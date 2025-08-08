CANLI | Karabük'te ve Çanakkale'de yangın | Boğaz ve havalimanı kapatıldı | Alevlerle cansiparane mücadele
Karabük ve Çanakkale’de eş zamanlı olarak yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Karabük’te 5 Ağustos’ta ormanlık alanda çıkan ve kısa süre önce kontrol altına alınan yangın, aynı bölgede yeniden alevlendi. Karabük’te yangın söndürme çalışmaları sürerken, Çanakkale’den de yangın haberi geldi. Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaşması bölgede paniğe neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale’de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Bayramiç ilçesine bağlı 3 köy tahliye edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale ve Karabük'te orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak rüzgarın etkisiyle büyüdü. Aynı saatlerde Bayramiç ilçesinde de bir başka orman yangını çıktı. Karabük'te ise Arıcak köyü yakınlarında dün başlayan yangın halen kontrol altına alınamadı.
Her iki ilde de yangınlara hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. İşte yangınlara dair anbean gelişmeler…
4 GÖZALTI
ÇOK SAYIDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yakınlardaki Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tedbiren tahliye edildi.
Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Saçaklı köyüne ulaştı.
Yangın nedeniyle köydeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.
Vatandaşlar ve yetkililer, köyde yangının devam ettiği evleri söndürmek için yoğun mücadele verdi.
Alevlerin civar köylere sıçramaması için de havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangının çevreye verdiği zarar, dronla görüntülendi.
"ŞİDDETLİ RÜZGAR DEVAM EDİYOR"
Çanakkale merkez ve Bayramiç‘te başlayan yangın Ezine sınırına kadar dayandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Ezine Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Akar, A Haber canlı yayınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar’ın açıklamaları şöyle: "Yangın şu anda devam ediyor. Yiğitler köyü yakınlarında çıkan yangın nedeniyle Saçaklı köyü ve Doğancı köyü boşaltıldı. Ondan sonra Ahmet Çelik köyüne aksadı. Ahmet Çelik köyü kısmen boşaltıldı. Üç adet uçak geldi. Bir uçak büyüktü. Ekipler bunlarla şu anda müdahale ediyor. Yangın şu an devam ediyor jandarma ve ekiplerde teyakkuzda bekliyor. An itibarıyla şiddetli rüzgâr devam ediyor. Zeytinlik bölgeleri çok fazla zarar gördü. Vatandaşın zeytin ağaçları yandı. Kırsal alanda zeytinlik bölgesi ve orman var."
ÇOMÜ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
ÇOMÜ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.
Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Tüm tedbirleri almış durumdayız. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.
11 UÇAK, 9 HELİKOPTER, 92 ARAZÖZ, 6 İŞ MAKİNESİ, 541 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelerde yer verildi:
"Çanakkale merkez ve Bayramiç'te yalnızca alevlerle değil, aynı zamanda hızı saatte 56 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yangınlara hem havadan hem de karadan eş zamanlı müdahalemiz sürüyor. Toprağımız nefes alana, son kıvılcım sönene kadar yangınlarla savaşımız sürecek. 11 uçak, 9 helikopter, 92 arazöz, 6 iş makinesi, 541 personel ile mücadelemiz sürüyor."
.ÇANAKKALE'DE VATANDAŞTAN YANGINA MÜDAHALE
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Yangın bölgesinde mahalleli de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Mahalleli, bidon ve kovalarla su dökerek alevlere müdahale ediyor.
ÇANAKKALE ŞEHİR MERKEZİ DUMANLARA TESLİM OLDU
Çanakkale'de çıkan orman yangınını müdahale havadan ve karadan müdahale devam ederken, Kepez'de yoğun duman nedeniyle vatandaşlar sokakları boşalttı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.
SOKAKLAR BOŞALTILIYOR
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın bölgesine yakın olan Kepez'de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı.
HASTANEDEN TAHLİYE!
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
YAŞLI BAKIM MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personelle Çanakkale merkezde ve Bayramiç'te meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor." denildi.
YAŞLI BAKIM MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." bilgisi verildi.
Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahalenin devam ettiği aktarılan valilik açıklamasında, "Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyeleri gerçekleştirilmiştir." denildi.
BAYRAMİÇ'TE 3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Bayramiç ilçesine bağlı 3 köy tahliye edildi.
Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle; Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" denildi.
ÇANAKKALE HAVALİMANI UÇUŞLARI KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.
ÇOMÜ REKTÖRÜ A HABER'DE
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu yangınla ilgili A Haber ekranlarına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Binalarımıza ulaşmış herhangi bir durum söz konusu değil. Tabii sınırlarımıza yakın yanan bölgeler var. Orada da sürekli soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.” dedi.
ÇOMÜ Rektörü Rektör Erenoğlu, "Öğleden sonra Sarıcaali ve Saracık Köyü arasında bir yangın olduğu bilgisi geldi. Hemene harekete geçerek kendi üniversite itfaiyemizle birlikte önlemimizi aldık. Kampüslerimizde şu anda öğrenci yok. Risk nedeniyle mesai yapan idari ve akademik personelimiz de tahliye ettik. Üst yöneticilerimiz, birim yöneticileri, güvenlik ve teknik ekipler ile sahamızı, alanımızı koruyoruz. Valimizin koordinasyonunda büyük bir mücadele içerisindeyiz. Uçak ve kara araçlarımızla birlikte müdahalemiz devam ediyor. Umuyorum ki atlatacağız. Mücadelemize tüm hızıyla devam ediyoruz." ifadelerini aktardı
ÇANAKKALE'DE YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLİYOR
Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgedeki yaşlı bakım merkezi tahliye ediliyor. Jandarma, sağlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları bölgedeki tahliyelere destek veriyor.
YANGINDA BİR İTFAİYE ARACI ALEVLERE TESLİM OLDU
Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren süren yangında bir itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekipler canını zor kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ederken, havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.
İTFAİYE EKİPLERİ CANINI ZOR KURTARDI
Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KARABÜK VALİSİ YAVUZ: YANGIN ÇEVRELENDİ
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangının çevrelendiğini bildirdi. Vali Yavuz, Yeşilköy jandarma uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında rüzgarın da etkisiyle daha önce yanan bölgenin üst kısmında yeni bir yangının başladığını belirterek, bilgi gelir gelmez yangına tüm kurumlarla havadan ve karadan güçlü şekilde müdahale edildiğini söyledi.
"CAN KAYBI YAŞANMADI"
Rüzgarın ters esmesi, arazinin dağlık ve sarp olması nedeniyle zaman zaman müdahalede zorluklar yaşandığını anlatan Yavuz, dün mücadelenin bir uçak ve 10 helikopterle gün batımına kadar sürdüğünü ifade etti. Yavuz, 170'e yakın araç, 650'ye yakın görevli ve gönüllülerle yangına müdahale edildiğini dile getirerek, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahalenin tekrar başladığını, yangında herhangi can kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Yeşilköy'de dün güvenlik nedeniyle yaklaşık 80 hanenin tahliye edildiğini belirten Yavuz, "Sabah itibarıyla da o noktada yangın riski azaldığından hatta ortadan kalktıktan sonra vatandaşlarımızın tekrar güvenli şekilde evlerine dönüşünü sağladık. Şu ana kadar yangın çevrelenmiş durumda. Sadece bir noktada açıkçası müdahalemiz devam ediyor. İnşallah o noktada da tamamen havadan ve karadan müdahaleler yapıldıktan sonra da yangını büyük oranda kontrol altına aldığımızı paylaşabiliriz. Rüzgar sürpriz yapmazsa, hava şartları anlamında olumsuzluk olmazsa, gün içerisinde o noktayı da havadan ve karadan büyük mücadeleyle kontrol altına aldığımızı inşallah yakın saatlerde paylaşırız." dedi.
ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Çanakkale Boğazı trafiğe tek yönlü kapatıldı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.
Yangına müdahale eden uçak ve helikopterlerin su alması için Çanakkale Boğaz kuzeyden güneye tek yönlü olarak kapatıldı.
ORMAN YANGINI HASTANEYE ULAŞTI
Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaşması bölgede paniğe neden oldu.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak tarım arazisine sıçradı. Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI BAŞLADI
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
DRON GÖRÜNTÜLERİ YANGIN TEHLİKESİNİN BOYUTUNU GÖSTERDİ
Karabük'ün Arıcak köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören bölgeler dron ile havadan görüntülendi.
Dün akşam saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki tahribatta ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde, yangının etkili olduğu alanlarda ağaçların siyaha büründüğü, geniş bir alanın kül olduğu görüldü.
ALEVLER YENİDEN ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
Karabük'te 21 saat önce başlayan ve ekiplerin müdahalesiyle enerjisi düşürülen orman yangını rüzgârın etkisiyle yeniden etkili olmaya başladı.
Arıcak Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor. Arazinin sarp ve engebeli olması olması ekiplerin işini zorlaştırırken iş makineleri ile arazözlere yol açma çalışmaları devam ediyor. Enerjisi kırılan yangında alevler zaman zaman rüzgar nedeniyle yeniden etkili oluyor.
ORMAN YANGINI KISMİ OLARAK KONTROL ALTINA ALINDI
Karabük’te yaklaşık 20 saat önce başlayan orman yangını ekiplerin hem havadan hem karadan yürüttüğü çalışmalarla kısmi olarak kontrol altına alındı.
Arıcak köyü mevkiinde başlayıp Yeşilköy mevkiine kadar yaklaşan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle yangının enerjisini düşürdü. Yaklaşık 20 saat önce başlaya yangının çevresi sarılırken hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN KURTULAN İŞÇİ, ARKADAŞLARINI GÖREMEYİNCE BÜYÜK PANİK YAŞADI
Karabük'teki orman yangınında alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan orman işçisi, arkadaşlarından haber alamayınca büyük panik yaşadı.
Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 personel destek veriyor.
Meşelik mevkiinde yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce rahat bir nefes aldı.
KÖY SAKİNİ AHMET YILMAZ: "BUNU YAPANLARI ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"
Karabük'te çıkan yangında köyünü terk etmek zorunda Ahmet Yılmaz, karşı tepeye çıkarak namaz kıldı. Yılmaz, "Namaz kılmak Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.
Merkeze bağlı 80 haneli Yeşilköy köyde sabah saatlerinde yeniden başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karabük-Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy köyü için tahliye kararı alınırken, jandarma ekipleri megafonlarla anons yaparak vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi.
Köyünü terk eden Ahmet Yılmaz, yangının hemen karşısındaki tepeye çıkarak namazını kıldı. Alevlerin ilerlediği dakikalarda gösterdiği metanet dikkat çeken Yılmaz, "Geçen Salı günü yolun kenarında bir yangın çıkmıştı. Söndürmek için devletin imkanları vardı. Aynı yerin üstünde tekrar yangın çıktı bugün. Bir anda büyüdü. Hava karardı, helikopterler durdu. Devletimiz istedi, köyümüzü terk ettik. Namaz kılmak bizim Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Ondan gelen her şey başımıza gözümüz üstüne. İnsanların verdiği zarardan hayvanlar zarar görüyor, ağaçlar zarar görüyor, canlılar zarar görüyor. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tepelik alanlarda yoğun önlem alırken, tahliye edilen vatandaşlar güvenli alanlara yerleştirildi. Bölgede müdahale sürüyor.
ORMAN YANGININDA 9 SAAT GERİDE KALDI
Karabük'te çıkan orman yangınında 9 saat geride kalırken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor.
Arıcak köyü mevkiinde çıkan orman yangınına 9 saattir 600 personelle müdahale ediliyor. Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
EKİPLER BÖLGEDE TEYAKKUZ HALİNDE
KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
TAHLİYELER BAŞLADI
80 HANELİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun çaba sarf ediliyor. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri köye gelerek megafonlarla tahliye anonsları yaparak vatandaşları güvenli alanlara yönlendirmeye başladı.
Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi ve tahliye çalışmaları devam ediyor.
BÖLGE HALKINDA BÜYÜK KORKU
YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK VAR MI?
Yerleşim yerleriyle ile ilgili olarak Başkan Çetinkaya, "Yerleşim yerleri ile ilgili şu an herhangi bir öngörülen tehlike görünmüyor. Melise köyünün üst tarafında bir yangın var ama orada da gerekli tedbir alındı. Şu an Ören bölgesine güçlü bir şekilde arazöz takviyesi var. Yine Arıcak'taki çizgi şeklinde ilerleyen yangına da hem zeminden hortum serildi hem de havadan müdahale var" ifadelerini kullandı.
"RÜZGAR ÇIKMAZSA BU AKŞAM KONTROL ALTINA ALMAYI UMUYORUZ"
Çetinkaya, havadan müdahale süreciyle ilgili, "Şu an 5 helikopter var. 1 tane uçak var Kastamonu'dan geldi. O da müdahale ediyor. İnşallah hava kararmadan ciddi bir hava müdahalesi gerçekleşecek. Bir de burada, karşı taraftaki göletten seri bir müdahale var. Bu da bizim için önemli bir avantaj. İnşallah rüzgar çıkmazsa bu akşam kontrol altına almayı umut ediyoruz, fakat arazi ve şartların zorluğu da müdahaleyi güçleştiriyor" şeklinde konuştu.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor.
KARABÜK'TEN KORKUTAN HABER
Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ederken Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu.
Çetinkaya, "Alanı gezdik. Melise Köyü, Yeşilköy Ören mevkiindeki yangın vadiye sardı. Oraya güçlü bir şekilde helikopter müdahalesi oradaki yangının tansiyonu düşürmeye çalışıyor" dedi.
