CANLI | 4 kişilik Böcek ailesinden kimse kalmadı! Babadan da acı haber | En büyük şüphe alüminyum fosfit

20:16 17 Kasım 2025

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan aileden anne ile iki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yoğun bakıma kaldırılan ağır yaralı baba Servet Böcek’ten de acı haber geldi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada Baba Böcek’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Muhabirimiz Ahmet Nazif Vural, olayla ilgili detayları aktardı.

Ahmet Nazif Vural'ın açıklaması şöyle:

"Servet Böcek de ailesinin geri kalanı gibi, yaşanan zehirlenme faciasında hayatını kaybetti. Böylece Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen dört kişilik Böcek ailesinden kurtulan olmadı. Olayla ilgili soruşturma ise genişletilerek sürüyor. Şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan dördünün adliyeye sevk edildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişletileceğini vurguladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu sabah yaptığı açıklamada baba Servet Böcek’in de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece önce iki çocuk, ardından entübe edilen anne Çiğdem Böcek’in ölümünün ardından ailenin son ferdi de kurtarılamamış oldu.

Peki süreç nasıl başladı? Almanya’dan 6 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otele yerleşen Böcek ailesi, şehrin gezilecek yerlerini dolaştıktan sonra Ortaköy’e gitti. Burada midye ve başka sokak lezzetleri tükettikleri, ardından bir restoranda yemek yedikleri belirtiliyor.

Aile, özellikle çocuklarda başlayan kusma ve mide bulantısı şikâyetleri üzerine hastaneye başvurdu, ardından yeniden otele döndü. Durum ağırlaşınca tekrar hastaneye kaldırıldılar; ancak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadılar.

Zehirlenmeye neyin yol açtığı hâlâ kesinleşmedi. İki ihtimal üzerinde duruluyor:

– Ailenin konakladığı otelde, aile gelmeden dört gün önce yapılan ilaçlama,

– Ortaköy’de tükettikleri midye ve diğer sokak ürünleri.

Bu kapsamda otelde çalışma yürüten iki kişinin de benzer semptomlarla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Otel yönetimi ise aile üyelerinin otele zaten rahatsız şekilde giriş yaptığını öne sürüyor ve kapalı su dışında herhangi bir gıda servis edilmediğini savunuyor.

Otel mühürlenirken, Böcek ailesinin alışveriş yaptığı ve yemek yediği Ortaköy’deki işletmeler de tedbir amaçlı kapatıldı.

Ailenin kan örneklerinde tespit edilen bazı bulguların hangi toksik maddeye işaret ettiği araştırılıyor. Birden fazla etkenin birleşip birleşmediği ya da tek bir güçlü zehrin mi etkili olduğu henüz bilinmiyor. Adli Tıp Kurumu’nda hem baba Servet Böcek hem de diğer aile üyeleriyle ilgili incelemeler devam edecek.

Sonuç olarak, İstanbul’a kısa bir tatil için gelen Böcek ailesi, kaynağı hâlâ netleşmeyen bir zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayın aydınlatılması için tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor.