Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara yönü trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli mevkisinde bir TIR karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın ardından yolun Ankara yönü trafiğe kapanırken; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:13

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.



İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.