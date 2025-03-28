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CANLI | Büyük bayram göçü başladı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 17:42 Güncelleme: 28.03.2025 18:31
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Büyük bayram göçü başladı!

9 günlük Ramazan tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu sürüyor. İstanbul'da ise 17.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Trafik yoğunluğu nedeniyle ulusal kara yolu ağında tüm tedbirler artırıldı.

9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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17:40 28 Mart 2025

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'E ULAŞTI

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. TEM Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

 

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85’E ULAŞTI
17:17 28 Mart 2025

KİLİT KAVŞAK KIRIKKALE'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA SON DURUM NE?

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda bayram yoğunluğu başladı. Kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor

 

17:14 28 Mart 2025

D100 KARAYOLUNUN KASTAMONU KESİMİNDE BAYRAM YOLCULUĞU BAŞLADI

D100 KARAYOLUNUN KASTAMONU KESİMİNDE BAYRAM YOLCULUĞU BAŞLADI!

9 günlük Ramazan tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. İstanbul’u Karadeniz, İçanadolu ve Karadeniz bölgelerine bağlayan D100 karayolunun Kastamonu geçişinde ise yola çıkan sürücüler akıcı bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor. Karayolları ekipleri D100 karayolunun Tosya ilçesi geçişinde trafik akışını düzenlemek için belirli noktalarda çalışmalar yaparken, polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

 

 

16:13 28 Mart 2025

BAKANLIK DUYURDU! YASAK BU GECE BAŞLIYOR

 İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar bazı yollara girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındığı belirtilerek, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır" denildi.

 

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