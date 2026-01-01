İstanbul'da yoğun kar yağışı! Ana yollar beyaza büründü araçlar yolda kaldı

01:40 01 Ocak 2026

İstanbul'da 2026'nın ilk gününde kar yağışı başladı. Megakentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan son durumu aktardı.

Mercan'ın açıklamaları ise şöyle;

"Kasımpaşa, Beyoğlu civarında veya Eyüpsultan civarında, en azından iç kesimlerde şu anda kar yağışı hâkim değil. Fakat bulunduğumuz lokasyonda, hemen bizden AKOM yolunu o Sarıyer'e bağlayan mevkideyiz şu anda ve bulunduğumuz lokasyonda o İstanbulluların beklediği kar yağışı başlamış durumda.

Burada yine bölge ekipleri de yine teyakkuzda; bakın yine kar küreme araçları yine trafiğe çıkmış durumda. Şimdi gecenin ilerleyen saatlerinde bu kar yağışı etkili olduğundan dolayı, olası bir buzlanmanın önüne geçebilmek adına da ekipler teyakkuzlu bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim; özellikle bu tür noktalarda, böyle yağışlarda sürücülerimizin de çok dikkat etmesinde fayda var. Henüz bulunduğumuz alana iki üç dakikadır bir kar yağışı var ve bu iki üç dakikada hemen hemen artık şu şekilde aracın üstünde gösterecek olursak, şu şekilde yavaş yavaş tutmaya başlayacak. Bu şekilde giderse eğer kar yağışı, bu şekilde yağmaya devam ederse sabah uyandığımızda belki de beyaz örtüyü o yollarımızda, o mahallelerimizin aralarında net bir şekilde görebiliriz.

Hava sıcaklığından bahsetmek gerekirse de aslında şu anda hava sıcaklığı 0 derece, hissedilen sıcaklığınsa -2, -3 derecelere kadar düştüğünü söyleyelim. O karın yağmasıyla birlikte aslında o ılıman iklimin de hâlen daha devam ettiğini, o sıcaklığın hâlen daha mevsim normallerinin altında seyrettiğinin de bir kez daha altını çizelim. İşte yine bir ekip aracı, zannediyorum ki belediyelere ait bir ekip aracından; onlar da biri, onlar da teyakkuz halindeler. Keza yine İstanbul Valiliği de bu konularda uyarmıştı: Özellikle olası kar yağışlarında ekiplerimiz teyakkuz halindedir, İstanbul'daki vatandaşlarımızın hiçbir derdi sıkıntısı olmadan bu yılbaşını atlatacağız demişlerdi.

Şimdi kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim; bulunduğumuz alandaki kar yağışı yavaş yavaş etkisini artırıyor. Bizler de aslında o kar yağışının daha yoğun olduğu nokta Sarıyer'e doğru araçla birlikte sizlerle birlikte hep beraber gidelim. Bakalım yolun durumu ne durumda? Daha doğrusu yol ne durumda? İlerleyen kilometrelerde, ilerleyen metrelerde bu kar yağışı ne durumda dilerseniz hep birlikte ekranlara taşıyalım.

Şimdi söylemiş olduğumuz gibi kar yağışı yaklaşık 10-15 dakika önce başladı. Özellikle İstanbul'un yüksek noktalarında çok fazla etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Fakat daha iç kesimlerde Eyüpsultan gibi, Kasımpaşa gibi veya Taksim Meydanı gibi olan alanlarda herhangi bir kar yağışının en azından şimdilik herhangi bir kar yağışının olmadığının altını çizelim. Fakat yüksek noktalarda kar yağışı artık etkili oluyor. Karın yağmasıyla birlikte artık o kar yağdıktan sonra da o rüzgârın da etkisiyle birlikte artık o görüş mesafesinin de yavaş yavaş ilerleyen saatlerde düşebileceğinin altını çizmekte fayda var.

Özellikle bakın yolun sağ tarafında yine o yağan karla birlikte kar birikintileri tamamıyla o yolun sağ tarafını, emniyet şeridi dediğimiz o alanı kaplamış durumda. Bizler şu anda Seyrantepe'ye doğru yol alıyoruz kameraman arkadaşım Ömer Er'le birlikte. Artık o rüzgârın da etkisiyle birlikte artık yavaş yavaş o yağan kar yağışı tipiye dönüşmüş durumda. Görebildiğim kadarıyla hemen ileride sisin de etkili olduğunun altını çizebilirim. Özellikle bu tür havalarda kar lastiği olmadan vatandaşlarımızın yola çıkmamasında fayda var. Bakın tamamıyla sağ şeridi, o emniyet şeridi dediğimiz alanı kar yağmasıyla birlikte yaklaşık bir 10-12 dakikalık süre zarfı içerisinde tamamen kapatmış durumda.

Şimdi yüksek kesimlere doğru, denize yakın kesimlere doğru ilerledikçe kar yağışının daha da hızlı bir şekilde şiddetini artırdığını görebiliyoruz. Rüzgârın da etkisiyle birlikte bu kar yağışı tipiye neden oluyor ve olası özellikle trafikte görüş mesafesini azaltıyor. Bu nedenle bizleri A Haber Radyo'dan dinleyicilerimiz için de bir kez daha hatırlatmakta fayda var; bu tür havalarda özellikle kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda bir kez daha bizler de vatandaşlarımızı uyarmış olalım.

Şimdi şunu da söylemekte fayda var; aslında Meteoroloji Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklama şu şekildeydi: Özellikle yeni yıl gelmeden önce, yani 2026 yılı gelmeden önce, 12'den önce saat 10.30 gibi yani 22.30 civarında İstanbul'a kar yağacağını söylemişti. Fakat 22.30 itibarıyla İstanbul'da kar çok etkili olmadı, hatta yüksek kesimlere dahi yağmadı. Fakat yeni yılla birlikte, yeni yıla girdiğimizin ilk saatlerinden itibaren özellikle Sarıyer, Çekmeköy tarafına kar yağışı etkili olmaya başladı. Ve bulunduğumuz dakikalarda da yine şu anda Seyrantepe'deyiz, Kâğıthane'deyiz, TEM otoyolunda olduğumuzu söyleyelim. Sarıyer istikametine doğru devam ediyoruz. Fakat rüzgârın da etkisiyle birlikte o artık kar yağışının giderek tipiye dönüştüğünün de bir kez daha altını çizmekte fayda var.

Şimdi mevsim normallerinin altında bir sıcaklığın olduğunu söyleyelim. Aslında gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 5-6 dereceler civarındaydı. Fakat bulunduğumuz dakika itibarıyla o sıcaklığın 0 derecelere kadar düştüğünü, hatta hissedilen sıcaklığın -2, -3 derecelere kadar düştüğünün altını çizelim. Şimdi şunu da söylemekte fayda var; rüzgârın da hayli etkisi olduğunun altını çizelim. Çünkü rüzgârın da etkisiyle birlikte artık o yağan karla birlikte o görüş mesafesi de düşüyor, özellikle trafikte olan vatandaşlarımız için o görüş mesafesi de düşüyor. Vatandaşlarımızı uyaralım; özellikle o levhalara dikkat etmelerinde fayda var ve şunun da altını çizelim: Özellikle köprü ve viyadüklerde hızlarını düşürerek olası bir gizli buzlanmadan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına hızlarını da düşürmelerinde fayda var diyelim. Bizler Sarıyer'e doğru yolculuğumuzu devam ettireceğiz, Sarıyer'den bağlantılarımızı yapmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım."