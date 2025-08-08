CANLI | Karabük'te ve Çanakkale'de yangın | Boğaz ve havalimanı kapatıldı | Alevlerle cansiperane mücadele

17:16 08 Ağustos 2025

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personelle Çanakkale merkezde ve Bayramiç'te meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor." denildi.



YAŞLI BAKIM MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." bilgisi verildi.

Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahalenin devam ettiği aktarılan valilik açıklamasında, "Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyeleri gerçekleştirilmiştir." denildi.