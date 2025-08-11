CANLI | Alevlerle cansiparane mücadele! Çanakkale, Bolu ve Mersin'de orman yangını

15:46 11 Ağustos 2025

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde İzmir yolu çevresindeki işletmelere sıçradı. Vatandaşlar ve ekipler işletmeleri söndürmek için çalışıyor.



