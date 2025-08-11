11 Ağustos 2025, Pazartesi
CANLI | Alevlerle cansiparane mücadele! Çanakkale, Bolu ve Mersin'de orman yangını

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 14:25 Güncelleme: 11.08.2025 15:48
Çanakkale’de orman yangını

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Son olarak Çanakkale Kepez'de orman yangını meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Mersin ve Bolu'da çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Öte yandan Çanakkale Valisi Ömer Toraman gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması konusunda uyarırken, Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Çanakkale, Bolu ve Mersin'de orman yangını meydana gelirken bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

CANLI ANLATIM
15:46 11 Ağustos 2025

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde İzmir yolu çevresindeki işletmelere sıçradı. Vatandaşlar ve ekipler işletmeleri söndürmek için çalışıyor.


 

 

15:29 11 Ağustos 2025

BOĞAZ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

14:28 11 Ağustos 2025

“GEREKSİZ YERE TRAFİĞE ÇIKILMAMALI”

Konuya ilişkin Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.

Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

13:27 11 Ağustos 2025

Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 

 

 

12:26 11 Ağustos 2025

BOLU

BOLU'DA ORMAN YANGINI! HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

12:26 11 Ağustos 2025

MERSİN

Mersin'in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. 

