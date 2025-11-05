Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! 2 kişi enkaz altında | Ordu Valisi A Haber'de son durumu açıkladı

Giriş Tarihi: 05.11.2025 17:38

Ordu Valisi Muammer Erol , Fatsa - Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

(Foto: İHA)

ORDU VALİSİ A HABER'DE

Ordu Valisi Muammer Erol, A Haber'e bağlanarak olay yerinden en sıcak ve en doğru bilgileri paylaştı.

Olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını bizzat yöneten Ordu Valisi Muammer Erol, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada göçük altında iki personelin olduğunu teyit etti ve olayın meydana geliş anını anlatarak, "Şu anda o söz konusu bahsettiğiniz, özetlediğiniz olayın yerindeyiz. Buradaki görüntü şu; saat 17:00'ye doğru patlama oluyor, yani hareket başlıyor, göçük hareketi. Bir iş makinası ve bir kamyon ve onların üzerindeki birer sürücü ve operatör şu anda göçüğün altında. Personel sayısı yalnız yani iki, ikiden fazla bir ihtimal yok. Çalışan ihtimali, göçük altında kalan ihtimali yok. Şu anda bana verilen bilgi bu." ifadelerini kullandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARINDA "İKİNCİ GÖÇÜK" RİSKİ!

Vali Erol, kurtarma çalışmalarının son derece riskli bir ortamda, büyük bir dikkatle yürütüldüğünü vurguladı. Ekiplerin ikinci bir göçük tehlikesine karşı tedbirli davrandığını belirten Erol, sahadaki zorlu koşulları şu sözlerle ifade etti ve "Tabii riskli bir bölge. O kopup gelen kayaların arkasında yine hareketli olup olmayacağını şu anda akşam karanlığı olduğu için kestiremediğimiz bir mekanda çalışıyor iş makinaları ve ekiplerimiz. Onun için de dikkatli çalışmaya gayret ediyor arkadaşlarımız." dedi.

TÜM EKİPLER BÖLGEDE SEFERBER OLDU

Göçüğün yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarının bölgeye sevk edildiğini belirten Vali Muammer Erol, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin tam kadro sahada olduğunu söyledi ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtterek, "Yeterli sayıda iş makinamız, AFAD'ın, işte sağlık ekiplerimiz filan hepsi arazide. Biz de buradayız, iş yerindeyiz. Canhıraş bir şekilde bu iki personele ulaşmaya çalışıyoruz. Lazım olan ekip iş makinasının başında çalışıyor, diğerleri korunaklı bölgede. Herhangi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

"FACİANIN NEDENİ GEVŞEK ZEMİN KAYMASI OLABİLİR"

A Haber'e bağlanan SAR-AKAY Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Murat Uzan, facianın nedeninin gevşek zemin kayması olabileceğini belirtti.

Dernek Başkanı Murat Uzan, madenlerde özellikle krom ve benzeri ocaklarda zaman zaman kaya gazı birikimi nedeniyle patlama riski yaşandığını, ancak bu olayda gevşek zemin kaymasının daha olası bir neden olduğunu söyledi.

Uzan, "Bu tür madenlerde genellikle 'domuz damı' adı verilen destekleme sistemi kullanılmadan ilerlenmez. Ancak zeminin yapısal olarak zayıf olduğu bölgelerde göçme riski artar" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uzan, madende sensör sistemlerinin bulunduğunu, bu sistemlerin göçüğün noktasal tespitinde kritik rol oynadığını belirtti. Ekiplerin madenin giriş yönleri ve tünel planlarına göre koordineli şekilde hareket ettiğini vurguladı.

Göçük altında kalanların birinin iş makinesi operatörü, diğerinin kamyon şoförü olduğu ve araçlarıyla birlikte toprak altında bulundukları bildirildi. Olay ihbarının 16.30–17.00 saatleri arasında geldiği, üzerinden yaklaşık iki saat geçtiği aktarıldı. Uzan, bu sürede araçların bulunduğu alanda hava boşluğu veya yaşam alanı oluşma ihtimalinin bulunduğunu, ancak toprağın yoğunluğu ve göçüğün derinliği nedeniyle durumun sahadaki ekiplerin gözlemleriyle netleşeceğini ifade etti.

"KURTARMA ÇALIŞMALARI KONTROLLÜ YÜRÜTÜLMELİDİR"

İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay, Ordu'daki taş ocağında yaşanan göçükle ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak teknik değerlendirmelerde bulundu.

Erdinç Günay, göçük sırasında iki iş makinesi operatörü ile bir kamyon şoförünün araçlarıyla birlikte enkaz altında kaldığını belirtti. Günay, görüntülerden elde edilen ilk bulgulara göre göçüğün iri kaya parçalarından oluştuğunu, bunun da hava geçişine olanak tanıyarak kurtarma çalışmalarında avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

Günay, "Malzeme iri yapılı olduğu için, aralarda hava koridorları oluşma ihtimali var. Bu da içeride kalanlar için oksijen geçişi sağlayabilir. Eğer göçük çok derin değilse ve araçlar ezilmediyse, kabinler yaşam alanı oluşturabilir. Bu, kapalı madenlerdeki yaşam odalarına benzer bir etki yaratabilir" dedi.

Uzman Günay, kurtarma sürecine ilişkin olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda en kritik konu, ikinci bir kayma veya göçük riskinin önlenmesi. Kurtarma ekiplerinin can güvenliği birinci önceliktir. Bölgenin stabilitesi sağlanmadan müdahale edilmemelidir. Arkasından kontrollü şekilde örtü tabakasının kaldırılması gerekir. Bu bir yeraltı kömür madeni değil, açık ocak göçüğüdür; bu nedenle kazı ve temizlik işlemleri yüzeyden yapılabilir."

Aynı zamanda, olay yerinde yapılan gözlemlere göre göçüğün üst kısmında bulunan büyük kaya kütlelerinin yeniden kayma riski taşıdığı ifade edildi. Uzmana göre, bu nedenle sahada kontrollü ilerleme, ekipman ve personel koordinasyonu büyük önem taşıyor.

Günay son olarak, "Eğer araçların üzerindeki yük çok fazla değilse, içeridekiler için bir yaşam üçgeni oluşmuş olabilir. Ancak oksijen seviyesi, göçüğün yoğunluğu ve derinliği sahadaki ekipler tarafından sürekli izlenmelidir. Tüm çalışmalar, hem hızlı hem de güvenli biçimde yürütülmelidir" diye konuştu.