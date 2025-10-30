Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesine acı veda!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün (29 Ekim) çöken 7 katlı binada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Emir Bilir (12), Hayrunnisa Bilir (14), anne Emine Bilir'in (37) ve baba Levent Bilir (44) son yolculuğuna uğurlandı.
