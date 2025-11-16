CANLI | Böcek ailesi neden öldü? En büyük şüphe alüminyum fosfit! Taksici o anları anlattı

16:24 17 Kasım 2025

Öte yandan yaşamını yitiren Böcek ailesinin hastaneye ulaşmasında kritik rol oynayan taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, o güne dair kimsenin bilmediği detayları ilk kez Rudaw’a anlattı.

"KAN KUSMAYA BAŞLADI"

Tanrıverdi’nin ifadesine göre aile, Kadırga’daki bir otelin önünden adeta can havliyle taksinin önüne atladı. Anne güçlükle ayakta dururken, iki çocuk ellerindeki poşetlere aralıksız kusuyor, baba ise nefes nefese “Ne olur bizi en yakın hastaneye yetiştir!” diye yalvarıyordu.

Taksi hareket eder etmez araç içindeki panik büyüdü. Tanrıverdi, küçük kızın “kan kusmaya başladığını” ve yol boyunca ailenin bir an olsun rahatlamadığını anlatırken o anı hala gözünün önünden silemediğini söyledi. +

İşte taksicinin sözleri:

"AİLECEK HASTANEYE KADAR POŞETE KUSTULAR"

"Aile için gerçekten çok üzgünüm, şoka girdim. Özellikle kız çocuğu çok kusuyordu. Resmen kan kusuyordu. Beyazıt Sultanahmet aracıyım. Taksi şoförlüğü yapıyorum. Olay günü ben öğlen 11’i 20 geçe Kadırga Taksi’nin önünde seyir halinde trafikteydim. Aile birden aracımın önüne atladı. 'Çok acil bir şekilde en yakın hastaneye bizi götür' dediler."

"KUSMALARI İÇİN POŞET VERDİM"

Aldım Bezmialem Vakıf Hastanesi'ne götürdüm ve yol boyu hanımefendi sağ arka çaprazımda oturuyordu. Kafasını cama yaslamıştı. Ellerinde de siyah bir poşet var. Hastane görüntüsünde. Beyefendinin elinde siyah bir poşet var sol elinde. O poşet benim aracımda mevcuttu. Ben verdim onlara. Yol boyu hastaneye kadar o poşete kustular ailecek.

"HASTANENİN BAHÇESİNE DE KUSTULAR"

Hastanenin bahçesine vardım dört kapım birden açıldı. Ailecek tekrar hastanesinin bahçesine de kustular. Acil bir şekilde taksi ücretini ödeyip hemen içeriye koştular. Sadece dediler ki gece kumpir yemişiz. Bir de yol boyu stada doğru biraz yürümüşler. Yol üstünde bir midyeci varmış. Midyecide midye yemişler. Ve otele gelmişler, sabaha kadar uyuyamamışlar. Yol boyu bir sohbet ettik müşterilerle. 12 Kasım'da oldu. Sabaha kadar otelde uyuyamamışlar. O yüzden hemen dışarıya çıkmışlar.

BU OLAYI DUYDUĞUMDA ŞOKE OLDUM

"Şans eseri bana denk geldiler. En yakın hastaneye götürdüm. Gereken neyse yaptık ama ben bu olayı duyduğumda şoke oldum yani. Görüntüler var. Yalnız İBB ile savcılığın onayı olmadan sadece onlar görebiliyor. Biz bile göremiyoruz görüntüleri."