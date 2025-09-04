CANLI | 'Yenidoğan Çetesi' davasında 6. duruşma

10:55 04 Eylül 2025

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada sanıklar adliyenin konferans salonunda hakim karşısına çıkıyor. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle saat 10.55'te başladı.

HER BEBEK İÇİN AYRI RAPOR HAZIRLANDI

"Kaya" bebek için hazırlanan raporda, Esenler Güney Hastanesi'nde 13 Kasım 2023'te doğan ve 16 Kasım 2023'te ölen prematüre bebek hakkında yapılan konuşma içeriklerinden değerlendirme yapıldı.

Bebeğin sevk işleminin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmeden yapıldığı aktarılan raporda mesul müdür Ali Dirik'in hastanede neonatoloji bölümü olmadığını bilmesine rağmen ihmali ve denetim görevini yerine getirmemesinden dolayı uygun olmayan tedavi şartlarında kabulünü sağladığı kaydedildi.

Tape kayıtları, iddianame ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Raporu dikkate alındığında bebeğin 112 sevk sistemini "bypass" ederek uygun olmayan koşullarda takip ve tedavi süreci yürütülen hastanelere sevkini organize edenlerin de sorumlu olduğu raporda aktarıldı.

"Serdarova" bebek yönünden hazırlanan raporda 40 haftalıkken "spontan vaginal" doğan bebeğin Özel Birinci Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım servisinde günlük doktor izlemlerinin kaydedilmediği, düzenli aralıklarla kan tetkiklerinin yapılmadığı, yatışın diğer günlerinde düzensiz aralıklarla kan gazı tetkikleri yapıldığı, birçok düzenli yapılması gereken tedavilerin yapılmadığının tespit edildiği anlatıldı.

Bebeğin adına kayıtlı olan Uzm. Dr. Şeyhmus Çelik'in yenidoğan yoğun bakım servisinde görevli hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşçı'nın uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı kaydedildi.

"Kadan" bebeğin ölümünün solunum yetmezliği ve yapılan müdahale sonucu gelişen akciğerde hava kaçağı sonucu meydana gelmiş olduğu raporda yer aldı.

Raporda, pnömotoraksı tanımaması ve uygun bir şekilde yönetememesi nedeniyle Dr. Dursun Eryılmaz'ın tıbben hatalı olduğu, söz konusu hatalı eylemle bebeğin ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu aktarıldı.

"Tokluoğlu" bebeğin raporunda ise mevcut belgelerde hemşirelerce doğum odasında ve nakledildiği yenidoğan yoğun bakım servisinde ayrı ayrı entübe edildiğinin yazıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Raporda, bebeğin tıbbi kayıtlarından hemşirelerin ismi bulunan gözlem/değerlendirme formları ile Uzman Dr. Zeki Ötünç ismi bulunan epikrizin arasında uyumsuzluklar bulunduğu, Uzman Dr. Zeki Ötünç, Dr. İlker Gönen ve hemşire Seranay Şenkalaycı tarafından yapılan uygulamaların tıp kurallarına uygun olmadığı vurgulandı.