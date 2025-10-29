CANLI | Gebze'de anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı
Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden Dilara Bilir, ekipler tarafından sağ olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altından hayatını kaybeden ailenin 3 çocuğundan Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olaya dair bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu. Ekipler anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Baba Bilir için çalışmalar sürüyor.
Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
BABA BİLİR'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
BİR ANBULANS DAHA ENKAZ ÖNÜNE GELDİ
ENKAZDAN BİR KİŞİ ÇIKARILDI
Gebze'de 7 katlı binanın yıkılması sonucu Bilir ailesinden anne ve baba enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları 19. saatte de sürerken enkazdan anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.
ENKAZ BÖLGESİNE AMBULANS GELDİ
A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim enkaz noktasında hareketliliğin olduğunu belirterek bir ambulansın geldiğini söyledi.
TUNÇ: ADLİ SÜREÇ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLECEK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.
Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum.
Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.
Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.
Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir.
ENKAZ BAŞINDA 12. SAAT! ANNE VE BABA ARANIYOR
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Nisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Çalışmaların 12. saatine girilirken, ekiplerin enkaz altında kalan baba Levent (44) ve anne Emine Bilir'e (37) ulaşmak için yürüttüğü operasyon devam ediyor.
DİLARA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan binanın enkazından sağ olarak çıkarılan Dilara Bilir'in Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Enkaz altındaki baba Levent ve anne Emine Bilir'e ulaşmak için çalışmalar sürüyor.
ÇÖKÜŞE ŞAHİT OLAN ADAM O ANLARI ANLATTI: BİNA ÜZERİME GELMEYE BAŞLADI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Bölgede yaklaşık 11 saatten bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.
Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Durbaba, AA muhabirine, sabah işe gitmek için 06.45 sularında evden çıkıp poğaça almaya pastaneye gittiğini söyledi.
Yıkılan binanın önünden ilk geçtiğinde herhangi bir ses duymadığını aktaran Durbaba, "Pastaneden çıktım, tam binanın hizasına geldim sesler gelmeye başladı. Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere." diye konuştu.
Durbaba, bina yıkıldıktan sonra içeriden herhangi bir ses duymadıklarını, enkazın başına gidip bağırdıklarını ancak ses alamadıklarını kaydetti.
Diğer katta oturanların olay anında köyde bulunduğunu aktaran Durbaba, "Arkadaşımız, tanıdığımız. Burada devamlı görüştüğümüz mahallemizin insanı. Çok iyi bir insandı böyle oldu. Tek temennimiz inşallah sağ olarak çıkarlar." dedi.
DİLARA BİLİR'İN SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ!
18 yaşındaki Dilara Bilir’in sağlık durumuna ilişkin detaylar netleşti. A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün hastane önünden aktardığı bilgilere göre, Dilara yoğun bakımda tedavi görüyor ancak bilinci açık ve sorulara yanıt verebiliyor. Kendisine acı haber henüz verilmedi.
YIKILMA ANLARI A HABER'DE
Gebze'de yıkılan 7 katlı binanın, yıkılma anlarına ilişkin görüntülere A Haber ulaştı.
GEBZE'DEN SEVİNDİREN HABER
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı enkazdan sağ olarak çıkardıklarını bildirdi. Aktaş, Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binayla ilgili gazetecilere, profesyonellerden oluşan büyük bir ekibin çalışmalarına devam ettiğini söyledi. "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamdolsun enkazdan sağ olarak çıkardık." diyen Aktaş, gencin genel durumunun iyi göründüğünü, bilincinin açık olduğunu ve Gebze Fatih Hastanesine sevk edildiğini belirtti.
Aktaş, anne ve babayla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Onlarla ilgili çalışma devam ediyor ama ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama ikisi maalesef ölü olarak çıkarıldı. Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan şifalar diliyoruz." dedi. "Çocuklar aynı odadalar mıydı?" sorusu üzerine Aktaş, 3 çocuğun da aynı odadan çıkarıldığını söyledi. Anne ve babanın farklı bir odada göründüğünü dile getiren Aktaş, "Yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah çok vakit geçmeden anne babaya da ulaşacağız. Ümidimiz onlara da sağ ulaşmak. Maalesef şu anda ses yok, henüz alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anki tespit ve değerlendirmelerimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın olduğuna ilişkin en azından şu an için tespitimiz yok." ifadesini kullandı. Ekiplerin sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalarda 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.
FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli Gebze'de yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürerken; zemin katındaki eczanenin kiracısı Uğur Aydın, gazetecilere açıklama yaptı. Dün iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu belirten Aydın, "Ufak bir çökme olduğunu söylediler. Ben şehir dışındaydım. Telefonlara bakacak durumda da değildim. Eşime hemen 'müteahhit ile konuş' dedim. Onunla görüşmüş. Dükkan sahibi de gelmiş, incelemişler. Sonra bunu da bildirmişler. Ama kime, nasıl bildirdiğini ona sorun. Ben bilgi sahibi değilim. Eşime herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemiş. Bu olay, 30 Ekim'de olsaydı belki biz de eczanenin altında kalmış olacaktık. Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor. Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor. Metro inşaatıyla ilgili aşağıda cihazlar varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar; bilmiyorum. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık" dedi.
"BİNANIN ORTASINDA DİREK, KOLON YOK"
Binanın genişliğinin 45 metrekare olduğunu söyleyen Aydın, "Bina toplam 45 metrekare zaten. Binanın ortasında direk, kolon yok. Ya da benim gördüğüm bir direk yok. Binanın zaten etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Eczacılar Odası'na dosya veriyoruz biz; imar, iskanla ilgili tüm belgeleri. Metro inşaatı havalandırması da eczanenin sağ tarafında. Ben sadece binanın önünde çöküntü olduğunu gördüm. Binanın önünde 3-5 santimlik çöküntüden kaynaklı. Bizim binaları kaplıyorlar ya o alüminyumlar bel veriyor, baskı yapıyor. Kolonun içine alüminyumdan bakınca herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben akşam baktım. Müteahhit sabah bakmış; ama herhangi bir sıkıntı olmadığını biz gözle gördük. Bu binada değil, binanın ön tarafında sıkıntı vardı. Bina hasarlı değildi aslında önündeki alanda çökme vardı" diye konuştu.
FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ
Aydın ayrıca binanın önündeki çökmelerin ve kolonlardaki kaplamaların yerinden oynadığının görüldüğü dün çekilen fotoğrafları da gazetecilere gösterdi.
ENKAZDAN 1 KİŞİ DAHA ÇIKARILDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında kalan 5 kişilik aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir bina sabah saatlerinde çökmüş ve 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Yürütülen çalışmalar sonucunda aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. Ailenin diğer üyelerini kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
ENKAZDA KADIN SESİ!
Ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışması devam ederken, bir kadın ses alındığı belirtildi.
ÇÖKEN BİNADAN ACI HABER
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı.
HAYATINI KAYBEDENİN 12 YAŞINDAKİ EMİR BİLİR OLDUĞU BELİRLENDİ.
EKİPLER BİLİR AİLESİNİN EVİNDEKİ BANYOYA ULAŞTI!
ECZANE SAHİBİ KONUŞTU: KOLONUN HERHANGİ BİR YERİNDE ÇATLAKLIK YOK
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın alt katındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Aydın, "Binanın üstü 2 katlı, kimse yoktu. Binanın altında da kimse yoktu. Orta katında Levent arkadaşımız ve ailesi vardı. Üst katta Aysel abla vardı, onlar da köydeymiş. Binada normalde 3 daire var ama her daire dubleks şeklinde. 3 aile yaşıyor, 2 aile şehir dışındaymış galiba. Onlara da ben haber verdim" dedi.
"KOLONLARIN HİÇBİRİNDE SIKINTI YOKTU"
10 senedir binada eczane dükkanı işlettiklerini ifade eden Aydın, "Büyük ihtimalle bina, biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı. Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok. Ben kontrol ettim. Görüntüde sanki kolon devrilmiş gibi duruyor ama kolon değil, sadece alüminyumlar bel vermiş. Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Sadece bir perde beton vardı, bodrum katında. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu" diye konuştu.
"EKİPLER SES VEREN KİŞİYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR"
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş enkaz çalışmalarıyla ilgili detayları aktardı.
Aktaş, "Aynı aileden 5 kişi enkaz altında. Binanın çökme nedeni araştırılıyor. İçeriden bir vatandaşımızın sesi alındı ekiplerimiz ona ulaşmaya çalışıyor. 375 kişilik ekip bölgede görev yapıyor. Tüm teknolojik imkanlardan faydalanılıyor. Vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak istiyoruz. 9 bina tedbiren boşaltıldı. Olayın oluş nedeniyle ilgili elimizde somut bir veri yok teknik çalışmalar devam ediyor. Bu bina ile ilgili herhangi bir ihbar yok. 2012 yılında yapılmış bir bina." dedi.
AİLE KİRACI OLARAK OTURUYORMUŞ
Kocaeli Gebze'de 1 eczane ve 3 farklı dubleks dairenin olduğu bina yıkıldığı sırada, yalnızca kiracı olarak oturan Bilir ailesinin binada olduğu belirtildi. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi. Enkaz altında kalan Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir'i (18) enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.
8 BİNA MÜHÜRLENDİ
Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yakınlarında bulunan 8 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
'BİNADA, GÖÇÜKTE OLAN BENİM SAMİMİ ARKADAŞIM'
Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yan binasında oturan Hasan Durubaba, yıkım ve sonrasında yaşananları anlattı.
Binaya dair bilgiler de veren Durubaba, şöyle konuştu:
"Sabah namazına kalktığımızda yan binanın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Çift daire bir bina. Her kat dubleks olarak kullanılıyor. Altta eczanenin asma katı var. Ondan sonra 2 kat 2 kat dubleks gidiyor. Orada benim arkadaşım var, mahallemizin insanı. Karısı ve 3 tane çocuğuyla kalıyor. Bir üst katta bir evli çift var. Onlar evde yoklarmış. Bir üst katta da bina sahibi var. Onların da çocukları yok. Onlar da evde yoklarmış. Bu şekilde bir göçük oldu. Şu anda 2'nci kat ve 3'üncü kat arasında 5 kişilik aile var. Anne, baba ve 2 kız, bir erkek olmak üzere 5 kişilik aile var. Ekipler, aileden ses aldıklarını söylediler. Kurtarmaya çalışıyorlar. Buralarda metro inşaatı var. Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar bütün binaları. Zaten binaların dış cephesinde görülüyor. İşaret var. Dünkü depremde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhidi çağırmış. Böyle çatlaklar var diye söylenti olmuş. Sadece söylenti olarak duyuyorum. Binada, göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün gece 23.00'te konuştuk. O eve çıktı, ben evime çıktık, ayrıldık" dedi.
"BİNA 2012'DE RUHSAT ALMIŞ"
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber'e özel açıklamalarda bulundu:
Henüz enkaz altında iyi bir haber gelmedi. Yoğun şekilde arama çalışmaları devam ediyor. Yer tespiti yapıldıktan çalışmalar hızlandı. Şu anda içerdekilerin durumu hakkında elimizde net bir bilgi yok. Zemin artı 5 kattan oluşan ve 3 tane dubleksten oluşan bir bina. Yan taraftaki bir binada sıkıntı yok. Sadece yıkılan binanın verdiği bir zarar var. Şu anda tespit edilen 2 oda aramalar yapılıyor. Bina 2012 yılında ruhsat almış 2013 yılında iskan almış bir bina.
İSİMLER BELLİ OLDU!
Bu arada enkaz altında kalan kişilerin Levent Bilir ve eşi Emine Bilir ile çocukları Nisa Bilir, Dilara Bilir, Muhammed Emir Bilir olduğu öğrenildi.
"5 KİŞİLİK AİLEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus yetkililerden bilgi aldı.
Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, Gebze'de sabah saatlerinde 7 katlı bir binada çökme meydana geldiğini, binanın çökme sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, netleşen bir bilgi olmadığını söyledi.
Yakınları tarafından içeride 1 aile olduğunun teyit edildiğini ifade eden Aktaş, "İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi. Tüm ekiplerimiz şu anda onlara ulaşmaya çalışıyor. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.
Ekiplerin enkazda dinleme yaptığına değinen Aktaş, "Arkadaşlarımız dinleme yapıyorlar ama şu anda ulaşılmış bir ses yok. Ailenin 2. katta oturduğunu değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken binayla ilgili sosyal medya adresinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz.
"ENKAZDA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ VAR"
Vali İlhami Aktaş, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktararak, "Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibariyle binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı." ifadesini kullandı.
"MÜHENDİSLİK HESAPLARINA İLKELERİNE ÇOK AYKIRI BİR DURUM"
İnşaat mühendisi Nail Kocabaş A Haber’de verdiği bilgiler şöyle:
Binanın çökme şeklinden, binayı baktığımızda fotoğraflardan sadece belli bir tespitler, belli bir şeyler söyleme lüksüne sahip oluyoruz. Bakın binanın eczane kat yüksekliği çok fazla. Binanın üstünde toplamda aslında baktığınızda 5,5 kata yakın bir kat var. Yani en üst katta da bir ilave bir kat olduğu belli. Binanın durduğu yerde çökmüş olması mühendislik hesaplarına, ilkelerine çok aykırı bir durum. Burada binanın mutlaka projesine uygun yapılmış olsa bile projesinden sonra değişikliğe uğramış olma ihtimali çok yüksek. Binada belli düzensizlikler var. Balkon katı, balkonun üstündeki kat kapalı, bir dahaki kat balkon, üstü kapalı. Bu şekilde farklı bir yapılaşması var. Benim ilk gördüğüm fotoğraflardaki tespitimde eczanenin olduğu katta kat yüksekliği çok fazla. Orada 2 kat olma ihtimali çok yüksek.
Ama bir mühendis olarak şunu söylemek istiyorum; duran bir binanın olduğu yerde çökmüş olması çok enteresan. Mutlaka binanın taşıyıcı sisteminde düzensizliklerle birlikte oluşmuş ve daha sonrasında da belki de düzensizliklerin yanı sıra da projesinin mevcut projesinde taşıyıcı sisteminin değiştirilmiş bir durum olduğunu düşünüyorum.
Yani duran bir binanın çökmesi çok enteresan. Bu binanın çok eski bir bina olmadığıyla alakalı bir bilgi var. Gözüken de o. Yani bina 50-60 yıllık bir bina değil çok eski bir bina değil ama bina içerisinde katın yapılaşmasında, binanın yapılaşmasında fotoğrafa dikkatli bakarsanız, eczane yazısının üstünde arada bir kat var. Çünkü arka tarafta bir pencere var. Orada bir kat olma ihtimali çok yüksek. Aslında orası 2 kat. Üstündeki balkon katı var. Balkonun üstü kapalı. Dubleks olabilir burası. Böyle bir yapılaşma olabilir. Bina muhtemelen düzensiz bir yapı içeriyor. Bunun ötesinde projesi uygun da yapılmış olabilir. Değiştirilmiş de olabilir.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci olay yerinden detayları aktardı.
Tepeci, “Bina gördüğünüz gibi tamamen yıkılmış durumda. Burası oldukça kalabalık. Ekiplerin bu noktadaki çalışması devam ediyor. İçeride vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Binanın yan yattığını görüyorum. Hassas burunlu köpekle arama yapılıyor.” ifadelerini kullandı.
BİNANIN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı.
GEBZE BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Büyükgöz, "Şu an bizim ekiplerimiz ve AFAD ekipleri çalışma başlatıldı. Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi. Olay çok yeni içeriden aldığımız binaları eşleştirmeye çalışıyoruz. İçeride kaç kişi olduğu henüz net değil. 5 katlı bir bina kayıtlara göre araştırmalarımız devam ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
"BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ"
A Haber muhabiri Hakan Süer son detayları aktardı.
Süer, "Büyük bir gürültüyle çöktü. Bölgede inşaat çalışması olduğu biliniyor. Ardından büyük bir gürültüyle yaşanan binadaki çökme nedeniyle içerisinde iki aileden oluşan toplamda da 5 veya 6 kişi olduğu ve içlerinde çocuklar olduğunu da söyleyelim." dedi.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR MI?
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci çöken binayla ilgili detayları aktardı.
Tepeci, “Şuanda binanın neden çöktüğü bilinmiyor. İçeride 5 kişilik bir ailenin kaldığı tahmin ediliyor. Ekipler hemen hızla müdahale etmek için o noktada.” ifadelerini kullandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu yüzden başarısız oluyorsunuz! Kötü uykudan sonra beyin neden çalışmayı reddediyor?
- BEDAŞ duyurdu! İstanbul’da 24 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Optik illüzyon: Yüz mü kedi mi? İlk gördüğünüz şey gerçekte kim olduğunuzu söylüyor
- Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında? Rol aldığı projeler
- Kuruluş Orhan’da Halime Hatun rolünü canlandıran Sena Mercan kimdir? Hayatı ve rol aldığı projeler
- Antonio Guterres kimdir? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ne ödülü aldı?
- Kalbinizi sanata emanet edin! Stres, kalp ve bağışıklık sorununa çözüm: Tabloya bakmak
- Flavius tarihte kimdir, gerçekten yaşadı mı? Kuruluş Orhan dizisinin Flavius’u Şükrü Özyıldız kimdir, nereli?
- BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM |29 Ekim İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyeleri ne kadar? İSKİ, ASKİ, BUSKİ…
- Tarihte Tekfur Saroz kimdir? Kuruluş Orhan dizisinde Tekfur Saroz’u canlandıran Burak Sergen kimdir, hangi projelerde oynadı?
- Kara Halil tarihte kimdir, gerçekte yaşamış mı? Kuruluş Orhan’ın Kara Halil’i Can Atak kimdir, hangi dizilerde oynadı?
- Tarihte Şahinşah Bey kim? Kuruluş Orhan’daki Barış Falay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?