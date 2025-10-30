Yaşam

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesine acı veda!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Emir Bilir, Hayrunnisa Bilir, anne Emine Bilir'in ve baba Levent Bilir son yolculuğuna uğurlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesine acı veda!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün (29 Ekim) çöken 7 katlı binada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Emir Bilir (12), Hayrunnisa Bilir (14), anne Emine Bilir'in (37) ve baba Levent Bilir (44) son yolculuğuna uğurlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Gebze’de bina çöktü!Gebze’de bina çöktü! GEBZE'DE BİNA ÇÖKTÜ!
Enkaz altındaki Bilir ailesinin fotoğrafları ortaya çıktıEnkaz altındaki Bilir ailesinin fotoğrafları ortaya çıktı ENKAZ ALTINDAKİ BİLİR AİLESİNİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Gebze’de 7 katlı bina neden çöktü?Gebze’de 7 katlı bina neden çöktü? GEBZE'DE 7 KATLI BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN