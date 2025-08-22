22 Ağustos 2025, Cuma
CANLI | Çanakkale'de orman yangını: 126 vatandaş tahliye edildi | 3 kişi gözaltında

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 13:58 Güncelleme: 22.08.2025 22:42
3 ilde orman yangını!

Yaz mevsiminin etkisiyle birlikte birçok şehirde orman yangınları art arda çıkmaya başladı. Muğla, Malatya, Bursa ve Aydın'daki orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde süren orman yangınında ise 126 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Öte yandan İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, yangının hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıktığı belirlendi.

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları peş peşe çıktı. Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

CANLI ANLATIM
21:53 22 Ağustos 2025

ÇANAKKALE'DE 126 VATANDAŞ İÇİN TAHLİYE KARARI 

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, tedbir amacıyla Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tahliye edildi. 

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR 

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak, 6 helikopter, karadan ise 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tahliye edildi.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulmuştur. Yangından etkilenen köylerimizde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. 

21:51 22 Ağustos 2025

BURSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

21:19 22 Ağustos 2025

MALATYA'DAKİ YANGINDA 17 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 17 hektar alanın zarar gördüğü yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
20:47 22 Ağustos 2025

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. 
20:05 22 Ağustos 2025

AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ 

Aydın'ın Buharkent Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Feslek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi üst tarafındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile destek verdiği yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

19:04 22 Ağustos 2025

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA!

Orman Genel Müdürlüğü İzmir Menderes'deki orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Menderes'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale  Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."

18:28 22 Ağustos 2025

HOBİ BAHÇESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKMIŞ; 3 GÖZALTI

İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında; hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangının, hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkıp, ormana sıçradığı tespit edildi.

15:12 22 Ağustos 2025

ÇANAKKKALE'DE ORMAN YANGINI!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

15:02 22 Ağustos 2025

MALATYA'DA ORMAN YANGINI

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

14:06 22 Ağustos 2025

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

14:00 22 Ağustos 2025

"YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"

İZMİR’DE ORMAN YANGINI! A HABER OLAY YERİNDE

Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çakaltepe mevkisinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

 

12:58 22 Ağustos 2025

İZMİR'DE YANGIN

İzmir Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 8 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisiyle müdahale sürüyor.

 

