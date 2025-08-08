CANLI | Karabük'te ve Çanakkale'de yangın! Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı

21:21 08 Ağustos 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, Bayramiç ilçesinde ise yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmelerin devam ettiğini bildirdi.

Yumaklı, Çanakkale'deki Yangın Yönetim Merkezi'nde, dün yaptığı açıklamada, bugünden itibaren orman yangınları açısından çok riskli bir haftaya girildiğini, bu riskin bir hafta boyunca süreceğini söylediğini hatırlattı.

Bu riskli dönemin ilk gününde şehitlerin emaneti Çanakkale'de 2 yangın çıktığını belirten Yumaklı, "İlk yangın saat 13.20'de Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde çıktı. Orman dışı bir alanda çıktı, daha sonra çok şiddetli rüzgarla hızlıca ormana sirayet etti." diye konuştu.

Yangına saat 13.30'da müdahale edildiği bilgisini veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yangın çıktığında hava sıcaklığı 30 derece, rüzgar hızı saatte 80 kilometre olarak ölçüldü. Yani sadece bir rüzgar değil, adeta bir fırtına halindeydi. Sıcak hava ve şiddetli rüzgarla yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etti. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan öğrenci yurdu, bu 3 alan başta olmak üzere yerleşim yerleri için tehdit oluşturdu. Tedbiren boşaltma işlemleri, hemen Valiliğimiz tarafından gerçekleştirildi. Devlet hastanesinde 72, engelli bakım merkezinde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenli alana alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Çok şükür herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil."

Merkezdeki yangından 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinden de bir yangın ihbarı geldiğini aktaran Yumaklı, "Bu yangın da maalesef orman dışı alanda başladı. Kısa sürede bu da oradaki hem sıcaklık hem rüzgarla parça parça ormanların, büyük oranda da tarımsal arazilerin olduğu alanda büyümeye başladı. Buradaki sıcaklık da yine 30 derece, rüzgar burada biraz daha fazlaydı saatte 90 kilometre olarak ölçüldü." dedi.

Yumaklı, yangından etkilenme riski olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişinin güvenli alanlara alındığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de 2 yangına da başladığından bu yana Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, hava ve kara araçları, AFAD, emniyet, itfaiye, diğer ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ve çok sağ olsunlar, gerçekten bize büyük yardımları oluyor, lojistik destek anlamında, vatandaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Bu mücadelemiz, 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900'e yakın personelle gün boyu devam etti. Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Gece boyunca gerekli söndürme ve soğutma çalışmaları devam edecek."

Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, bu kişilerden 18'inin tedavisinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.

"BOĞAZ TRAFİĞİ, KUZEYDEN GÜNEYE, TEK YÖNLÜ BİR ŞEKİLDE AÇILDI"

Gün boyunca hava araçlarının yoğun bir şekilde çalışması dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını anımsatan Yumaklı, "Saat 21.00 itibarıyla boğaz trafiği, kuzeyden güneye, tek yönlü bir şekilde açıldı. Eğer ihtiyaç duyulursa yine gün ışıdığı andan itibaren kapatma olabilir ancak şu anda böyle bir şey olabileceğini öngörmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yangınların çıkış sebepleriyle soruşturma başlatıldığını bildiren Yumaklı, "Halihazırda 4 şüpheli, bu sebepten gözaltında. Soruşturmalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de genelindeki orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi veren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin genelinde, 26'sı orman dışında olmak üzere 44 yangınla mücadele ettik. Çanakkale'de biraz önce anlattığım 2 yangının dışında, büyüme potansiyeli olan 4 yangın daha vardı. Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi, Kastamonu Hanönü, Hatay Samandağ, Muğla Menteşe. Bu yangınlar da dahil olmak üzere 42 yangın, kontrol altına alınmış durumda. Dün akşam saatlerinde Karabük merkez Yeşilköy'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor."

Bakan Yumaklı, yangınlarda destek olan Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve diğer bütün kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bahsettiğimiz şiddetli rüzgar ya da hava sıcaklığının yüksek olması ya da nemin düşük olması sadece Çanakkale'ye has bir durum değil. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hem de Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verdiği verileri üst üste koyduğumuzda Batı Karadeniz, Marmara, İç Ege... Bu bahsetmiş olduğum bölümler başta olmak üzere yurdumuzun büyük bir kısmı çok yüksek risk kategorisinde. Bugünden itibaren bir hafta boyunca bu yüksek risk kategorisi devam edecek. Ege'den Akdeniz'e kadar yangına hassas olan bütün ormanlarımız için bu riskli dönemin olduğunu bahsetmiş olduğumuz Batı Karadeniz, Marmara'nın güneyi ve İç Ege'nin bu riski taşıdığını belirtmiş olalım. İklim değişikliği konusunun artık, bir gelecek tehdidi değil, şu anda yaşadığımız bir gerçeklik olduğunu ifade ediyorum. Biz ve bizim kuşağımızda olan bütün ülkelerde halihazirda benzer yangınlar devam ediyor."

"YANGINI İHMALLER ZİNCİRİ ÇIKARTIYOR"

Bakan Yumaklı, yangını sıcaklığın, rüzgarın, düşük nemin çıkartmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yangını sadece ihmaller zinciri çıkartıyor. Ne yazık ki bu yıl çıkan yangınların yüzde 96'sı doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı oldu. Sadece yüzde 4'ü doğal sebeplerle oldu. Bir kıvılcım binlerce hektarlık alanları çok geniş bir biyoçeşitliliği yok edebilir. Bu dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Ülkemizin topraklarını paylaştığımız diğer canlılar var. Bir seferlik ruhuna ihtiyacımız olduğunu, bunun gerekli olduğunu sadece bir söylem değil, zorunluluk olduğunu söylüyoruz. Lütfen kapalı alanların dışında ateş yakmayalım. Ateş oluşmasına sebep olabilecek hiçbir faaliyette bulunmayalım. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Bütün vatandaşlarımız da aynı şekilde gerek kendi hassasiyetleri, gerekse etraflarında müşahede ettikleri problemli durumları itibarıyla mutlaka 112'ye durumu bildirsinler."

7'den 70'e bütün vatandaşların yeşil vatan için bir şeyler yapma ihtiyacını gördüklerine değinen Yumaklı, "En başta bu riskli zamanımızı garanti altına alalım. Hep birlikte dayanışma ruhumuzu gösterelim. Yangın çıkmaması için olağanüstü çaba ve gayret sarf edelim. Biz çıkan yangınları söndürmekle ilgili her şeyi yapıyoruz. Nitekim bizim kuşağımızdaki ülkelerle kıyaslandığında onlar gibi hatta onlardan çok daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Ancak en güzeli, en olması gerekeni bu yangınların çıkmaması sağlamak." diye konuştu.