Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!
Kahramanmaraş'ta hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen operasyonla "hırsızlık" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.