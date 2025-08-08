CANLI | Karabük'te ve Çanakkale'de yangın | Boğaz ve havalimanı kapatıldı | Alevlerle cansiparane mücadele

19:55 08 Ağustos 2025

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

ÇOMÜ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.

Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Tüm tedbirleri almış durumdayız. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.

11 UÇAK, 9 HELİKOPTER, 92 ARAZÖZ, 6 İŞ MAKİNESİ, 541 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelerde yer verildi:

"Çanakkale merkez ve Bayramiç'te yalnızca alevlerle değil, aynı zamanda hızı saatte 56 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yangınlara hem havadan hem de karadan eş zamanlı müdahalemiz sürüyor. Toprağımız nefes alana, son kıvılcım sönene kadar yangınlarla savaşımız sürecek. 11 uçak, 9 helikopter, 92 arazöz, 6 iş makinesi, 541 personel ile mücadelemiz sürüyor."