile sonuçlanan sistem şu şekilde anlatılmıştı:
Dr. Fırat Sarı, anlaşmalı olduğu hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin işletmesini alarak, buralara devlet hastaneleri ve özel hastanelerden bebek hastaların sevklerini yapıp, sürekli dolu olmalarını sağladı. Bu şekilde SGK'dan yüksek miktarda ödemeler alınarak, hastanelerin gelirini artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Bunun karşılığında da 'hak ediş' adı altında ödemeler aldı.
Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, İstanbul içerisinde 112 acil hastane sevk işlemlerini yapan örgüt üyesi Renas Kılıç ve Fehmi Alperen, il dışında hastane sevk işlemelerini yapan örgüt üyesi Serdar Yüksel, devlet ya da özel hastanelere sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek, örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen'e haber verdiler. Anlaşmalı oldukları hastanelere sevk etmek istedikleri yönünde talimat aldılar. O hastaneye gerekli sevki yapabilmek için kurallara aykırı olacak şekilde hareket ederek, bebek hastanın ailesini ikna ettikten sonra bebek hasta için tedavi ret denilen işlemi yaptılar.
Daha sonra örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden provizyon numarası almadan sanki hasta hiç başka hastaneye gitmemiş gibi göstererek, örgütün anlaşmalı olduğu hastanelerin birine acilden giriş yapılmasını sağlayıp maddi menfaat temin ettiler.
Çete, olayı soruşturan savcıyı da tehdit ederken bebek ölümlerine ilişkin vicdansız telefon konuşmaları da iddianameye girdi.
TELEFON MESAJLARI KAN DONDURDU
İddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporu da yer almıştı. Raporda bir bebeğin yeterli beslenmediği için öldüğü, kalbi duran bir bebek için ise hemşirenin telefonla arayıp çağırdığı doktorun, "Canlandırmaya gerek yok" dediği anlatılmıştı. Raporun genel kanaat kısmında ise, "Teorikte çocuk hekiminin, pratikte ise hemşirenin izlemine bırakılan yüzde 90 yenidoğan bebeğin hayat hakları ellerinden alınmıştır. Değişiklik yapılmadan bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatindeyiz." denilmişti.
Devlet hastanesinde doğan Ayaz K. isimli bebeğin, kalp yetmezliği nedeniyle özel hastaneye sevk edildiği ancak yoğun bakımın yetersiz olması nedeniyle burada hayatını kaybettiği belirtilmişti. Hasta yönetimini doktor yerine hemşireye bıraktığı ve solunum cihazını temin etmediği için özel hastanenin yöneticilerinin de bebeğin ölümünden sorumlu olduklarını öne sürülmüştü.
Yine erken doğan Kaya bebeğin ise öldüğü gece hastanede yeni doğan hemşiresi bile olmadığı, sadece bir hemşire yardımcısının olduğuna dikkat çekilmişti.
Doğduktan 4 gün sonra hayatını kaybeden Havvanur bebeğin ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı, aslında yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü kayıtlara geçmişti.
Rapora göre Kerem bebeğin ise yoğun bakımda kalbi durdu. Uygun şekil ve sürede canlandırma yapılmadı. Hemşirenin telefonda konuştuğu doktor İlker (Hastane dışında) hastaya canlandırma uygulamasına gerek olmadığını, dosyada 20 dakika canlandırma uygulanmış gibi gösterilmesinin yeterli olacağını ifade etti. Sahte dosya düzenlenmesini istedi. Hastaya pasif ötanazi uygulanmış oldu.
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