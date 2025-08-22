CANLI | Denizli'deki yangından iyi haber! Malatya'da alevlerle yoğun mücadele
Yaz mevsiminin etkisiyle birlikte birçok şehirde art arda orman yangınları meydana gelmeye başladı. Muğla, Bursa, Çanakkale, Aydıni Kocaeli ve Denizli'deki çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bu bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, Malatya'da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları peş peşe çıktı. Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.
DENİZLİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan Honaz Dağı'nda dün öğleden sonra çıkan yangına ekipler tarafından gece boyunca karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerleyince büyük panik yaşandı. Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de takviye orman ekipleri sevk edildi.
Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter müdahalesinin durdurulduğu yangına iş makineleri, arazöz ve yüzlerce personelle karadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla yangın kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle büyük endişeye neden olan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
MALATYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Malatya'nın Doğanyol İlçesi'ndeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
9 saattir ormanlık alanda devam eden yangına; 4 helikopter havadan müdahale ederken karadan da itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri müdahale ediyor. Köylülerinde katıldığı söndürme çalışmalarına; AFAD, UMKE ekipleri ile Kızılay'da destek veriyor.
MALATYA'DAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında 1 ev zarar gördü. Yaklaşık 9 saattir devam eden yangına hem havadan hem karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.
İZMİR'DEKİ YANGINDA 1 TUTUKLAMA
Çile Mahallesi'nde dün tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan arazi sahibi D.Y. (32), prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) ile kaynakçı M.Ş.T'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kaynakçı M.Ş.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAY
Dün Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edilmiş, müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınmıştı.
Jandarma ekipleri, yangının kaynakçı ustası M.Ş.T'nin izinsiz prefabrik ev yapımında demir kaynağı yaptığı sırada çıktığını belirlemiş, M.Ş.T, arazi sahibi D.Y. ve M.A.Y'yi yakalamıştı.
DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli - Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 11 helikopter havadan müdahalelerde bulunurken karadan ise 50 kara aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel tarafından müdahale ediliyor.Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.
"TÜM EKİPLERİMİZLE YANGINLA ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ"
Devam eden yangınla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir. Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi.
KOCAELİ'DE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev ve eklentileri hasar aldı.
Yangın, saat 11.45'te Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanlar, şehrin birçok noktasından da görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, TOMA, arasöz ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye giden ekipler alevlere müdahale ederken, yangının kısa sürede büyümesi ile alevler, bölgede bulunan ev, baraka ve konteynerlere sıçradı. Helikopter desteği ile havadan ve karadan müdahale edildi. Polislerde ellerinde küreklerle alevlere müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev ve eklentileri hasar aldı.
Bölgede yaşayan bir vatandaş, "Evler yandı, zarar çok büyük. Komşumuz daha yeni 400 bin TL’ye ev yaptı, onun evi de yandı. Yangın mezarlığa yakın başladı ve ilerledi. Bilmiyorum belki de kasıtlı yaptılar. Buraya yol yapılması için defalarca başvuruda bulunduk ancak sit alanı olduğu için yapılmadı" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
GELİBOLU’DAKİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından, yangındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
KOCAELİ'DE ALEVLER EVLERE SIÇRADI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale sürerken, yangın bazı evlere de sıçradı.
Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arasöz, sağlık, polis ve helikopter sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sürerken, yangın, bölgede bulunan bazı evlere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, dron ile havadan görüntülendi.
BURSA'DA ORMAN YANGINI SORUŞTURMASINDA 1 GÖZALTI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilikte çıkıp, ormana sıçrayan yangınla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesinde bulunan kırsal Gedelek Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki makilik alanda çıktı. Alevler ormana sıçrarken, ihbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelere ait itfaiye ve arasözler yönlendirildi. Havadan da yapılan çalışmalar sonucu yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin, jandarmadaki ifadesinin devam ettiği öğrenildi.
ÇANAKKALE'DE YANAN ALANLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yanan alanlar dronla havadan görüntülendi.Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, havadan 9 uçak, 6 helikopterle karadan 143 kara aracı ve toplam 391 personelle müdahale edildi.
126 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tedbiren tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangın saat 00.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karadan müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da devreye girdi. Yangını tamamen söndürmek için çalışmalar devam ederken, zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi.
GELİBOLU'DAKİ YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'da çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangını tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Ilgardere köyü kırsalında dün saat 14.22 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.
Orman ekiplerinin çalışmalarına, polis ekipleri TOMA, köylüler de tankerlerle su taşıyarak destek oldu.
İş makineleri ve dozerlerle ormanlık alanda yapılan çalışmalarla, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.
Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaş tedbiren güvenli bölgelere nakledildi. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu.
Yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi meydana gelmedi.
ÇANAKKALE'DE 126 VATANDAŞ İÇİN TAHLİYE KARARI
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, tedbir amacıyla Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tahliye edildi.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak, 6 helikopter, karadan ise 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tahliye edildi.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulmuştur. Yangından etkilenen köylerimizde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
BURSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
MALATYA'DAKİ YANGINDA 17 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 17 hektar alanın zarar gördüğü yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA
AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Aydın'ın Buharkent Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangın, Feslek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi üst tarafındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile destek verdiği yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA!
Orman Genel Müdürlüğü İzmir Menderes'deki orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Menderes'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."
HOBİ BAHÇESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKMIŞ; 3 GÖZALTI
İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında; hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangının, hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkıp, ormana sıçradığı tespit edildi.
ÇANAKKKALE'DE ORMAN YANGINI!
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
MALATYA'DA ORMAN YANGINI
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
"YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"
Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çakaltepe mevkisinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.
İZMİR'DE YANGIN
İzmir Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 8 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisiyle müdahale sürüyor.
