Casper The One Awards’ta bilgisayar kategorisinde “Yılın İtibarlı Markası” seçildi

Türkiye’nin öncü teknoloji markalarından Casper, pazarlama ve iletişim dünyasının en saygın ödül organizasyonlarından biri olan The ONE Awards’ta bilgisayar kategorisinde “Yılın İtibarlı Markası” ödülünün sahibi oldu.

Marketing Türkiye'nin Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu. İtibarını en çok artıran markaların ve bu başarıda pay sahibi olan paydaşların ödüllendirildiği programda Casper, bilgisayar kategorisinde "Yılın İtibarlı Markası" oldu.

"YENİLİKLERİ SAHİPLENEREK KULLANICI DENEYİMİNİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Bilgisayar kategorisinde elde ettiğimiz bu ödül; her yeni fikir, her yeni ürün ve attığımız her kararlı adımın arkasında yer alan büyük emeğin, tutkunun ve ekip ruhunun güçlü bir yansımasıdır. Bu başarı, ülkemizde bilgisayar teknolojileri alanında katma değer üretme konusundaki kararlılığımızın da somut bir göstergesidir. 35 yıllık birikimimiz, tutkuyla çalışan ekibimiz ve kullanıcılarımızın bize duyduğu güvenle, Türkiye'yi bilgisayar teknolojileri üretiminde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Yenilikleri cesaretle sahiplenerek kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeyi sürdüreceğiz."

YILIN ÖNE ÇIKAN MARKALARI HALK JÜRİSİNİN OYLARIYLA BELİRLENDİ

The ONE Awards'ın temelini oluşturan "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması kapsamında, yılın öne çıkan markaları ve iş ortakları halk jürisinin oylarıyla belirlendi. 70'in üzerinde kategoride yürütülen araştırma ve saha çalışması yüz yüze görüşmelerle tamamlandı.

Araştırmaya, Türkiye'yi temsilen 12 ilden toplam bin 200 kişi katıldı. İki aşamalı bir modelle kurgulanan araştırma, markaların yıl içindeki itibar performansını çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyor.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor. Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 6 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

