CANLI | Büyük bayram göçü başladı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

16:13 28 Mart 2025

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar bazı yollara girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındığı belirtilerek, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır" denildi.