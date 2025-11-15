Kabataş'ta metro inşaatında çökme! Yaralılar var mı?
Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çalışmalar sırasında 2 işçinin kendi imkanları ile çıktığı, 2 işçinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor
Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskelede çökme yaşandı. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışma başlattı.
