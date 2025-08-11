CANLI | Alevlerle cansiparane mücadele! 2 ilde orman yangını | Osmaniye'den acı haber
Artan hava sıcaklıkları nedeniyle yetkililerin uyarıları sürerken, yurdun farklı bölgelerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay ve Mersin'de yeni orman yangınları çıkarken ekiplerin müdahalesi sürüyor. Öte yandan Osmaniye'de yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşte detaylar...
Yurdun birçok noktasında alevlerle mücadele devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri ile bazı yangınlar kontrol altına alınırken diğer yangınlar ise sürüyor.
İŞTE ALEVLERLE CANSİPARANE MÜCADELEDE YAŞANANLAR
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA!
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. 3 gündür devam eden yangına yoğun sarp arazide karadan güçlükle müdahale edildi.
5 helikopter, 8 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 9 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 2 iftaiye ve 243 kara personelin müdahalesiyle yangın bugün tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
HATAY HASSA'DA YANGIN!
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde ormanlık çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye karadan başladı.
MERSİN SİLİFKE'DE 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.
ÇANAKKALE'DE ALEVLER KONTROL ALTINDA
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Denizgöründü ile Elmacık köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çanakkale merkez Denizgöründü köyü yangınına müdahale kapasitesinin havadan 9 uçak, 7 helikopterle, karadan da 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiyeyle arttığını belirterek, "Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldık." ifadesine yer verildi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
ÇANAKKALE VALİSİ: YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK
Merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale kapasitesi arttırıldı. Yapılan açıklamaya göre havadan 9 uçak, 7 helikopter ile karadan ise 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiye aracı ile müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum olmadığını söyledi.
ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Gökçeköy Mahallesi Kuyualanı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
ÇANAKKALE'DE DE BAŞLADI
Çanakkale merkezde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
MERSİN YANIYOR
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.
UŞAK'TA YANGIN KONTROL ALTINDA
Uşak'ın Banaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yenice ile Paşacık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması çalışmaları gece boyunca sürdü.
Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yenice ile Paşacık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale edilmişti.
OSMANİYE'DEN ACI HABER
Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BUCA'DAN SEVİNDİREN HABER
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca'daki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
"Yeşil Vatan"ı gece gündüz demeden savunmaya devam ettiklerine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:
"İzmir Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."
İZMİR'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.
KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE YENİDEN ARTTI
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Kahramanmaraş'ta çıkan yangının son durumunu aktardı. İşte Mehmet Geçgel'in açıklamalrından satır başları...
"ALEVLER YANMAYAN NOKTALARA DOĞRU İLERLİYOR"
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeyiz gece saatlerinde mücadele devam ediyor. Ekipler şuan dört bir yandan ilerleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde yangın rüzgarın etkisiyle yeniden arttı. Şuan alevler zaman zaman yükseliyor ve bazı yanmamış alanlara doğru yangın ilerliyor. Ekipler yangının bulunduğu noktayı çevirmiş durumda. Rüzgar biraz etkisini kaybetse de yine de devam ediyor. Yangın yerleşim yerlerine yakın bir noktada değil.
"YANGIN EKİPLERİN ÜZERİNE DOĞRU İLERLEDİ"
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın 3. gününde de devam ediyor. Yangın akşam bugün akşam saatlerinde kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle alevler yeniden canlandı. Bölgeden son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, yangının çıkış nedenini de anlattı.
ARI AVLAMAK İÇİN ATEŞ YAKMIŞ!
Geçgel, "Gece gündüz ekiplerin özverili çalışmaları devam ediyor. Şimdi gece saatleri olduğu için karadan müdahale ediliyor. Bir süre önce Kahramanmaraş'ta alevler kontrol altına alınmıştı ancak akşam rüzgarın çıkmasıyla birlikte alevler yanmayan noktaya doğru ilerledi. Hatta ekiplerin üzerine doğru ilerledi geride bıraktığımız saatlerde. Ekipler de biraz geri çekilerek müdahale etmek zorunda kaldı. Bu noktada da ekiplerin hortumları alevlerin ortasında kaldı. Yüreklere su serpen haber ise yaralanan kimsenin olmaması.
Ayrıca yangının nasıl çıktığını da paylaşmak istiyorum. Bir vatandaşın arı avlamak için yaktığı küçük bir ateşin otluk alana düşmesi sonucu önce otlar yandı. Ardından da ormana sıçradı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.
Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.
MALTEPE'DE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ! ŞÜPHELİ YAKALANDI
Maltepe'de otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, havai fişek atarak yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
HAVAİ FİŞEK SONUCU YANGIN ÇIKMIŞ!
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.
Polis ekiplerinin görüştüğü çevre sakinlerinin, yangının havai fişek atılması sonucu çıktığını beyan ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bölgede yapılan aramada bir havai fişek rampası bulundu. Yangının, atılan havai fişekten kaynaklandığı tespit edildi.
Polis, eşkal bilgilerinden kimliğini tespit ettiği şüpheli H.G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
BUCA'DA ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.
SOMA’DA ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, Soma’ya bağlı Turgutalp Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yapımı devam eden tenis kortu için demir kesildiği sırada makineden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Burada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Dün akşam saatlerinde karadan devam eden çalışmalara bu sabah hava araçları da destek verdi. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İSTANBUL MALTEPE'DE ARAZİ YANGINI!
Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde geniş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
İZMİR BUCA'DA YANGIN!
İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personelle yangına müdahale ediliyor.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
MANİSA'DAKİ ORMAN YANGININDA 2 TUTUKLAMA
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor.
Öte yandan, yangının demir kesme işlemi yapıldığı sırada kıvılcımların otları tutuşturması ve ardından rüzgarın da etkisiyle ormana yayılması sonucu çıktığı belirlendi.
"22 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AĞIR HASARLI "
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.
- 105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik.
- 10 binada bulunan; 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.
Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
UŞAK'TA ORMAN YANGINI! MÜDAHALE SÜRÜYOR
Türkiye'nin dört bir yanında havaların mevsim normalleri üzerinde ısınması ve insan faktörlü ihmaller nedeniyle yangınlar yükselmeye devam ediyor. Alevlerin çıktığı yerlerden biri de Uşak oldu. Banaz ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık Köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan hem TSK’ya hem de Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri ile karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ekiple müdahale ediliyor.
BAKAN YERLİKAYA: ÇANAKKALE YANGINLARI KONTROL ALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınlara ilişkin konuştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de orman yangınından 139 vatandaşın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Şu anda tedavisi devam eden 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi." dedi.
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret eden Yerlikaya, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'dan kentteki orman yangınlarına ilişkin brifing aldı.
1 MAYIS'TAN BUGÜNE 115 ORMAN YANGINI
Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 1 Mayıs'tan bugüne 115 orman yangını çıktığını söyledi.
Bu orman yangınlarının 106'sının seviye 1, 4'ünün seviye 2 ve 5'inin seviye 3 olarak tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, "Seviye 3 ulusal çapta büyük yangın. Bir de seviye 4 var ki o uluslararası çapta olan yangın. Şükürler olsun ki bugüne kadar o büyüklükte bir yangın olmamıştır. Bu güzel şehrimizde dün Güzelyalı köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu. Bugün saat 14.25 itibarıyla tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
Bakan Yerlikaya, yangın güzergahını hava aracıyla gezdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Tamamen Çanakkale'nin yerleşim alanını tehdit eden, olumsuz etkileyen bir yangındı. Yangının ilk anından itibaren kıymetli Valimizin koordinasyonunda buradaki Güzelyalı Yangın Harekat Merkezi'nde hemen Acil Durum Yönetim Merkezi AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı. Rakam veriyorum, 1645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 sivil toplum kuruluşundan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama kurtarma personeliyle tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın saat 14.25 itibarıyla kontrol altına alındı."
EKİPLERDEN CANSİPERHANE MÜCADELE
Devletin tüm kurum ve kuruluşları, belediyeler ve komşu vilayetlerin görevlilerinin her birinin hiç çağrılmadan hareket ettiğini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AFAD tecrübesiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çanakkale merkezde Valimizin koordinasyonunda, nihayetinde AFAD olarak da hem merkezdeki AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hepsi gerçekten gece uyumadılar ve yangını kontrol altına aldılar. Çanakkale'mize, bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman söylediğimiz duayı yapıyoruz. 'Allah tekrarından ve bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkale'mizi, güzel şehrimizi korusun' diyoruz."
"2 BİN 220 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ"
Ali Yerlikaya, yangın Çanakkale'nin merkezini tehdit ederken vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesiyle ilgili önemli bir hizmet verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla bunlar yapıldı. 13 noktadan, bu orman yangını sebebiyle 1983 vatandaşımız kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yolundan olmak üzere toplam 2 bin 220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Özellikle deniz tahliyesini burada anlatmak lazım. Dün bunu sosyal medyadan da paylaştım. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi, GESTAŞ, Liman Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait botlar görev yaptı. Her birini yürekten takdir ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün ziyaretine gittiğim ve şu anda geçici barınma hizmetini verdiğimiz vatandaşlarımız da gerçekten minnettarlar."
Yerlikaya, tahliye sürecinde güvenli bölgelere alınan 2 bin 220 vatandaştan 161'inin kendi isteğiyle müracaat ettiğini söyleyerek, "Biz de onları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda misafir ediyoruz. Her böyle afet döneminde olduğu gibi dünkü yangında da Türk Kızılay'ın koordinasyonunda beslenme ve çalışma grubu gerçekten güzel hizmetler yaptı. Sadece Türk Kızılay'ın kendisi değil aynı zamanda Diyanet Vakfı, Çanakkale Belediyesi, komşu vilayetlerden gelen belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının her birine müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.
"2 BİN 945 ABONEYE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLDİ"
Yangından etkilenen bölgelerde yürütülen enerji çalışma grubuyla ilgili verilere değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle durumda özellikle yerleşim alanına yaklaştıkça Orman Genel Müdürlüğümüz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüz hemen doğal gazla, elektrikle ilgili uyarıları dikkate alarak tedbir amaçlı kesintiler yapıldı. Şu ana kadar 2 bin 945 aboneye elektrik enerjisi verildi. Çınarlı köyü ve Güzelyalı'daki toplam 1131 aboneye, henüz o yangından etkilenen 2 trafonun, biz de gittik gördük, yapım süreçleri devam ettiği için biter bitmez elektrikleri verilecek. Doğal gazda biraz daha sabretmemiz gerekecek. Doğal gaz hat ve kutularında meydana gelen hasarlardan dolayı 1400 binada toplam 3 bin 200 abonemize maalesef doğal gaz verilememekte. Vatandaşlarımızın güvenliği için burada şu an için verilemiyor ama orada da doğal gazla ilgili olan dağıtım firması gerçekten cansiparane gayret gösteriyor. Tıpkı elektrik dağıtım şirketi gibi. Bunlar da en kısa zamanda verilecek."
"4 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"
Yangın bölgesinde sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"139 vatandaşımız yangından olumsuz etkilendi. Sağlık İl Müdürü'müzden buradaki yapmış olduğumuz toplantılarda da bilgi aldık. Şu anda tedavisi devam eden hastanede kalan 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi. Yakın zamanda inşallah, onlar da diğer taburcu olan vatandaşlarımız gibi sağlıklarına kavuşup oradan taburcu edilecekler. Biz hem taburcu olanlara hem de tedavisi devam eden vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
"GÜZELYALI'DA NEREDEYSE YANMADIK EV KALMADI!"
Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Bölgede rüzgar şu anda saatte 50 kilometrelerde. Yangın tam söndü dediğimiz sıralarda bundan yaklaşık 1 buçuk saat önce Turgut Reis Tabyası'nın olduğu bölgede sönen ancak şiddetli rüzgarla birlikte arada yanan köklerden dolayı yeniden yanmaya başladı.
Helikopterler havadan arasözler ve iş makinaları ve kurumların araçlarıyla birlikte mücadele başladı. Yapılan yoğun mücadele sonrasında yangın şuan biraz sönümlendi gibi duruyor ama rüzgar da oldukça şiddetli.
Güzelyalı mahallesinde yanmadık ev neredeyse kalmadı. Denizin hemen dibinde. Yol kenarından çıkan orman yangını Güzelyalı'yı baştan başa geçti. Evler ağaçlar yandı ve sonunda yangın çam kozalaklarının bulunduğu bölgede yangının etkisiyle çam kozalaklarının patlamasıyla yangın diğer tarafa da döndü." ifadelerini kullandı.
ADANA'DAN SEVİNDİREN HABER
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.
Maraşlı Mahallesi Murtluca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
YANGINLAR KONTROL ALTINDA!
Bakan Yumaklı: "Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
AYVACIK’TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekiplerinin çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
BOLU'DA YANGINA NEDEN OLAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki orman yangını, 22 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında, dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin dünden beri aralıksız havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, bugün saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Bu arada yangının tarlada biçerdöverle çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tespit edildi. Tarlada iş yaptıkları sırada yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
MANİSA'DAN SEVİNDİREN HABER
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Badınca Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarının ise havadan ve karadan devam ettiği kaydedildi.
O YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin 3 yangının tamamen, 2 yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi sonucunda Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale merkez ve Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Manisa Soma ve İzmir Karaburun yangınlarının ise enerjisi düşürüldü, tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi.
YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı." dedi.
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE
Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı. Yangın ile mücadelede ikinci güne girilirken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karadan müdahalesi sürüyor.
EDİRNE'DE HAVADAN MÜDAHALE!
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı.
Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.
EDİRNE'DE ORMAN YANGINI!
Edirne'de çıkan orman yangınına 10 saattir aralıksız müdahale edilmesine rağmen ürkütücü boyuta ulaşan alevlerin evlere sıçramasına ramak kaldı.
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını 10 saattir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyuta ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasına ramak kaldı. Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor.
Yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirtti.
ÇANAKKALE- EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Çanakkale Valisi Ömer Toraman devam eden yangınların ardından Çanakkale- Ezine karayolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığını duyurdu.
Vali Toraman, yaptığı açıklamada, “Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim” ifadelerini kullandı.
MANİSA'DA 3 ORMAN YANGININDAN BİRİ KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 17.00 sıralarında Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına ise 116 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 385 personelle müdahale sürüyor.
Dün, Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatılmış, Soma'daki orman yangınında Kozanlı Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmiş ve 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN DRONE KAMERASINA YANSIDI
A Haber muhabiri Yusuf Gül, Çanakkale'nin Erenköy mahallesi devam eden yangına ilişkin son bilgiyi paylaştı.
Yusuf Gül: Çanakkale'nin Erenköy mevkiinde devam eden yangının boyutu şuan drone kamerası ile kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile ekranlara getiriyoruz. Yangında görmeye alışık olduğumuz fakat görmek istemediğimiz bir manzara söz konusu. Rüzgar hızını artırmasıyla bölgede alevler yayılım gösteriyor. İtfaiye ekipleri araçla girilemeyen yerlere girerek yangını söndürmek için ilerliyorlar. Canlarını hiçe sayarak orman kahramanları bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Burada evlere yangının sıçramaması adına ekipler canla başla çalışmaya devam ediyor. Erenköy mevkiinde can kaybı yok fakat yazlıkların bir çoğu alevlere teslim olmuş durumda. Bazıları ise kullanılamaz halde.
"RÜZGAR SAATTE 70 KM HIZA ÇIKTI"
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bölgede dezenformasyonu önlemek adına sürekli olarak paylaşımda bulunuyor. Ömer Toraman 8 dk önce yaptığı açıklamada "Elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompaları çalışmayan Kumkale ve civar köylerimize, arazözlerle içme suyu takviyesi yapılacak. İl Özel İdaresi ekiplerimiz müdahale ediyor." dedi. Rüzgar yer yer 70 kilometre hıza çıkabiliyor. Ekipler müdahalesini sürdürüyor.
HATAY'DA ORMAN YANGINI
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde orman yangını çıktı. Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangına müdahale sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 69 yangın söndürme aracı ve 200 personelle müdahale ediliyor.
ORMAN YANGINLARINDA MAHSUR KALAN 348 KİŞİ KURTARILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Bugün Çanakkale’nin Merkez ilçesi Çınarlı köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınları nedeni ile mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-5) derhal görevlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından bölgede mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaşımız emniyetli bölgelere tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun" ifadelerini kullandı.
BİR YILDA 5 BİNDEN FAZLA YANGINLA MÜCADELE!
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl ülke genelinde 5 binden fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini bildirdi. OGM, 4 bin 980 yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, 20 yangının ise büyüyerek daha fazla alana zarar verdiğini duyurdu.
Bazen bir yangının bile çok ağır sonuçlara yol açabileceğine işaret edilen paylaşımda, her yangının, afet potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Önlenebilir küçük sebebin, büyük afetin başlangıcı olabileceğine dikkati çekilen paylaşımda, Çanakkale'de çıkan yangınların tamamının, orman dışı alanlarda başlayarak yoğun müdahalelere rağmen ormana sıçradığı anımsatıldı.
"YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"
Paylaşımda açık havada ateş ve anız yakmanın, sigara izmariti ve çöp atmanın önlenebilir sebepler olduğu belirtilerek, "Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı nedenlerle başlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olması, nemin yüzde 30'un altına gerilemesi ve rüzgarın saatte 30 kilometrenin üzerine çıkması durumunda yangın hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtilen paylaşımda, bu tehlikeli dönemde her sebebin büyük bir afete dönüşebileceğinin altı çizildi.
"2 DAKİKADA TESPİT 11 DAKİKADA MÜDAHALE"
Paylaşımda alınan önlemlere değinilerek, şunlar kaydedildi:
"Bunu önlemek için binlerce kilometre orman yolu, yangın önleme şeridi açıyoruz. Yangın önleme tesisleri yapıyoruz. Binlerce hektar alanda ormanı seyreltiyoruz. Ölü ve diri örtü temizliği yapıyoruz. Yangına dirençli ormanlar yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımıza eğitimler veriyor, okullarda bilinçlendirme çalışmaları düzenliyoruz. 2 dakikada tespit ediyor, 11 dakikada müdahale ediyoruz. Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden, erken uyarı sistemlerine, insansız hava araçlarına kadar her türlü teknolojiyi yangınla mücadelede kullanıyoruz. 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel, 132 bin gönüllü yangınların afete dönüşmesini engellemek için savaş halindeyiz."
Yangını önlemenin herkesin elinde olduğu vurgulanan paylaşımda, birlik çağrısı yapıldı. Paylaşımda, "Tedbirle, dikkatle yangını daha başlamadan söndürelim." ifadesi de kullanıldı.
MANİSA ŞEHZADELER YANGINI KONTROL ALTINDA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, Soma ilçesindeki orman yangını devam ediyor.
AYDIN KÖŞK'TEKİ ORMAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, Köşk ilçesi Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallenin alt tarafında kalan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, söndürme çalışmalarına başlarken, arazinin sarp ve havanın aşırı sıcak olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havanın karanlık olması nedeniyle hava unsurlarının müdahale edemediği yangında söndürme çalışmaları sürüyor.
EDİRNE'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye geldi. Çalışmalara söndürme helikopterleri de destek veriyor.
Yangın nedeniyle Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerde yazlıklar önlem amacıyla boşaltıldı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, AA muhabirine Edirne, Enez ve çevre il ve ilçelerdeki ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirtti.
Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü aktaran Günenç, Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerdeki evlerin önlem amacıyla boşaltıldığını aktardı. Yangında iki evin ise alevlerden zarar gördüğünü belirten Günenç, vatandaşların da ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.
Edirne Valisi Yunus Sezer de yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Sezer, yangına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma ekiplerinin kısa sürede sevk edildiğini belirtti.
İlgili kurum yetkilileri ile bölgede çalışmaların koordine edildiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti: "Yangına havadan ve karadan hızla müdahaleye devam edilmekte olup, sahadaki ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için aynı bölgede tahliye çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine yaklaşmamaları, bölge civarında trafiğe dikkat etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz etmektedir."
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya, CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Salih Akar ve yetkililer bölgede incelemede bulundu.
TAHLİYE ÇALIŞMASINA KATILAN EKİP ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınında, tahliye çalışmaları yaptıkları sırada alevlerin arasında kalan Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) üyeleri, ekiplerce kurtarıldı.
Çanakkale merkezli derneğin başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyüne orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı. İhbar üzerine köyde alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri gezmeye başladı. Sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren USSOD ekibi, bölgede bağlı vaziyette küçükbaş hayvanlar ve köpekler olduğunu fark etti.
ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Küçükbaş hayvanlarla beraber köpekleri bölgeden uzaklaştırmak isteyen USSOD ekibi, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin sitenin yolunu kapatması üzerine alanda mahsur kaldı. Alev çemberinin arasında kalan ekip, güvenli bölge arayışına başladı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı.
Bulundukları alandan çıkarılan USSOD ekibinin üyeleri büyük tehlike atlattı. USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, AA muhabirine, bölgede AFAD koordinasyonunda hareket ederek, yangınla mücadele çalışmalarına katıldıklarını söyledi.
"BULUNDUĞUMUZ ALAN ALEV TOPUNA DÖNDÜ"
Güzelyalı köyünde tahliye için çalışma yaptıklarını, alevlerin yolu kapatması nedeniyle bulundukları siteden çıkamadıklarını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:
"2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu. Daha sonra rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan çember olarak alev topuna döndü."
Alevlerin neden olduğu sıcak ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipleri TOMA'larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı. Tahliye sırasında kaplumbağa da vardı. Onların hepsini aldık." diye konuştu.
A HABER YANGINLA MÜCADELENİN KALBİNDE
Çanakkale'de orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Evler cayır cayır yandığı o anları A Haber muhabiri Kadir Mercan ve kameraman Senat Destanoğlu bölgeden görüntüledi.
BAKANLIK DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açılmıştır.
ÇANAKKALE VALİSİ DUYURDU
19:30 itibariyle Çanakkale Havaalanı uçuş trafiğine açılmıştır.
HANGİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR?
Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık.
Devam eden yangınlarda;
• Çanakkale / Ayvacık
• Çanakkale / Ezine
• Bolu / Mudurnu
• Kahramanmaraş / Göksun
• Muğla / Milas
• Hatay / Yayladağ
• Manisa / Şehzadeler yangınlarının ENERJİSİ DÜŞÜRULDÜ.
• Çanakkale / Merkez / Dardanos
• Manisa / Soma
• Edirne / Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor.
Bu yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.
Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek.
LÜTFEN!
- Dışarıda ateş yakmayalım.
- Anız yakmayalım.
- Sigara izmariti atmayalım.
- Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."
ÇANAKKALE ALEV KAPANINDA!
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlık Kepez beldesi ile Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. A Haber ekibi ise bölgeden son ndurumu aktarıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Bölge ciddi anlamda tehdit altında." dedi.
EVLER VE ARAÇLAR YANDI
Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."
Vali Toraman, Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.
Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.
ÇANAKKALE-EZİNE KARA YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI
Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ila 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.
Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.
EVLER VE ARAÇLAR YANDI
Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.
Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.
Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) de yangından etkilenen bir evin bahçesindeki tavuğa su verdi.
Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye ediliyor.
Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.
Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.
YANGIN GÜZELYALI SAHİLİNE ULAŞTI
A Haber Muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin bölgeden son gelişmeleri aktardı. Sezer, Güzelyalı yangınının yerleşim yerine kadar ulaştığını belirterek bölgede mücadelenin canhıraş devam ettiğini söyledi. Sezer konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale'nin Güzelyalı köyünü alevler sardı. Burası Çanakkale'nin 20 kilometre yakınında yazlık ve tesislerin olduğu bir yer. Çok kısa bir sürede ormanla birlikte o yangın Güzelyalı'daki sahil kısmına kadar geldi. Halen o alevler durdurulamadı zira rüzgar yaklaşık 40-50 kilometrenin üzerinde bir hızla esiyor.
Bu yangın şu anda merkeze bağlı Kumkale, Erenköy ve Haliliye Köylerine doğru ilerliyor. Yoğun duman olduğu için de Haliliye Köyü tedbiren boşaltılmış durumda. İntepe-Erenköy tarafı da kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Alevler durmadı yükselen dumanla hala devam ediyor."
HATAY'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
MUĞLA MİLAS'TA ALEVLER KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Türbe mevkisi Labranda Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.
MAHSUR KALAN 84 VATANDAŞ DENİZ YOLUYLA TAHLİYE EDİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi.
MANİSA'DAKİ YANGINDA 1 GÖZALTI!
Manisa’nın Soma ilçesinde devam eden orman yangınında bir mahalle boşaltılırken bir kişi de gözaltına alındı.
Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale edilmeye devam ediliyor. Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi’nde meydana gelen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 22 su ikmal, 7 iş makinesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ile etkin bir şekilde müdahale devam ediliyor. Öte yandan yangında ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi tahliye amaçlı tahliye edildi.
VALİ AÇIKLADI
Yangın bölgesine giden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Özkan, "Soma’da Turgutalp Mahallemizde maalesef bugün saat 14.30 sıralarında bir yangın haberini aldık. Yangın haberinin alınmasıyla beraber kriz merkezinde yerel unsurlarla beraber Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yerden ve havadan müdahale başladı. Yangının yayılmasıyla beraber hem hava hem kara unsurlarının etkisi arttırıldı." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
"Tehlikeli bir zamanda bir zamanda başladı yangın. Rüzgarın hızı çok yüksek ve nem oranı düşük, sıcaklık da fazla. Yerleşim birimine de yakın olunca tüm tehlike unsurlara yan yana geldi. Bu hızla iyi bir koordinasyonla tüm araç ve gereçlerimizle yangını bir an önce sonlandırmayı istiyoruz. Hem jandarmamız, emniyetimiz, ilçe belediyemiz, kaymakamlığımız koordinasyonunda yerelde de etkin şekilde takip ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımız bölgeyi gözeterek hava destek unsurlarını yönlendiriyor. İtfaiye Daire Başkanlığımızla görüştük. Yerleşim yerlerini tehdit ve tedbirlerini görüştük. Bir an önce bu yangının söndürülmesini temenni ediyorum. Tahliye kararı verilen Kozanlı Mahallemiz var. Arkadaşlarımız orada bilgilendirme yapıyorlar. Kriz merkezinde de hangi araç ve gereç ihtiyacı varsa temin edilmeye çalışılıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. Bir kişi gözaltına alındı. Taksirle de olsa etkili bir soruşturma yürütülüyor."
"RİSKLİ BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLE TAHLİYE EDİLMİŞTİR"
Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yangına ilişkin, "Çanakkale Merkezdeki yangına; 9 uçak, 10 helikopter ile havadan, 69 arazöz, itfaiye, iş makinaları ve 685 personel ile müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız güvenle tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 47 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale edilmektedir. Hayati tehlikeleri yoktur." ifadelerine yer verdi.
DENİZ YOLUYLA YANGIN TAHLİYESİ! AK PARTİ MİLLETVEKİLİ GİDER A HABER'DE
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider A Haber canlı yayınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Gider, "Şu an yerleşim yerlerinde tahliyeler hem kara hem de deniz yoluyla yapılıyor." dedi.
"ÇÖPLÜKTEN ÇIKAN YANGIN ORMAN YANGINA DÖNDÜ"
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider: Şuan ben Ayvacık'tayım. Çöplükten çıkan yangın orman yangınına dönüştü. ve tüm ekiplerimiz Çanakkale merkez yangınına da müdahale ettiği için köylülerimiz iş makinaları ile Orman Teşkilatımız canla başla müdahale ediyor. Çanakkale'nin 5 ayrı noktasında yangınla mücadele diyoruz. Gerçekten çok zor bir durum.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI: TAHLİYELERE ENGEL OLMAYIN
Çanakkale merkezde yangın Güzelyalı'ya ulaşmış durumda. Hastanenin arkasında yine mücadele ediliyor, yangın orada da patlak verdi. Ben herkese seslenmek istiyorum; işi olmayan kimse yangın bölgesinde bulunmasın. Vatandaşlarımız yangınla mücadelede su taşıyacaktır ama onlar belli bir koordinasyonu için AFAD ve Kızılay koordinasyonu içinde yapsınlar. Bizler yangın bölgesine girerek mücadeleyi engellemememiz lazım. Tahliyelere kimseye engel olmasın çünkü kimse durduk yere evinden çıkarma derdi yok. Denizden ve karadan tahliyeler devam ediyor. zaman zaman telefon alıyorum biz burada kalacağız diye.
BİR CAN KAYBINA BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Bir tane bile can kaybına tahammülümüz yok, söndü dediğimiz her yerde yangın tekrar başlıyor. Herkesten özellikle rica ediyorum, sükunetle ekiplerimize yardımcı olunsun, yardım dışında hiçbir şey için bölgede bulunmayalım. Lütfen vatandaşlarımız tahliye talimatlarına uysunlar.
ÇANAKKALE-EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10 - 31. km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
ÇANAKKALE HAVALİMANI PİSTİ TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale’de devam eden orman yangınları nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere tüm uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre pist, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar sivil uçuşlara hizmet vermeyecek.
MERSİN'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisindeki ormandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Bozyazı, Gülnar ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 3 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ile 2 ilk müdahale aracı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgeye giden Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ormanlık alanda soğutma işlemi devam ediyor.
ÇANAKKALE'DE YANGIN İŞLETMELERE SIÇRADI
Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde İzmir yolu çevresindeki işletmelere sıçradı. Vatandaşlar ve ekipler işletmeleri söndürmek için çalışıyor.
BOĞAZ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.
MANİSA SOMA ORMAN YANGIN
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınını ekipler, kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Soma'nın Turgutalp Mahallesi’ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla yangına 7 dakika içerisinde müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
“GEREKSİZ YERE TRAFİĞE ÇIKILMAMALI”
Konuya ilişkin Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.
Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
MERSİN
Mersin'in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
BOLU
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi.
Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
