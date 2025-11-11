Yaşam

Kocaeli'deki yangın faciasında hesap vakti! 11 şüpheli adliyede

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm deposunda çıkana yangın faciasında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayda aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?
Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında geçtiğimiz gün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir ve kuzeni Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

