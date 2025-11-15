Kabataş'ta metro inşaatında çökme! Yaralılar var mı?

Giriş Tarihi: 15.11.2025 21:39

Beşiktaş Kabataş 'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

(FOTO: DHA )

Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskelede çökme yaşandı. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında 2 işçinin kendi imkanları ile çıktığı, 2 işçinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor