CANLI | Karabük'teki yangının 2. günü | Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı
Karabük'te 5 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan ve kısa süre önce kontrol altına alınan yangın, aynı bölgede yeniden alevlendi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürme çalışmaları ikinci gününe girildi. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, "Yerleşim yerleri açısından şu an herhangi bir öngörülen tehlike bulunmuyor. İnşallah rüzgar çıkmazsa, bu akşam kontrol altına almayı umut ediyoruz" dedi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle 80 haneli Yeşilköy köyünün tahliye edilmesine karar verildi. Öte yandan yaklaşık 20 saat önce başlayan orman yangını ekiplerin hem havadan hem karadan yürüttüğü çalışmalarla kısmi olarak kontrol altına alındı.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
ORMAN YANGINI KISMİ OLARAK KONTROL ALTINA ALINDI
Karabük’te yaklaşık 20 saat önce başlayan orman yangını ekiplerin hem havadan hem karadan yürüttüğü çalışmalarla kısmi olarak kontrol altına alındı.
Arıcak köyü mevkiinde başlayıp Yeşilköy mevkiine kadar yaklaşan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle yangının enerjisini düşürdü. Yaklaşık 20 saat önce başlaya yangının çevresi sarılırken hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN KURTULAN İŞÇİ, ARKADAŞLARINI GÖREMEYİNCE BÜYÜK PANİK YAŞADI
Karabük'teki orman yangınında alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan orman işçisi, arkadaşlarından haber alamayınca büyük panik yaşadı.
Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 personel destek veriyor.
Meşelik mevkiinde yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce rahat bir nefes aldı.
KÖY SAKİNİ AHMET YILMAZ: "BUNU YAPANLARI ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"
Karabük'te çıkan yangında köyünü terk etmek zorunda Ahmet Yılmaz, karşı tepeye çıkarak namaz kıldı. Yılmaz, "Namaz kılmak Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.
Merkeze bağlı 80 haneli Yeşilköy köyde sabah saatlerinde yeniden başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karabük-Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy köyü için tahliye kararı alınırken, jandarma ekipleri megafonlarla anons yaparak vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi.
Köyünü terk eden Ahmet Yılmaz, yangının hemen karşısındaki tepeye çıkarak namazını kıldı. Alevlerin ilerlediği dakikalarda gösterdiği metanet dikkat çeken Yılmaz, "Geçen Salı günü yolun kenarında bir yangın çıkmıştı. Söndürmek için devletin imkanları vardı. Aynı yerin üstünde tekrar yangın çıktı bugün. Bir anda büyüdü. Hava karardı, helikopterler durdu. Devletimiz istedi, köyümüzü terk ettik. Namaz kılmak bizim Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Ondan gelen her şey başımıza gözümüz üstüne. İnsanların verdiği zarardan hayvanlar zarar görüyor, ağaçlar zarar görüyor, canlılar zarar görüyor. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tepelik alanlarda yoğun önlem alırken, tahliye edilen vatandaşlar güvenli alanlara yerleştirildi. Bölgede müdahale sürüyor.
ORMAN YANGININDA 9 SAAT GERİDE KALDI
Karabük'te çıkan orman yangınında 9 saat geride kalırken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor.
Arıcak köyü mevkiinde çıkan orman yangınına 9 saattir 600 personelle müdahale ediliyor. Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
EKİPLER BÖLGEDE TEYAKKUZ HALİNDE
KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
TAHLİYELER BAŞLADI
80 HANELİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun çaba sarf ediliyor. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri köye gelerek megafonlarla tahliye anonsları yaparak vatandaşları güvenli alanlara yönlendirmeye başladı.
Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi ve tahliye çalışmaları devam ediyor.
BÖLGE HALKINDA BÜYÜK KORKU
YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK VAR MI?
Yerleşim yerleriyle ile ilgili olarak Başkan Çetinkaya, "Yerleşim yerleri ile ilgili şu an herhangi bir öngörülen tehlike görünmüyor. Melise köyünün üst tarafında bir yangın var ama orada da gerekli tedbir alındı. Şu an Ören bölgesine güçlü bir şekilde arazöz takviyesi var. Yine Arıcak'taki çizgi şeklinde ilerleyen yangına da hem zeminden hortum serildi hem de havadan müdahale var" ifadelerini kullandı.
"RÜZGAR ÇIKMAZSA BU AKŞAM KONTROL ALTINA ALMAYI UMUYORUZ"
Çetinkaya, havadan müdahale süreciyle ilgili, "Şu an 5 helikopter var. 1 tane uçak var Kastamonu'dan geldi. O da müdahale ediyor. İnşallah hava kararmadan ciddi bir hava müdahalesi gerçekleşecek. Bir de burada, karşı taraftaki göletten seri bir müdahale var. Bu da bizim için önemli bir avantaj. İnşallah rüzgar çıkmazsa bu akşam kontrol altına almayı umut ediyoruz, fakat arazi ve şartların zorluğu da müdahaleyi güçleştiriyor" şeklinde konuştu.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor.
KARABÜK'TEN KORKUTAN HABER
Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ederken Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu.
Çetinkaya, "Alanı gezdik. Melise Köyü, Yeşilköy Ören mevkiindeki yangın vadiye sardı. Oraya güçlü bir şekilde helikopter müdahalesi oradaki yangının tansiyonu düşürmeye çalışıyor" dedi.
