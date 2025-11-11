Kocaeli'deki yangın faciasında hesap vakti! 11 şüpheli adliyede

Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:37

(Foto: ahaber.com.tr)

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında geçtiğimiz gün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir ve kuzeni Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.