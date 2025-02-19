A Haber ekipleri kar nöbetinde! İstanbul'da trafik kilit: Araçlar yolda kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılarının ardından aniden bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu. D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde ise trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görülürken A Haber ekipleri de İstanbul'un bütün ilçelerinde kar nöbetini sürdürüyor. Kağıthane’de de A Haber ekiplerinin araçları mahsur kaldı. İşte karın esir aldığı Türkiye'den dakika dakika son durum....
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü
A Haber ekipleri de kar nöbetini sürdürüyor. İşte dakika dakika son durum....
SULTANGAZİ'DE SON DURUM!
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini sürdürüyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Sultanggazi'den son durumu aktardı. Mercan'ın açıklamaları şöyle: Özellikle saat 13.00 ila 14.00 arasında kar yağışının sakinliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Yoğun bir kar yağışı yoktu. Fakat saat 15:00’ten itibaren yoğun bir kar yağışının Sultangazi’de başladığını söylemiş olalım. Sabah saatlerinde İstanbul’un genelinde bu kar yağışın etkili olduğunu söylemiştik. İlerleyen saatlerde ilerleyen dakikalarda hem şehrin iç taraflarında hem de yüksek kesimlerinde bu kar yağışın giderek etkisini artırdığını söyleyelim. Özellikle gece saatlerinden itibaren bu kar yağışının şiddetini fırtınayla birlikte göstereceğini giderek de şiddetini artıracağını söylemiş olalım.
HALICIOĞLU'NDAN TRAFİĞİN SON DURUMU
A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, Halıcıoğlu'ndan trafiğin son durumunu aktardı.
Karaca'nın açıklamaları şöyle; Aslında sabahtan bu yana sahadayız ve trafik felç olmuş durumda. İstanbul için uyarılar yapılmıştı fakat meteoroloji uzmanları tarafından ısı adaları olarak tabir ettiği yerlerde kar yağışının az olması beklenirken, yağış öğle saatlerinde etkisini artırarak daha fazla etkili oldu. Öğle saatlerinde kar gücünü kuvvetlendirdi ve bu saatlerde devam eden kar, megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğuna sebep oldu.
Şuan Halıcıoğlu'nda Haliç Köprüsü'ne bakan taraftayız. İstanbul genelinde saat 16:30'dan sonra trafik iyice arttı ve trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı. İzleyicilerimize trafikte dikkat edilmesi gereken güzergahlara değinmek isterim. Avrupa Yakası'nda şuan Anadolu Yakası'na göre oldukça yoğun trafik görülüyor. Avrupa'dan Anadolu Yakası'na giden sürücüler için FSM Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çağlayan ve Mecidiyeköy güzergahlarında trafik yoğunluğuyla karşılaşacak.
Anadolu Yakası'nda da Ataşehir, Ümraniye, Kavacık bölgelerinde de trafik yoğunluğu oldukça fazla. Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar gibi merkezi noktalarda trafik durumu 1 saatin altına düşmediği görüldü. Yağışın durumuna göre trafiğin durumunun değişmesi bekleniyor.
A HABER EKİPLERİ İETT'NİN KARIŞTIĞI KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber muhabiri Kübra Kılıç İETT otobüsünün Kağıthane'de yaptığı kaza anlarını aktardı.
Yerler şuan karla kaplandığı için araçlar yokuştan çıkmakta güçlük çekiyor. Şuan aslında bu noktada araç sürücüleri inanılmaz bir zorluk çekerek yolda ilerleyemiyor. İETT otobüsü ana cadde üzerinde yolda kaldı. İleride kamyon ile İETT otobüsü kaza yapmış.
AYNI NOKTADA 2 FARKLI KAZA
Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yol üzerinde İETT otobüsü yolda kaldı. Kağıthane yönü istikametinde ise bir başka İETT otobüsü ile kamyon kaza yaptı. Araçların aynı anda geçmeye çalışırken kaza yaptığı görülüyor. İstanbul'da şuan trafik durma noktasına geldi. Araçların yolda kalmasıyla trafikte ciddi oranda olumsuz etkileniyor. Kaza nedeniyle araçlar Kağıthane yönüne doğru ilerleyemiyor. Kağıthane bölgesinde büyük bir sorun yaşanıyor.
İETT OTOBÜSÜ KALDIRIMA ÇIKTI
Durakta bekleyen İETT otobüsüne yandan gelen kamyonun sıkıştırmasıyla otobüsün kaldırıma çıkarak kaza yaptığı görülüyor. Kazada yaralanma yok. Otobüs kaldırıma çıktığı için yol açma çalışmaları devam ediyor fakat yolun açılması için aracın yoldan çekilmesi gerekiyor. Otobüsün çekilmeden bu yol açılacak gibi durmuyor. Diğer araçlar yan yoldan ilerleyerek geçmeye çalışıyor.
TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILMASI GEREKİYOR
Öte yandan yol çok kötü buz tutmuş. Burada tuzlama çalışması yapılması gerekiyor. Belirli bölgelerde yürümekte zorluk çekiliyor.
BAŞKENT’TE KAR YAĞIŞI BAŞLADI!
A Haber muhabiri Kübra Bal kar yağışının yeni başladığı Ankara’da son durumu aktardı. Bal, “İstanbul’daki kadar yoğun olmasa da Ankara’da da kar yağışı başlamış durumda ve şiddetini arttırdı. Ankaralılar da kara epey hasret kalmıştı ve akşam saatlerinde yağışın başlaması ile hasret son buldu. Valilikte günler öncesinden bir hafta boyunca soğukların ve kar yağışının etkili olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların sıfırın altında -10 dereceye düşeceği belirtildi.” ifadelerini kullandı.
GİRESUN'DA KAR KALINLIĞI 40 CM CİVARINDA!
A Haber muhabiri Selman Kutlu kar yağışının her geçen saat etkisini arttırdığı Karadeniz’in Giresun ilçesinden detayları aktardı. Kutlu, “Burada kar dışında yoğunda bir tipi var. Hava -5 derece civarında ama hissedilen -10 dereceyi buluyor fakat gece geç saatlerde ise daha soğuk olacağı biliniyor. Şu anda kar kalınlığı 30- 40 cm’yi bulmuş durumda. Bir yanda bu sıcaktan ısınmak adına bizlere de yardımcı oluyorlar ve çay getiriyorlar.” İfadelerini kullandı.
EYÜPSULTAN'DA SON DURUM!
A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Işıklar mahallesinde son durumu aktardı. Kutludağ, “Kar yağışı durmaksızın devam ediyor. Kaldırımlarda karların tuttuğunu görüyoruz fakat yollar adeta balçık olmuş durumda. Zaman zaman kar yağışlarının durmasının yanı sıra yine de yollar kısa sürede beyaza bürünmüş durumda. İlk kar yağışının başladığı noktalardan biride Eyüpsultan olmuştu ardından Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca gibi ilçelerde de etkisini gösterdi.” ifadelerini kullandı.
KAĞITHANE'DE EKİPLER MAHSUR KALDI!
İstanbul Kağıthane'de A Haber ekiplerinin de araçları mahsur kaldı.
Konuya ilişkin konuşan A Haber Muhabiri Kübra Kılıç yaptığı açıklamada, "Biz vatandaşlara uyarı yaptık. 'Araçlar yolda kalabilir' diye… Şu anda biz de yokuşun ortasında kaldık. Yokuştan aşağıya inmeye çalışıyoruz. Tabi oldukça kaygan bir zemin olduğu için şu an ne araçtan inebiliyoruz. Ne de aracı indirebiliyoruz. Vatandaşlar bize yardımcı olmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi insanlarda bir noktadan aşağıya doğru indiği için aracı dikkatli bir şekilde bizler de indirmeye çalışıyoruz. Ancak yokuşun ortasında kaldık aracı döndürmeye çalışıyoruz. Malum kardan dolayı yolda bir çok noktanın kitlendiğini ekranlara getiriyorduk. Aracımızda mahsur kaldı. Şu anda vatandaşlar da aracımızı iterek gördüğünüz gibi yokuştan aşağıya inmemizi sağlıyorlar. Kardan dolayı bir çok yol kitlenmiş durumda. Bu yokuşlu yolda inanılmaz bir tıkanma söz konusu. Dikkatli bir şekilde tabii biz de inmeye çalışıyoruz. Aracı orta yolda vatandaşlar da ilerlediği için durdurmak zorunda kaldık. Durduktan sonra da geri yokuşa doğru çıkamadık. Yokuşun ortasında mahsur kaldık. Şu anda vatandaşların yardımıyla birlikte aracı döndürerek yokuştan aşağı indirmeye çalışıyoruz. ama gördüğünüz gibi yol tamamen kaygan bir zemin. Ve yollarla karlarla kaplı olduğu için şoför arkadaşımız da zorluk yaşıyor. Vatandaşların yardımıyla yokuştan indik şuan."dedi
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