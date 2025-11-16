CANLI | Böcek ailesi neden öldü? 4 kişi adliyeye sevk edildi | En büyük şüphe belli oldu
Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan aileden anne ve iki çocuğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Entübe edilen babanın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken ölen 3 kişinin neden hayatlarını kaybettiği henüz netleşmedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayın detaylarını aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş faciadaki en büyük şüphenin ilaçlama olduğunun altını çizdi.
Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
ANNE VE İKİ ÇOCUĞU NEDEN ÖLDÜ?
ahaber.com.tr yazarlarından Ramazan Almaçayır da Böcek ailesinin yaşadığı felaketle ilgili bir yazı kaleme aldı. Almaçayır, yazısında "Adli tıp kurumu mikrobiyolojik ve toksikolojik açıdan incelemesini yapıyor. Yani mikrobiyolojik açıdan gözle görülemeyen virüs ya da bakteriler var mı yok mu bunları ortaya çıkaracak. Toksikolojik inceleme ise ailenin bir zehirlenmeye maruz kalıp kalmadığını tespit edecek. Bu incelemede aslında yukarıdaki iki soruya cevap bulunacak. Toksikolojik incelemede ölümlerin gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı yoksa başka bir sebepten dolayımı gerçekleştiği tespit edilecek." dedi
Ramazan Almaçayır'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın
8 KİŞİDEN 4'Ü ADLİYEDE
Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreçci E.E. ve lokum satıcısı F.T. adliyeye sevk edildi.
"EN BÜYÜK ŞÜPHE İLAÇLAMA"
Böcek ailesinden 3 kişinin öldüğü, bir kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği olayla ilgili A Haber canlı yayınına çıkan muhabir Mehmet Karataş faciaya ilişkin detayları aktardı. Mehmet Karataş, en büyük şüphenin ilaçlama olayı olduğuna dikkat çekerken şunları söyledi:
Bu zehirlenme olayı Türkiye gündemine oturmuş durumda ve özellikle de gözaltı sayısı her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Şu an itibarıyla İstanbul Emniyetinde Asayiş Şubesinde, Cinayet Büro Amirliğinde gözaltı sayısının 11 olduğunu sabah duyurmuştuk ki bu gözaltına alınanların arasında yine ilaçlamayı yapan kişilerin olduğunu da paylaşmıştık.
EN BÜYÜK ŞÜPHE İLAÇLAMA
Ve şu an itibarıyla da yapılan incelemeler ve yapılan çalışmalar sonucunda ortaya hangi şüphelerin olduğu çıkarılmıştı. Özellikle de biliyorsunuz ilk gün itibarıyla bir zehirlenme olduğu ifade edilmiş ve bunun midyeden, kokoreçten, gittikleri restorandan, hatta yedikleri ekmekten veya da lokantadaki yediklerinden kaynaklı olduğu ifade ediliyordu. Ama şu anda gelinen noktada buradaki Böcek ailesinin ölümüne sebep olan en büyük şüphe olarak görülen artık ilaçlama.
Yani yapılan bu ilaçlamanın alt katta olmuş olması bile üst katın etki edebileceği üzerinde duruluyor. Çünkü aynı meselenin aslında şöyle bir arşive bakıldığında 2023 yılında Ankara Keçiören'de de iki kişinin ölümüne aynı bu şekilde bir sebebiyet olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü orada da alt katlarda bir ailenin evini ilaçlaması ve üç gün boyunca evi terk edip başka bir yerde kalmış olmasına rağmen üst katındaki insanların etkilendiği ve iki kişinin de hayatını kaybettiği kayıtlarda görülüyor.
OTOPSİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK
Ve bugün de yapılan incelemelerde, özellikle restoranda veya da diğer yedikleri ekmeğin sadece onlar tarafından değil, birçok kişi tarafından tüketildiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece bu ailenin etkilenmiş olması, oradaki şüpheyi biraz daha zayıflatıyordu.
Ama bugün gelinen noktada ve gözaltıların da İstanbul Emniyeti tarafından yapılmasıyla birlikte artık ilaçlama üzerinde durulduğunu ifade edelim. Yani anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği, babanın entübe olduğu bu durumda en büyük şüphenin şu an itibariyle ilaçlamadan kaynaklı olduğunu ve en büyük şüphenin ilaçlama olduğunun üzerinde durulduğunu ifade etmiş olalım.
Bununla ilgili zaten ilerleyen saatler içerisinde ya da önümüzdeki günler içerisinde bu netlik kazanacak mutlaka. Otopsi raporunun da gelmesiyle birlikte belirlenecek. Ama şunu söyleyelim: Özellikle de tahta kurusu ilaçlama olarak belirtilen, yani evlerin, iş yerlerinin, otellerin böceklemelere karşı yapılan bu ilaçlama neticesinde birilerinin o bölgede bunu soluması bazen hayati risk oluşturduğunu, hatta insanların hayatına mal olduğu da daha önceki olaylardan görülmüş ve burada özellikle de alüminyum fosfit adı verilen modern tarım ve depolama sektöründe zararlılarla mücadele edilirken kanıtlanmış, güçlü bir ilaç olduğu ifade ediliyor. Ve yapılan bu ilaçlamanın, yapan kişiler bilinçli bir şekilde oranını kullanmadığında, bunu kattıkları o maddeler orantılı olmadığında çevresine de zarar verebiliyor. Özellikle de otelin alt katında yapılan bu ilaçlamanın havalandırma boşluğundan, özellikle de banyo kısmındaki havalandırmadan üst katlara etki yapması tahmini üzerinde şu anda durulduğunu ifade edelim. Yani annenin ve iki evladını hayattan koparan bu zehirlenme şüphesi seçenekleri arasında en fazla şu an itibariyle tarım ilacı üzerinde durulduğunu belirtmiş olalım.
GÖZALTI SAYISI 11
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Polisin otelde yaptığı incelemeler sona ererken, müşteriler otelden tahliye edildi. Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi.
1 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim şu detayları aktardı:
Tabii sonuçlara ilişkin henüz yeni bir gelişme yok, ancak bir son dakika olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1 saat önce İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu açıklamada otelde kalan iki yabancı uyruklu kişinin yanında artı ekstra birini daha önlem amaçlı hastanede tedavi altına aldıklarını ifade etti. Zira bir zehirlenme şüphesi yok, ancak kalp ritimlerinde düzensizlik, ritimlerinde artış olduğu tespit edildi otelde kalan üçüncü kişinin. Şu anda 3 kişi artık hastanede tedavi altına alındı diyebiliriz.
Biz de sonuçları bekliyoruz. Alınan örneklerden gelecek olan sonuçları beklediğimizi söyleyebiliriz. Otel şu anda halen daha kapalı bir vaziyette, mühürlü bir şekilde burada durduğunu ifade edelim. Herhangi bir şekilde giriş çıkış yapılmıyor. Tamamen artık otel kapanmış durumda olduğunu ifade edelim.
OTEL MÜHÜRLENDİ
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün inceleme yapılan otel, bu sabah Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlendi.
4 GÜN ÖNCE İLAÇLAMA YAPILDI
İstanbul’da gıda zehirlenmesi iddiasıyla aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Böcek ailesinin Fatih’te kaldığı otelde polis, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve İl Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otelde 4 gün önce ilaçlama yapıldığı tespit edildi.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ‘gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı 2 ve ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
ODADAKİ EŞYALAR İNCELENİYOR
İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı çalışma tamamlanırken, Böcek ailesinin ve diğer rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 turistin odasındaki eşyalar alınarak incelemeye götürüldü.
"SADECE KAPALI BARDAK SU VAR"
Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.
"KAHVALTI DA YOK, DAMACANA DA YOK, SADECE KAPALI BARDAK SU VAR"
Öte yandan, otelin sahibi 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Orhan Oğlak, "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok. Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy’deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.
ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
2 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, aynı otelde konaklayan 2 turistin, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bunun üzerine hastaneye giderek, tedavi olan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin otelde denetim yaptığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yapılan çalışmada ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlendi.
ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ
Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri, annenin kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.
Çocuklar burada yaşamını yitirirken, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kediler ve psikolojik etkiler: Şizofreni riskini artırabilir mi?
- Kamuya yeni istihdam: TCDD ve DSİ’den binlerce personel alımı
- 178 kilodan 86’ya… Her öğününe eklediği bu besin kilo kilo yağlarını eritti
- Kasım 2025 faizsiz 100 bin TL destek paketi güncellendi: İşte banka banka kampanyalar
- Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap
- Spotify Wrapped 2025 tarihi | Spotify Wrapped nedir, ne zaman yayınlanır?
- Sıcaklık arttı, Lodos hızlandı: Saatte 60 KM hızla fırtına geliyor!
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuruları başladı! İşte e-Devlet başvuru ekranı
- Türkiye 2026 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye’nin direkt katılma şansı var mı?
- Başında beklemenize gerek yok! Sütün taşmasını engelleyen o yöntem
- FIFA 2026 DÜNYA KUPASI | Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri kimler?
- Gönül Dağı’nda Leyla karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında?