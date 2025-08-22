CANLI | Denizli'de orman yangınına karşı cansiparane mücadele

14:15 23 Ağustos 2025

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev ve eklentileri hasar aldı.

Yangın, saat 11.45'te Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanlar, şehrin birçok noktasından da görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, TOMA, arasöz ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler alevlere müdahale ederken, yangının kısa sürede büyümesi ile alevler, bölgede bulunan ev, baraka ve konteynerlere sıçradı. Helikopter desteği ile havadan ve karadan müdahale edildi. Polislerde ellerinde küreklerle alevlere müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev ve eklentileri hasar aldı.

Bölgede yaşayan bir vatandaş, "Evler yandı, zarar çok büyük. Komşumuz daha yeni 400 bin TL’ye ev yaptı, onun evi de yandı. Yangın mezarlığa yakın başladı ve ilerledi. Bilmiyorum belki de kasıtlı yaptılar. Buraya yol yapılması için defalarca başvuruda bulunduk ancak sit alanı olduğu için yapılmadı" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.