CANLI | Çanakkale, Muğla, ve Malatya'da orman yangını! 3 kişi gözaltında

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 13:58 Güncelleme: 22.08.2025 19:20
3 ilde orman yangını!

Yaz mevsiminin etkisiyle birlikte birçok şehirde orman yangınları art arda çıkmaya başladı. Çanakkale, Muğla, Malatya'da orman yangınları devam ederken alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir’in Menderes ilçesindeki orman yangını ise kontrol altına alındı. Öte yandan İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, yangının hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıktığı belirlendi.

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları peş peşe çıktı. Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

CANLI ANLATIM
19:04 22 Ağustos 2025

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA!

Orman Genel Müdürlüğü İzmir Menderes'deki orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Menderes'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale  Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."

18:28 22 Ağustos 2025

HOBİ BAHÇESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKMIŞ; 3 GÖZALTI

İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında; hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangının, hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkıp, ormana sıçradığı tespit edildi.

15:12 22 Ağustos 2025

ÇANAKKKALE'DE ORMAN YANGINI!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

15:02 22 Ağustos 2025

MALATYA'DA ORMAN YANGINI

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

14:06 22 Ağustos 2025

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

14:00 22 Ağustos 2025

"YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"

İZMİR’DE ORMAN YANGINI! A HABER OLAY YERİNDE

Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çakaltepe mevkisinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

 

12:58 22 Ağustos 2025

İZMİR'DE YANGIN

İZMİR'DE ORMAN YANGINI! HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

İzmir Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 8 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisiyle müdahale sürüyor.

 

