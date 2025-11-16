Marangoz atölyesinde dehşet! 15 yaşındaki çırağa işkence
Bozova’da bir marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çırak Muhammed K., iddiaya göre iş yerindeki kalfa ve bir arkadaşı tarafından elleri bağlanıp yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldı. İç organları zarar gören çocuk yoğun bakımda tedavi edilirken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K.'nın, iş yerindeki kalfa ve arkadaşı tarafından elleri bağlanarak kompresörle işkenceye uğradığı iddia edildi. Yüksek basınçlı havanın makatına sıkılması sonucu ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakılması aileyi isyan ettirdi.
ELLERİNİ BAĞLAYIP KOMPRESÖRLE İŞKENCE ETTİLER
Olay, dün Bozova'daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki çırak Muhammed K., henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından çocuğun pantolonu zorla çıkarıldı ve yüksek basınçlı hava kompresörü makatına sıkıldı.
AĞIR YARALI ÇOCUK YOĞUN BAKIMA ALINDI
O anların ardından yere yığılan Muhammed K.'yı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İlk olarak Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, çocuğun iç organlarında ciddi hasar oluştuğunu belirterek yoğun bakım ünitesine aldı.
ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Habip A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin kimliğine ve durumuna ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
BABA İSYAN ETTİ: "ADALET YERİNİ BULSUN"
Oğlunun başına gelenlerin kabul edilemez olduğunu belirten baba Ahmet K., serbest bırakma kararına tepki gösterdi. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.